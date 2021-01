Le président iranien a réitéré la volonté de son pays de revenir aux termes de l’accord nucléaire de 2015, mais a déclaré qu’il appartenait à la nouvelle administration Biden de faire les concessions nécessaires.

S’exprimant mercredi, le président iranien Hassan Rohani a exhorté le président élu Joe Biden à annuler les mesures prises contre l’Iran pendant le mandat de Donald Trump.

«La balle est maintenant dans le camp américain. Si Washington revient à l’accord nucléaire iranien de 2015, nous respecterons également pleinement nos engagements au titre du pacte ». Rohani a déclaré lors d’une réunion télévisée du cabinet.

«Aujourd’hui, nous attendons de la nouvelle administration américaine qu’elle revienne à l’état de droit et qu’elle s’engage, et si elle le peut, au cours des quatre prochaines années, à éliminer tous les points noirs des quatre années précédentes». il a dit.

Le dirigeant iranien s’est également réjoui du départ imminent du président Trump de la Maison Blanche, notant que « Trump est mort … mais l’accord nucléaire est toujours en vigueur. »«Le terrorisme d’État a eu lieu dans l’histoire de la Maison Blanche», il ajouta.

Le Plan d’action global conjoint (JCPOA) a été signé entre l’Iran et les six grandes puissances mondiales en 2015 et a imposé des contraintes aux ambitions nucléaires de Téhéran, mais le président sortant a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018. Le retrait américain du pacte a été aggravée par la décision de Washington de réintroduire des sanctions paralysantes contre l’Iran.

Plus tôt en janvier, l’Iran a encore creusé les restes du pacte nucléaire, augmentant l’enrichissement d’uranium à 20%, ce qui était beaucoup plus élevé que le niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré comme une arme. classe.

S’exprimant lundi, le chef iranien de l’énergie atomique a déclaré que le pays était prêt à réduire son programme d’enrichissement d’uranium si les États-Unis revenaient à l’accord nucléaire de 2015. Il a affirmé que les sites nucléaires du pays livraient chaque jour près d’un demi-kilo d’uranium enrichi à 20%.

