La vie microscopique fleurit sous la banquise de l’Antarctique, des scientifiques surprenants

Les hivers dans les profondeurs glaciales de l’Antarctique sont désolés. Le soleil disparaît pendant des mois et le continent est entouré d’un anneau de glace de mer, s’étendant dans l’océan Austral. Mais même ces conditions extrêmes, apprennent les scientifiques, ne font pas le poids face à la vie.

Dans une nouvelle étude, publié jeudi dans la revue Frontiers in Marine Scienceles scientifiques suggèrent que l’un des organismes les plus critiques du réseau trophique antarctique – le phytoplancton microscopique comme les algues et les bactéries – prospère sous la glace de mer.

De nombreuses espèces différentes de phytoplancton sont photosynthétiques : elles ont besoin de la lumière du soleil pour produire de l’énergie. Lorsque l’océan gèle, moins de lumière peut pénétrer à la surface où ils prospèrent généralement. Les scientifiques ont étudié quand et où les minuscules organismes commencent à prospérer et ont noté que cela se produit généralement lorsque la glace de mer se retire. Ces dernières années, des travaux menés à l’autre bout du monde, dans l’Arctique, ont suggéré que des masses de phytoplancton (ou “floraisons”) peuvent survivre et survivent sous la glace de mer dans des conditions de faible luminosité et plus sombres.

Il en va peut-être de même en Antarctique.

Dans l’étude, les scientifiques ont collecté des données de 51 laboratoires flottants (“flotteurs”) déployés entre 2014 et 2021. Les flotteurs peuvent recueillir des signaux biogéochimiques à travers l’océan Austral avec une suite de capteurs et ils peuvent également détecter la glace de mer et plonger sous la surface, dérivant dans l’eau.

En examinant la quantité de molécules de chlorophylle détectées par les flotteurs et en comparant avec les déterminations par satellite de la NASA de la couverture de glace de mer, les chercheurs ont décrit de nombreuses efflorescences de phytoplancton vivant sous la glace de mer, généralement avant qu’elle ne se retire pendant l’été polaire. Cela était vrai pour environ 26 % des mesures effectuées.

Cela, notent-ils, pourrait signaler qu’il y a tout un écosystème caché qui se cache là-bas et qui n’a généralement pas été pris en compte. Et si le phytoplancton, qui forme la base du réseau trophique, se cache sous la glace, alors nous sous-estimons peut-être la quantité de vie qui s’y cache.

“Plus nous semblons regarder sous la mer et la glace terrestre de l’Antarctique, plus nous semblons en trouver”, a déclaré Christopher Horvat, océanographe polaire à l’Université Brown et à l’Université d’Auckland et premier auteur de l’étude.

Jackson Ryan/Crumpe



Cependant, note Horvat, les flotteurs ne fournissent pas d’emplacements exacts lorsque la glace de mer est présente. Au lieu de cela, ils diffusent des positions lorsqu’ils reviennent à la surface, laissant une certaine incertitude quant à savoir si les efflorescences se produisent sous ou dans des zones plus ouvertes de l’océan.

La question naturelle, peut-être, est de savoir ce qu’il advient de ces efflorescences alors que le changement climatique voit la glace de mer se retirer de plus en plus tôt. Il est trop tôt pour le dire, dans l’Antarctique, mais certaines recherches antérieures dans l’Arctique commencent à suggérer que le réchauffement provoqué par l’homme pourrait affecter les efflorescences sous la glace de mer dans le nord.

“Pour savoir si ces populations sont résilientes au changement climatique, nous devons savoir si ces événements sont nouveaux ou s’ils se produisaient auparavant, à quelle fréquence ils se produisent, quelles espèces fleurissent, comprendre la physiologie de ces espèces et quels sont les effets physico-chimiques. conditions qui permettent à ces efflorescences de se former”, a déclaré Antonia Cristi, écologiste marine à l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère de Nouvelle-Zélande.

Des recherches futures utilisant différentes méthodes de collecte de données sous la glace ou le déploiement de navires toute l’année pourraient déterminer exactement où se produisent les proliférations de phytoplancton et dans quelle mesure cela se produit sous la glace de mer. Il ne serait pas surprenant de trouver une vie adaptée à certaines des conditions les plus extrêmes sur Terre – les découvertes précédentes montrent que nous avons à peine effleuré la surface.

Par exemple, en 2021, le British Antarctic Survey a percé un trou dans la plate-forme de glace Filchner-Ronne et a trouvé des formes de vie inhabituelles à une profondeur d’environ 4 000 pieds. Et en juin dernier, des scientifiques néo-zélandais travaillant sur une autre plate-forme de glace, Ross, ont fait fondre un trou et ont trouvé une rivière de vie qui se cache sous l’étagère, à environ 1 600 pieds de profondeur.

Oui, les fans de Jurassic Parks. La vie trouve en effet un chemin. Même dans les mers sombres et froides de l’Antarctique.