La vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être merveilleuse

Les économistes utilisent ce qu’on appelle un indice du sentiment des consommateurs pour évaluer ce que les gens pensent d’eux-mêmes et de leurs perspectives. S’il y avait un équivalent au football, celui de la Roma serait à travers le toit. Après tout, un mardi soir au hasard dans le marasme estival de Rome brûlée par le soleil, quelque dix mille se sont présentés pour accueillir Paulo Dybala dans la Ville Éternelle.

Peut-être y a-t-il une leçon quelque part. Peut-être que le fait que vous soyez heureux en tant que supporter et que vous vous sentiez bien dans votre club n’est pas strictement lié aux résultats, mais plutôt aux émotions qu’il suscite. Si vous vous engagez, vous vous laissez emporter et passez un bon moment, surtout quand le responsable est José Mourinho qui a prouvé, et ce n’est pas la première fois, qu’il peut susciter l’enthousiasme et susciter l’adhésion des joueurs, des supporters, et les médias locaux comme personne d’autre.

Rappelons-nous. Il s’agissait essentiellement de dix mille personnes dans une ville en grande partie vide, à l’exception des touristes au milieu d’une vague de chaleur qui se réunissaient pour regarder Dybala sortir d’un immeuble et saluer après avoir signé un transfert gratuit. Dybala… un joueur doué, bien sûr, mais pas le meilleur Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Plutôt, un gars que la Juventus a laissé marcher en tant qu’agent libre plutôt que de répondre aux exigences de son contrat.

C’est là que la raison et l’instinct se séparent, comme ils l’ont fait pendant la majeure partie de la saison dernière. Pour de nombreux fans de la Roma en ce moment, Mourinho marche sur l’eau, tout comme de nombreux beancounters lèvent le nez.

Ce dernier vous dirait que, certes, la Roma de Mourinho s’est améliorée d’année en année lors de sa première saison, mais c’était d’une seule place au classement (de la septième à la sixième) et d’un seul point (de 62 à 63). Et c’était après avoir dépensé plus, en termes nets, que toutes les équipes européennes sauf deux (Arsenal et Manchester City). Bien sûr, ils ont remporté un trophée européen pour la première fois en plus de soixante ans, mais, d’un autre côté, c’était la Ligue de conférence Europa et ils ont perdu contre l’équipe norvégienne Bodo Glimt (deux fois) en cours de route.

Mourinho a mené la Roma à sa première pièce d’argenterie depuis 2008 après avoir remporté la Ligue de conférence Europa. (Photo de Fabio Rossi/AS Rome via Getty Images)

Ils iraient plus loin et vous diraient qu’après avoir commencé la saison de manière plus proactive, le football de Mourinho est revenu à ce qu’il était : généralement axé sur la sécurité et quelque peu en décalage avec le style de presse/possession élevé préféré par la plupart des meilleurs joueurs européens. côtés. Ils se demanderaient si la légère progression des résultats justifie les dépenses financières massives (pas seulement les dépenses d’été, mais le fait que la Roma avait la quatrième masse salariale la plus élevée de Serie A et que Mourinho est le deuxième entraîneur le mieux payé de la ligue, ce qui signifie que vous attendez-vous à ce que la barre soit plus haute).

Ils pourraient se demander pourquoi les gens sont si excités par les nouveaux arrivants : Dybala, souvent blessé et incohérent (qui aura 29 ans en novembre), Nemanja Matic, tout aussi sujet aux blessures et récemment terne (qui a 34 ans lundi), et le défenseur turc Zeki Celik. (joueur correct, mais, à 25 ans, on a déjà vu qu’il n’est pas le prochain Cafu). Et ils auraient probablement raison. Mais, parfois, plus d’une chose peut être vraie. Tout aussi vrai est le fait qu’en ce moment, Mourinho a la ville entre ses mains. Et ils adorent ça.

Ce n’est pas facile de mettre le doigt dessus. Oui, la victoire en Europa Conference League a aidé – c’est bien de gagner un trophée – mais Mourinho avait cimenté son emprise sur l’équipe bien avant cela. De plus, l’année précédente, 2020-21, ils ont également fait une course européenne, atteignant la demi-finale de la Ligue Europa (battant l’Ajax et le Shaktar en cours de route) et personne ne vantait son prédécesseur, Paulo Fonseca (malgré le fait qu’il avait beaucoup moins travailler avec).

Il y a plus que cela. Plus que Mourinho qui attise les foules sur la touche et délivre des extraits sonores à la poitrine après le match. Plus que les 27 buts de Tammy Abraham, les courses impérieuses de Lorenzo Pellegrini, plus que les aperçus des compétences uniques de Nicolo Zaniolo.

Nous avons vu Mourinho faire ce qu’il fait avec un effet considérable lors de son premier passage à Chelsea, tout au long de son séjour à l’Inter et pendant une partie de son temps au Real Madrid, à Manchester United et à Tottenham. Nous l’avons vu se connecter avec les fans et l’équipe d’une manière que très peu de managers – même ceux qui réussissent – ​​le font et cela en soi peut devenir une prophétie auto-réalisatrice, comme une sorte d’effet multiplicateur sur le club. Pas seulement en termes de résultats – encore une fois, dans le froid, le dur, la lumière du jour, la Roma n’est pas devenue un super club en une seule saison – mais en termes de ce que les fans croient possible.

Mourinho suscite l’engagement des supporters et des joueurs des clubs qu’il entraîne, et la Roma ne fait pas exception. (Photo de Silvia Lore/Getty Images)

Et, quand on y pense, c’est le nœud du fandom. Ce que vous croyez est possible. C’est un travail de vente, bien sûr, mais demandez à n’importe quel dirigeant – que ce soit dans l’armée, le monde des affaires ou la politique – et il vous dira que la moitié du travail consiste à faire croire aux gens ce que vous leur dites de faire.

Est-ce que ça va durer ? Encore une fois, rationnellement, nous, dans les médias, indiquerons comment cela s’est terminé à Chelsea (les deux fois), à United, aux Spurs, au Real Madrid (essentiellement partout sauf Porto et l’Inter, clubs qu’il a quittés après avoir remporté la Ligue des champions) et suggèrent que cela finira mal, même s’ils pourraient gagner quelque chose en cours de route.

Mais, devinez quoi ? Les Roms croient et font de même Romanisti. C’est ce qui compte. Le passé est peut-être un prologue, mais le futur n’est pas écrit. Et la plupart des fans de la Roma en ce moment, grâce à Mourinho, la voient si brillante qu’ils portent des lunettes de soleil.

La leçon plus large? Il y a de la valeur dans cette croyance. Le facteur de bien-être est une chose. Les fans de clubs qui, sur le papier (et en réalité) sont considérablement meilleurs que la Roma (de Manchester United à l’Atletico Madrid, de la Juventus à Chelsea) font face à beaucoup plus de doutes et d’insécurité que le troupeau de Mourinho.