La vie, le style etc. – Kelowna Capital News

Lia Crowe

Assis au café Roxy à côté de Kaleco Clothing à Vernon, et autour d’un latte au curcuma, j’apprends qu’Amanda a eu une carrière variée qui a notamment travaillé dans l’animation et la conception graphique. Elle a également vécu dans plusieurs villes canadiennes – Vancouver, Halifax et Ottawa – avant d’ouvrir ses entreprises à Vernon.

Amanda me montre sur Instagram une marque éthique qu’elle porte dans le magasin et il est facile de voir à quel point cela l’enflamme d’avoir des liens avec des entreprises locales, durables et éthiques.

« J’adore rechercher des marques, surtout lorsque je découvre quelque chose de nouveau et que je travaille directement avec le(s) fabricant(s). Nous avons beaucoup de petites marques canadiennes avec de grandes missions sociales, et c’est excitant de braquer les projecteurs sur elles.

Amanda a également récemment ouvert une deuxième boutique, ANTLR Menswear, alors je demande quelle qualité et quelles pratiques ont conduit à son succès.

“Je pense que pour réussir, vous devez jouer sur vos points forts, mais aussi reconnaître vos faiblesses. J’ai un bon sens du design, et c’est essentiel lorsqu’il s’agit d’acheter pour le magasin. Mais je suis aussi conscient que je suis nul en paperasse, j’ai donc un comptable incroyable, qui m’organise. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même, alors entourez-vous de personnes compétentes dans tout ce que vous n’êtes pas.

Lorsqu’on lui demande quelle est la meilleure leçon de vie qu’elle a récemment apprise, Amanda répond : « Si vous n’êtes pas content de faire ce que vous faites, alors changez-le ! J’aimais énormément la conception graphique, mais la mouture me prenait. Maintenant, je peux être créatif selon mes propres conditions et marquer mes propres entreprises. Je travaille deux fois plus dur, mais je suis 10 fois plus heureux.

Amanda décrit son style personnel comme « éco-décontracté » et une « genre de fille en jean et en pull » et déclare : « L’automne et l’hiver sont vraiment ma passion. Enveloppez-moi dans une grosse écharpe et je suis prêt à partir.

Et qu’est-ce que le bon style signifie pour Amanda ?

“Un bon style est ce dans quoi vous vous sentez bien. Les corps des gens sont si différents, et toutes les coupes ou tous les styles à la mode ne conviendront pas à votre type de corps. J’ai un torse plus long, donc les pantalons taille haute sont très confortables pour moi, mais si vous avez un torse plus court, vous allez vouloir une taille mi-haute pour vous sentir bien. Et, au fait, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas porter de jeans skinny si vous vous sentez bien dedans.

Style Inspirations & Vie

Artiste préféré : Jon Klassen.

Créateur ou marque de mode préférée : Tentree, ils plantent légitimement beaucoup d’arbres, et aussi Frank And Oak, qui est une nouvelle marque pour nous.

Musicien préféré : Fortunés (Terre-Neuve).

Epoque qui inspire votre style : Moderne du milieu du siècle.

Film ou émission de télévision qui inspire votre style ou dont vous adorez le style : Des hommes fous (évidemment).

Cocktail ou vin préféré : Cidre Farmstrong.

Album en rotation actuelle : de Joni Mitchell Bleu.

Outil de travail préféré : iPhone avec Adobe Spark.

Fleur préférée : Anémones.

Ville préférée à visiter : Edinbourg.

Une chose qui remonte constamment le moral pendant les moments difficiles : Mèmes drôles.

Fashion beauté

Uniforme: Denim et haut à manches trois-quarts en modal.

Pièce préférée de tous les temps : La “Elise Sheath Dress” de Kaleco ; il a fière allure et ressemble à un pyjama.

Convoite actuellement : N’importe quoi d’ANIÁN (BC).

Paire de chaussures préférée : bout biseauté Blundstone.

Sac de jour préféré : le cabas Maika.

Bijou ou créateur préféré : Dois-je n’en choisir qu’un ? Devi Arts Collective (Vancouver).

Obsession de la mode : Tout est écologique ou fait à la main.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Des boucles d’oreilles.

Indulgence nécessaire soit pour la mode soit pour la beauté : Des produits entièrement naturels pour le visage et le corps – ne vous contentez pas de moins.

Crème hydratante: Huile pour le corps à la prune sauvage Om Organics (BC).

Parfum: Tabac au miel.

Produit capillaire indispensable : Masque capillaire Om.

Secret de beauté : Portez toujours un écran solaire.

Matériel de lecture

Magazine imprimé préféré : Vie populaire de l’île de Vancouver; nous le vendons chez Kaleco.

Blog style préféré : Le conservateur jaloux (blog d’art).

Livre en cours de lecture : Personnes anxieuses de Fredrik Backman.

Livre préféré de tous les temps : L’alchimiste de Paulo Coelho.

