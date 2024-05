La vie moderne perturbe les cycles menstruels : ils commencent plus tôt et sont plus irréguliers

Aux États-Unis, les gens commencent leurs cycles menstruels plus tôt et subissent davantage d’irrégularités, ce qui augmente le risque de nombreux problèmes de santé plus tard dans la vie, selon une étude Apple sur la santé des femmes analysant les données de plus de 70 000 utilisatrices d’iPhone ayant leurs règles nées entre 1950. et 2005.

L’âge moyen des premières règles est passé de 12,5 ans chez les participantes nées entre 1950 et 1969 à 11,9 ans chez les participantes nées entre 2000 et 2005, avec une baisse constante entre les deux, selon l’étude. Il y a également eu des changements notables dans les extrêmes : entre 1950 et 2005, le pourcentage de personnes ayant commencé leurs règles avant l’âge de 11 ans est passé de 8,6 pour cent à 15,5 pour cent. Et le pourcentage de personnes ayant commencé leurs règles tardivement (à 16 ans ou plus) a chuté de 5,5 pour cent à 1,7 pour cent.

En plus des règles se déplaçant vers des âges plus précoces, les cycles menstruels semblaient également devenir plus irréguliers. Pour cela, les chercheurs ont examiné la rapidité avec laquelle les personnes s’installaient dans un cycle régulier après le début de leurs règles. Entre 1950 et 2005, le pourcentage de personnes obtenant la régularité dans un délai de deux ans est passé de 76,3 pour cent à 56 pour cent.

L’étude, publié par des chercheurs d’Apple et de Harvard dans la revue JAMA Network Open, note que ces deux résultats sont de mauvais augure pour la santé à long terme. L’âge précoce des cycles menstruels est lié à des conséquences néfastes sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, l’avortement spontané et la mort prématurée, écrivent les chercheurs. Et un délai plus long pour atteindre la régularité est lié à des problèmes de fertilité, à des cycles menstruels plus longs et à un risque accru de troubles métaboliques et de mortalité toutes causes confondues.

En examinant les catégories de race et d’origine ethnique, les chercheurs ont constaté que les tendances affectaient tous les groupes. Cependant, les participantes noires et hispaniques avaient systématiquement des âges menstruels plus précoces que les participantes blanches et asiatiques. Les participants noirs ont également constaté un changement d’ampleur plus important vers des âges de départ plus précoces que les participants blancs.

On ne sait pas exactement ce qui motive les changements menstruels, mais les auteurs supposent qu’il pourrait y avoir une multitude de facteurs. Le facteur potentiel le plus important est l’obésité infantile, qui a augmenté aux États-Unis au cours de la période d’étude et est connue pour être liée à une puberté plus précoce. Cependant, les auteurs notent que l’obésité n’explique pas la totalité des changements : une analyse exploratoire a indiqué que l’obésité ne représentait que 46 % des tendances observées dans l’étude. Et d’autres études ont indiqué que l’évolution vers des cycles menstruels plus précoces a commencé avant la tendance à la hausse de l’obésité aux États-Unis.

Les auteurs de la présente étude soulignent divers facteurs environnementaux potentiels, notamment les produits chimiques perturbateurs endocriniens, les métaux, les polluants atmosphériques, les habitudes alimentaires, le stress psychosocial et les expériences défavorables de l’enfance.

L’étude a bien sûr ses limites, notamment le fait qu’elle s’appuie sur des données autodéclarées et qu’elle se limite aux personnes possédant un iPhone, qui tendent généralement vers un statut socio-économique plus élevé. Les résultats pourraient donc ne pas être généralisables à l’ensemble de la population. Néanmoins, les données concordent avec d’autres études, et les chercheurs ont appelé à une plus grande sensibilisation des praticiens de la santé et à davantage d’études pour examiner les tendances et les résultats en matière de santé.