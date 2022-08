La vie incroyable des «chasseurs de volcans» qui ont plongé les PIEDS dans la lave et prédit étrangement leur mort tragique dans une explosion anormale

EN juin 1991, un volcan endormi depuis plus de 300 ans entre violemment en éruption, détruisant tout ce qui se trouve sur son passage.

L’explosion meurtrière du mont Unzen au Japon a coûté la vie à 43 personnes, dont les volcanologues Maurice et Katia Krafft, qui avaient consacré leur vie entière à étudier les ruptures dangereuses.

Des images à couper le souffle de l’explosion montrent une énorme boule de gaz toxique qu’elle a rejetée dans l’atmosphère.

Maurice, 45 ans, et Katia, 49 ans, ont été pris dans l’imprévisible coulée pyroclastique – un mélange chaotique de fragments de roche, de gaz chauds et de cendres, qui peut se déplacer à des vitesses étonnantes – qui a englouti de manière inattendue une crête sur laquelle ils s’étaient abrités.

Des études de la terre à la suite ont révélé que le couple était mort l’un à côté de l’autre – exactement là où ils avaient toujours été depuis leur rencontre.

Sachant jusqu’où ils étaient prêts à aller pour nourrir leur insatiable curiosité pour les volcans, le couple avait étrangement prédit qu’ils rencontreraient un jour un destin aussi dévastateur.

Un nouveau documentaire de National Geographic intitulé Fire of Love partage un aperçu fascinant de la vie du couple casse-cou.

Il présente des enregistrements réalisés au cours de leurs missions à la poursuite de dangereuses merveilles du monde.

Dans l’une d’elles, Maurice déclare froidement : “Je veux m’approcher, jusque dans le ventre du volcan. Ça me tuera un jour, mais ça ne me dérange pas du tout.”

Katia partageait le même sentiment : “Ce n’est pas que je flirte avec la mort, mais à ce moment-là, je m’en fiche complètement. Une fascination pour le danger ? Peut-être.”

Passion ardente

Bien qu’il existe trois récits différents de la rencontre du duo alsacien français, le plus détaillé suggère qu’ils se sont rencontrés lors d’un événement de speed dating dans les années 1960.

Ils se sont liés par leur amour commun pour l’Etna en Italie, l’un des volcans les plus actifs au monde.

Ils se sont mariés lors d’une petite cérémonie et sont partis en lune de miel à Santorin, une île grecque volcanique du sud de la mer Égée.

Pour consacrer leur temps et leurs efforts à leurs expéditions, ils ont décidé de ne jamais avoir d’enfants.

Dans les années qui ont suivi, ils se sont lancés dans des tournées risquées, avec leur désir de se rapprocher le plus possible de la lave rouge ardente qui grandissait à chaque voyage.

Je veux me rapprocher, droit dans le ventre du volcan. Ça me tuera un jour, mais ça ne me dérange pas du tout Maurice Kraft

“Une fois que vous voyez une éruption, vous ne pouvez plus vous en passer car c’est tellement grandiose, c’est tellement fort”, a déclaré Katia.

“Ce sentiment de n’être rien du tout. Être dans ces éléments sauvages.”

Maurice et Katia étaient dans leur élément et au mieux de leur forme lorsqu’ils exploraient des volcans.

Après une éruption, le couple était souvent le premier sur les lieux, grâce à un vaste réseau d’amis locaux et de collègues volcanologues – faisant d’eux l’envie des autres dans leur domaine.

Dans une scène du film, on les voit danser joyeusement au bord d’une coulée de lave chaude, qui pourrait passer pour une scène sur écran vert dans un film hollywoodien à gros budget.

Un autre moment à couper le souffle voit le pied de Maurice s’enflammer après l’avoir plongé dans de la lave refroidissante.

Leur passion pour le danger était célèbre – dans un enregistrement, Katia a admis que certains de leurs collègues pensaient qu’ils étaient des “bizarres”.

« S’approcher de la bête »

Au cours d’un de leurs voyages, en 1979, le volcan qu’ils ont visité était si violent qu’ils ont dû surveiller la nuit les “bombes volcaniques” – des boules de roche en fusion qui peuvent causer des blessures mortelles et la mort.

Visiblement imperturbable, Maurice expliqua : “Il y a le plaisir d’approcher la bête, ne la connaissant pas elle vous rattrapera.”

Le couple savait qu’ils devaient travailler comme une unité solide, car un seul faux pas de l’un d’eux pouvait être catastrophique.

Maurice a déclaré: “Il faut avoir les nerfs solides et ne pas paniquer facilement.

“Disons que ma femme se blesse. Je ne peux rien faire. Je suis avec elle alors qu’elle est mourante, et je ne peux rien faire. C’est horrible.”

Katia était la plus pratique du couple, tandis que Maurice s’aventurait souvent à la recherche de sensations fortes.

Il rêvait de naviguer sur de la lave brûlante en canoë sur 15 km – une idée née d’une autre aventure périlleuse en Indonésie en 1971.

Au cours de ce voyage, Maurice a navigué sur un lac acide dans un petit bateau et a vécu une expérience de mort imminente lorsqu’il n’a pas pu se rendre sur les rives du lac pendant trois heures, au grand désarroi de Katia.

Catastrophe horrible

Au fur et à mesure qu’ils devenaient plus importants dans leur domaine, ils ont commencé à classer les volcans en deux types – rouge et gris – le premier étant “plus convivial”, selon Maurice.

Les explosions rouges émettent de la lave qui suit souvent un chemin particulier et coule à un rythme lent, ce qui la rend évitable et moins susceptible de causer des dommages.

Le gris, cependant, produit des explosions gazeuses et est beaucoup plus destructeur, imprévisible et vicieux.

Lorsque du gaz chaud est projeté loin dans le ciel, il crée un flux pyroclastique mortel lorsqu’il pleut sur la terre.

Ils peuvent voyager à des vitesses incroyables et ont la capacité de détruire tout ce qui se trouve sur leur passage, y compris des bâtiments.

Après la mort de l’ami et collègue volcanologue de Maurice et Katia, David Johnston, lors de l’éruption du mont St Helens en 1980 – qu’ils ont classée comme grise – ils ont décidé de consacrer le reste de leur vie à l’étude de ce type de volcan.

Si on montre à un gouvernement des images des victimes, des dégâts, des dangers, ils pourraient nous croire, on pourrait les convaincre Katia Krafft

Leur désespoir d’en savoir plus sur les volcans gris a été exacerbé par l’éruption en 1985 du volcan Nevado del Ruiz en Colombie, où 23 000 personnes ont été tuées et 5 000 blessées, avec des membres de cadavres éparpillés dans le village.

La gravité de la tragédie a pesé lourd sur Katia, qui a expliqué : “C’est plus difficile quand ce genre de problèmes se produit – des villages détruits, des personnes sinistrées. Alors nous sommes gênés de nous appeler volcanologues.”

Elle a demandé pourquoi des incidents comme celui-ci se produisaient malgré plusieurs avertissements sur les risques des volcans.

Après la catastrophe, leur objectif était d’amener le monde à un point où “les volcans ne tuent plus”.

“Si nous montrons à un gouvernement des images des victimes, des dégâts, des dangers, ils pourraient nous croire, nous pourrions les convaincre”, a déclaré Katya lors d’une émission télévisée.

Expédition finale

Leur mission de trouver les volcans les plus meurtriers du monde les a conduits au Japon le 3 juin 1991 – leur dernière expédition.

L’éruption du mont Unzen a rendu le ciel noir, selon des témoins, avec des nuages ​​sombres engloutissant les maisons.

Un agriculteur a déclaré à Reuters: “Il y avait une pluie de feu du ciel – des cendres brûlantes et des pierres – et j’avais peur que la voiture n’explose. L’air sentait le brûlé. Il était difficile de respirer.”

La coulée pyroclastique s’était séparée du courant principal et s’était rendue là où le couple se tenait pour les observer, les tuant instantanément, ainsi que leur collègue Harry Glicken et 40 autres personnes.

Ce n’est pas que je flirte avec la mort, mais à ce moment-là, je m’en fiche complètement. Une fascination pour le danger ? Peut-être Katia Krafft

Le monde de la volcanologie a été stupéfait d’apprendre la mort du couple populaire.

Une semaine après leur mort, une énorme explosion s’est produite sur le mont Pinatubo aux Philippines.

Cette fois, 58 000 personnes ont été évacuées – en grande partie grâce au travail inlassable de Katia et Maurice qui se sont donné pour mission de promouvoir une meilleure compréhension des volcans.

Après leur mort, un cratère volcanique à la Réunion en France a été nommé cratère M. et K. Krafft en leur honneur.

Les médailles Krafft, un programme de récompenses de l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la Terre, ont été créées pour récompenser ceux qui ont apporté des contributions distinctives dans le domaine.

Et le Fonds commémoratif Maurice et Katia Krafft, organisé par l’Université d’Hawaï à Hilo, utilise des dons pour éduquer les habitants des pays à haut risque d’éruptions volcaniques sur les dangers des volcans actifs.

Alors que le couple est mort à la poursuite de ses rêves, son héritage perdure.

Fire of Love est disponible dans certains cinémas du pays.

