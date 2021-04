La vie ne reviendra pas à la normale cet été, même si la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage se déroule comme prévu, ont averti aujourd’hui les principaux conseillers scientifiques du gouvernement.

Des sources de haut niveau du SAGE ont déclaré que si les vaccins empêchent la grande majorité des personnes de tomber malades et de mourir du coronavirus, ils « ne sont pas assez bons » pour voir tous les freins levés « sans une grande épidémie ».

Toutes les limites légales au contact social devaient être abolies le 21 juin dans le cadre de la dernière étape de la sortie de crise en quatre étapes par le Premier ministre. On espérait que les festivals, les événements sportifs et les boîtes de nuit rouvriraient et que les familles et les amis pourraient se réunir en grand nombre après cette date pour la première fois depuis l’hiver 2020.

Cependant, les experts du No10 ont affirmé aujourd’hui que les «mesures de base», y compris une certaine forme de distanciation sociale et de masques, devraient rester en place jusqu’à cette période de l’année prochaine. Ils ont dit qu’ils étaient « raisonnablement convaincus » que Covid sera gérable d’ici là.

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer réduisent les décès de Covid d’environ 90%, mais on craint que des taux d’infection élevés ne voient le virus se propager au petit nombre de personnes vulnérables qui n’ont pas été piégées ou pour lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas.

Malgré les commentaires pessimistes, M. Johnson est sur le point d’annoncer que le pays est sur la bonne voie pour la deuxième étape de ses plans d’assouplissement du verrouillage le 12 avril, qui verra la réouverture des magasins, des gymnases, des coiffeurs et des brasseries en plein air.

Les cas et les décès sont leurs niveaux les plus bas en six mois et plus de la moitié de la population adulte a été vaccinée avec au moins une dose des piqûres.

Les articles publiés par SAGE aujourd’hui montrent que le groupe d’experts est convaincu que les mesures d’assouplissement du verrouillage de la semaine prochaine ne feront pas pression sur le NHS, même s’il y a une légère augmentation des infections, en raison du succès du déploiement du jab.

Mais le comité consultatif est moins optimiste quant aux étapes futures de la feuille de route, ajoutant qu’il est «hautement probable qu’il y aura une nouvelle recrudescence des hospitalisations et des décès».

Ils ont déclaré que la réouverture des pubs, des cinémas et de l’hospitalité à l’intérieur – qui devrait avoir lieu le 17 mai – pourrait être retardée si la consommation de vaccins chez les moins de 50 ans descend en dessous de 85%.

La modélisation par l’Université de Warwick, l’Imperial College de Londres et la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ont mis en garde contre une poussée de fin d’été après la « journée de la liberté » en juin, qui pourrait rivaliser avec les niveaux observés en janvier, alors que les hôpitaux étaient presque débordés.

Modélisation par SAGE de la crise de Covid après chaque étape de la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage. Le groupe d’experts estime que la transmission, les hospitalisations et les décès resteront faibles après le 12 avril, mais il est moins certain de l’effet qu’auront les étapes ultérieures.

Cela est venu alors que les chefs de voyages craignent un « fiasco » de réservation de vacances d’été alors que Boris Johnson dévoile un nouveau système de feux de signalisation pour permettre la reprise des voyages internationaux.

L’initiative du Premier ministre permettra aux Britanniques de partir en vacances d’été dans des pays où les taux de vaccination sont élevés.

Le système verra les destinations classées en rouge, orange et vert en utilisant des critères tels que le pourcentage de la population qui a été vaccinée, le taux d’infection, toutes les variantes émergentes et l’accès du pays à des données fiables et au séquençage génomique.

Les critères pourraient conduire à l’exclusion de pays européens comme la France et l’Italie pour les vacanciers britanniques, alors que certaines parties de l’UE souffrent de pics de cas et que la campagne de vaccination du bloc continue de stagner.

Les patrons de l’industrie ont averti aujourd’hui qu’ils « ne peuvent pas traverser le fiasco de l’annulation des réservations parce qu’un système a été mal pensé », car ils ont souligné le risque de « confusion » des clients potentiels.

Ils ont également averti que de nombreux pays européens sont désormais confrontés à une course contre la montre pour réduire les taux d’infection et augmenter les niveaux de vaccination afin de pouvoir figurer sur la liste verte avant la saison estivale.

Dans le cadre du programme gouvernemental, les chercheurs de soleil revenant de pays de la catégorie verte n’auront pas à s’isoler, bien qu’ils devront subir des tests avant et après leur vol.

Ceux qui reviennent des pays de la liste rouge devraient être mis en quarantaine dans un hôtel pendant dix jours, tandis que les arrivées de destinations ambrées devront s’isoler chez eux.

Le Premier ministre utilisera une conférence de presse à Downing Street cet après-midi pour réaffirmer que le 17 mai sera le plus tôt possible pour que les vacances à l’étranger reprennent et que le nouveau système entre en vigueur. Mais il dira qu’il n’est pas encore en mesure de dire si des pays seront classés comme verts à cette date.

L’annonce du programme de feux de signalisation est survenue alors que le Premier ministre fait face à une révolte croissante des conservateurs face au déploiement potentiel de passeports nationaux pour les vaccins.

De nombreux députés conservateurs soutiennent l’utilisation des documents pour les voyages internationaux, mais ils s’opposent à leur utilisation dans la vie quotidienne, M. Johnson visant un déploiement national d’ici le 21 juin.

On s’attend à ce que M. Johnson propose à la Chambre des communes un vote sur la question, dans une mesure qui pourrait risquer une défaite dommageable, les travaillistes continuant à exprimer leurs préoccupations concernant les documents et un nombre croissant de députés d’arrière-ban conservateurs qui leur sont opposés.

Le ministre de la Santé, Edward Argar, a déclaré aujourd’hui qu’une augmentation des cas en Europe montrait pourquoi le Royaume-Uni devait « bien faire les choses » sur les règles de voyage afin d’éviter d’importer des variantes potentiellement destructrices de la maladie.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « Nous voyons beaucoup de nos amis en Europe voir une augmentation des infections. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons faire très attention, car nous constatons une augmentation des infections à travers le monde, nous obtenons ce droit parce que l’une des choses que nous ne voulons pas voir – et tout comme le programme de vaccination fonctionne. si bien – obtient de nouvelles variantes ou risque de nouvelles variantes importées dans ce pays.

Les chefs de vacances ont insisté sur le fait qu’il était encore temps avant l’été pour les pays européens de maîtriser à nouveau le nombre de cas de coronavirus.

Interrogé sur les destinations de vacances les plus probables lorsque les voyages sont autorisés, Andrew Flintham, directeur général de Tui UK et Irlande, a déclaré à la BBC: « Chypre s’est révélée très positive, la Grèce et la Turquie se sont montrées très positives, et l’Espagne à nouveau.

«Je pense donc que tous ces pays européens, même s’ils sont dans une certaine mesure aux prises avec leurs tarifs en ce moment, nous sommes encore à une période importante de l’ouverture proprement de la saison estivale, nous sommes probablement dans 11 semaines.

«Le monde change chaque semaine, sans parler de 11 semaines. Nous sommes donc toujours optimistes quant à ces destinations. Nous sommes également convaincus que les Caraïbes et certaines de ces destinations s’ouvriront.

Paul Charles, PDG du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré à MailOnline qu’il pensait qu’une « poignée » de pays européens figureraient sur la liste verte du Royaume-Uni en mai et que d’autres suivraient en juin et juillet.

Il a déclaré que l’année dernière, de nombreux pays européens avaient des taux d’infection élevés qui ont été maîtrisés au début de l’été, ajoutant: « Je pense que la même chose se produira cette année car il y a aussi l’avantage supplémentaire du vaccin et de la [EU] le déploiement s’accélérera. Je suis convaincu qu’une grande partie de l’Europe sera accessible début juillet. »

Martyn Sumners, directeur exécutif de l’Association of Independent Tour Operators, a mis en garde contre les contraintes de temps auxquelles l’industrie est confrontée, déclarant au Times: « Le fait que nous ne saurons pas avant le mois prochain quels pays sont autorisés à voyager rendra très difficile mettre en place et exécuter des programmes. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il y a de nombreux éléments d’un séjour à organiser.

« L’industrie du voyage ne peut pas traverser le fiasco de l’annulation de réservations parce qu’un système a été mal pensé et laisse les clients et les opérateurs en colère à cause de la confusion. »

Beaucoup dans l’industrie craignent une répétition de l’année dernière lorsque des pays ont été ajoutés à la liste rouge des voyages à très court préavis, laissant les vacanciers se démener pour rentrer chez eux ou annuler leur voyage.

Cela est venu alors que le principal conseiller scientifique, le professeur Neil Ferguson, a déclaré que tester tout le monde venant d’Europe, sans exemptions, serait « sensé », car il a exprimé des préoccupations concernant la propagation de la variante sud-africaine sur le continent.