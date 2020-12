L’icône d’EastEnders et légende de Carry On Dame Barbara Windsor a tragiquement perdu sa bataille contre la maladie d’Alzheimer à l’âge de 83 ans – ici, nous jetons un coup d’œil à sa vie incroyable

Dame Barbara Windsor a passé sa vie devant la caméra et on se souviendra d’elle à jamais à cause de cela.

La légende du film EastEnders et Carry On est décédée tragiquement à l’âge de 83 ans à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Elle a été diagnostiquée avec la maladie en 2014, mais a gardé le secret jusqu’en 2018, et malheureusement son état s’était détérioré ces derniers mois.

Son mari, Scott Mitchell, a confirmé qu’elle était décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite de Londres, mais a déclaré qu’elle avait vécu ses dernières semaines comme si elle avait vécu le reste de sa vie – «pleine d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin». .

Ici, on revient sur son incroyable vie à travers les photos qui ont été capturées d’elle au fil des ans …