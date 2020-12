Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a averti que la vie normale en France ne reviendrait pas avant la fin de 2021, car la situation ressemblera à celle de l’année dernière, avec six mois difficiles à venir.

S’adressant à la chaîne de télévision française BFM vendredi, le conseiller scientifique principal du gouvernement a publié de sombres perspectives malgré le début imminent d’une campagne de vaccination de masse dans le pays, car il faudra du temps avant que l’impact positif se fasse sentir.

Les vaccins sont une source majeure d’espoir mais si vous regardez les capacités de vaccination que nous aurons en France et ailleurs en Europe, il nous faudra du temps.

Interrogé par l’intervieweur sur la question de savoir si les citoyens français resteraient soumis aux restrictions de Covid jusqu’à l’automne 2021, Delfraissy l’a confirmé, déclarant: «plus ou moins. »

L’immunologiste a souligné le grand nombre de personnes vulnérables en France, estimé à environ 22 millions de personnes, suggérant qu’il faudra cinq mois pour vacciner tous les membres de ce groupe, en raison de la disponibilité limitée des doses.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé mercredi que le pays devrait administrer les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech au cours de la dernière semaine de décembre, à condition qu’il soit approuvé par l’Agence européenne des médicaments la semaine prochaine.

Après un mois et demi de verrouillage complet, la France a commencé à assouplir les restrictions mardi, après que le président Emmanuel Macron a annoncé que le pays avait dépassé le pic de la deuxième vague de Covid-19. Avant les vacances de Noël, le pays remplacera les mesures de verrouillage par un couvre-feu de 21 h 00 à 7 h 00. Alors que les bars, restaurants, gymnases et centres sportifs sont toujours fermés, le gouvernement espère rouvrir ces installations le 20 janvier.

Depuis le début de la pandémie, la France a enregistré plus de 2,42 millions de cas de coronavirus, le cinquième total le plus élevé de tous les pays du monde. Jeudi, le pays a également enregistré son décompte quotidien le plus élevé depuis le 20 novembre, avec 18 524 nouvelles infections.

