“La vie n’est pas que de belles choses” – L’entraîneur espagnol Luis Enrique parle de la perte de sa fille Xana

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a parlé de sa vie depuis le décès tragique de sa fille Xana à l’occasion de ce qui aurait été son 13e anniversaire.

Dimanche matin, l’homme de 52 ans a posté un message spécial d’anniversaire dans une vidéo sur son compte Instagram, qui a été filmée lors de sa balade matinale à vélo au Qatar.

“Aujourd’hui, nous ne jouons pas seulement contre l’Allemagne”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui est aussi un jour très spécial car Xanita aurait eu 13 ans. Amore, où que tu sois, plein de bisous, passe une bonne journée et on t’aime.”

Et après le match nul 1-1 de l’Espagne contre l’Allemagne plus tard dimanche, Luis Enrique a été interrogé sur Xana – décédé d’un cancer des os en 2019 – lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Cela a été une journée spéciale pour moi, sans aucun doute, et pour ma famille”, a déclaré l’ancien entraîneur de Barcelone.

“Mais depuis longtemps, nous avons pensé à vivre cela naturellement et il est évident que nous n’avons pas physiquement notre fille mais nous la gardons en tête tous les jours.

“Nous nous souvenons beaucoup d’elle, nous rions et pensons à la façon dont elle réagirait dans chaque situation dans les nombreuses choses qui nous arrivent, et rien d’autre, c’est comme ça que la vie fonctionne, il ne s’agit pas seulement de belles choses et d’essayer de trouver le bonheur, mais aussi gérer ces moments.”