“La vie m’a amené ici.” Madagascar s’adapte au changement climatique

Valeosa, un pêcheur de 36 ans et père de six enfants, garde maintenant un poulailler, tandis que ses filets de pêche sont rangés dans un coin de sa maison. Il ne voulait pas abandonner la pêche, mais, dit-il, « je n’ai rien trouvé d’autre que des cactus pour nourrir mes enfants ».

Avec sa part des ventes de poulet, Valeosa a acheté une batterie de voiture qui éclaire désormais sa maison. Il a également acheté un moniteur vidéo et quelques vieux DVD, et a déclaré qu’il prévoyait de projeter des films pour remonter le moral dans son village en difficulté et gagner de l’argent en faisant payer des sièges à des inconnus.

Plus haut sur la côte est du pays, la ville de Nosy Varika a évité la sécheresse mais a été assaillie par des tempêtes et des inondations violentes. De nombreux habitants de cette région s’installent dans des huttes traditionnelles sur pilotis. Mais certaines personnes ont utilisé les bénéfices de leurs plantations de vanille pour acheter du ciment et de la tôle ondulée pour renforcer leurs maisons. Ceux qui en ont les moyens ont installé des panneaux solaires sur leurs toits.

Le cyclone Batsirai, qui a frappé en février, a mis à l’épreuve leur nouvelle résilience. Quelques semaines auparavant, Florette Zanabao, 52 ans, emménageait dans sa nouvelle maison au sol en béton et au toit de fer. Pour un cultivateur de vanille veuf, c’était un exploit de plusieurs années. Lorsque l’avertissement de tempête est passé à la radio, elle a stocké du riz et s’est mise à l’abri avec ses enfants. C’était suffisant pour résister au cyclone Batsirai, mais deux semaines et demie plus tard, le cyclone Emnati a touché terre et provoqué l’inondation de la rivière Sakaleona, coupant sa ville de toute aide pendant des semaines.