La vie, les moyens de subsistance et les documents des travailleurs immigrés dans les limbes après l’incendie d’Hawaï

LAHAINA, Hawaï (AP) – Freddy Tomas travaillait dans sa cour à Lahaina lorsque le feu a progressé à une vitesse époustouflante jusqu’à sa clôture. Il s’est précipité pour sauver des objets de valeur d’un coffre-fort à l’intérieur de sa maison mais s’est rendu compte qu’il n’avait pas le temps et s’est enfui, le visage noirci de suie.

Quelques jours après avoir fui dans sa camionnette, au milieu d’une fumée si épaisse qu’il ne pouvait que suivre les feux arrière rouges du véhicule devant lui et prier pour qu’ils aillent dans la bonne direction, l’employé d’hôtel à la retraite des Philippines est retourné dans sa maison détruite avec son fils. chercher le coffre-fort. Tomas, 65 ans, a déclaré qu’il contenait des passeports, des papiers de naturalisation, d’autres documents importants et 35 000 dollars.

Après avoir passé au crible les cendres, le père et le fils ont trouvé le coffre-fort, mais il s’était ouvert dans le feu, fouetté par des vents violents, et son contenu a été incinéré.

Pour les immigrants comme Tomas, Lahaina était une oasis, avec près du double de la population née à l’étranger du continent américain. Maintenant, ces travailleurs essaient de reconstituer leur vie après que l’incendie du 8 août a rasé la ville.

Les emplois avaient été nombreux dans la ville qui se vantait d’une rangée de restaurants et de boutiques le long de Front Street, bordant les eaux azur du Pacifique. Attirés également par ses belles vues et son style de vie décontracté, les travailleurs étrangers avaient afflué à Lahaina du monde entier.

Et ils ont contribué de manière significative à la population et à l’économie.

La présence de travailleurs immigrés à Lahaina a fait passer la proportion de ses résidents nés à l’étranger à 32 %, soit près du double des 13,5 % pour l’ensemble des États-Unis, a estimé le US Census Bureau en juillet 2022.

Pourtant, la pénurie de main-d’œuvre liée à la pandémie de COVID-19 a fait des ravages à Hawaï, tout comme sur le continent. En février, près de trois ans après le début de la pandémie, les employeurs tentaient de pourvoir 14 000 emplois à Hawaï, soit environ le double du nombre d’offres d’emploi non pourvues avant la pandémie, a rapporté Hawaii News Now, citant des économistes de l’État. Les restaurants de Lahaina embauchaient littéralement des gens dans la rue.

De nombreux travailleurs nés à l’étranger ont tout perdu dans l’enfer. Certains habitants ont péri.

Le consulat mexicain à San Francisco a déclaré que deux hommes avaient été confirmés morts et aidaient à organiser le retour de leur dépouille à leurs familles au Mexique. Un homme du Costa Rica figurait également parmi les plus de 100 morts et de nombreux autres sont toujours portés disparus.

Le consulat a déclaré que quelque 3 000 ressortissants mexicains vivraient à Maui, dont beaucoup travaillent dans des champs d’ananas, dans des hôtels et des restaurants et d’autres établissements liés au tourisme.

Le consul général du Mexique à San Francisco, Remedios Gomez Arnau, a dépêché trois membres du personnel à Maui pour aider les citoyens mexicains à faire face à la tragédie. Le gouvernement mexicain a été en contact avec au moins 250 de ses citoyens à Maui, a-t-elle dit, et a réémis les passeports et les certificats de naissance perdus dans l’incendie.

« Beaucoup d’entre eux ont tout perdu parce que leurs maisons ont brûlé et ils ont perdu leurs papiers », a-t-elle déclaré vendredi dans une interview.

Avec les entreprises incendiées, des légions de ceux qui ont survécu sont maintenant sans emploi. Beaucoup sont également sans logement après que l’incendie a également détruit les logements de nombreuses personnes qui travaillaient dans les hôtels et les centres de villégiature de la ville. Et d’autres n’ont pas de voie claire vers l’avant.

L’avocat de l’immigration, Kevin Block, a noté que certains immigrants ont un statut de résident permanent ou de protection temporaire, et que certains se trouvent illégalement aux États-Unis.

« Beaucoup de ces gens sont nerveux à l’idée de demander une aide quelconque », a-t-il déclaré. « Lorsque (l’Agence fédérale de gestion des urgences) arrive en ville ou lorsqu’il y a des agences gouvernementales ou même une aide médicale, ils ont très peur de l’obtenir parce qu’ils ont peur d’être expulsés. »

Un document fourni par la FEMA indique que toute personne touchée par une catastrophe majeure peut être éligible à l’aide en cas de catastrophe, y compris les non-citoyens dont le statut d’expulsion est suspendu pendant au moins un an, ainsi que les non-citoyens qui ont obtenu l’asile. Cette assistance peut comprendre des conseils en cas de crise, une assistance juridique, des soins médicaux, de la nourriture et un abri, et d’autres services de secours.

Cependant, les appelants de la hotline d’assistance de la FEMA sont informés dans des messages enregistrés qu’ils doivent fournir un numéro de sécurité sociale et sont avertis que mentir dans une demande d’aide est une infraction fédérale.

Pour les immigrants qui ont été amenés à Maui dans leur enfance, c’est le seul foyer qu’ils connaissent.

« Ils travaillent comme premiers intervenants, fournissant de la nourriture, livrant des fournitures », a déclaré Block. «Ils sont juste là avec tout le monde vérifiant pour voir qui a besoin d’aide. Il est devenu plus évident que jamais à quel point ils sont vitaux pour la communauté.

Chuy Madrigal a fui l’incendie avec neuf membres de sa famille élargie, originaire du Mexique.

Ils ont perdu la maison dans laquelle sa mère a travaillé pendant 30 ans pour économiser suffisamment d’argent pour acheter et le camion de nourriture qu’ils ont commencé à exploiter il y a à peine trois mois, a déclaré Madrigal, qui bénéficie du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA, pour les immigrants. qui ont été amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants mais qui n’ont pas de statut légal.

Madrigal a déclaré que lui et d’autres membres de la communauté immigrée avaient frappé aux portes pour rassembler des fournitures pour ceux qui en avaient besoin et proposé de traduire. Ils ont essayé de réconforter ceux, comme lui, qui ont tout perdu.

« Il y a eu beaucoup de peur », a-t-il déclaré. « Mais une fois que vous parlez aux gens et que vous leur dites: » Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes repartis de zéro, c’est à nouveau zéro, nous devons juste revenir dessus et continuer « – beaucoup de gens ont dit: » Vous êtes droite.' »

La famille envisage de reconstruire sa vie à Maui.

___

Selsky a rapporté de Salem, Oregon. Watson a rapporté de San Diego. Jennifer Sinco Kelleher à Honolulu a contribué à ce rapport.

Bobby Caina Calvan, Julie Watson et Andrew Selsky, Associated Press