Alors que les missions d’exploration spatiale avancent et que la recherche de la vie extraterrestre se poursuit, recherche a suggéré que notre galaxie de la Voie lactée pourrait contenir des civilisations extraterrestres. Cependant, il est fort possible que la plupart d’entre eux soient déjà morts.

La recherche a été menée par le California Institute of Technology, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et le Santiago High School et a été publiée ce mois-ci. Les scientifiques ont utilisé une version étendue de la célèbre équation de Drake, qui a déterminé les chances d’intelligence extraterrestre existant dans notre galaxie. L’équation de Drake a été écrite en 1961 par Frank Drake qui a tenté d’estimer le nombre de civilisations extraterrestres vivantes et communicatives dans la galaxie de la Voie lactée. L’équation prend en compte des facteurs tels que le taux de création d’étoiles, le nombre de celles-ci avec les planètes et une fraction de planètes qui développent la vie. L’équation de Drake n’a pas été conçue à l’origine pour fournir un nombre exact, mais plutôt pour stimuler le débat sur le nombre de civilisations extraterrestres existantes.

Dans l’étude récente, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, les chercheurs ont examiné divers facteurs qui pourraient très probablement conduire à un environnement habitable, et déterminé que l’intelligence extraterrestre potentielle (ETI) pourrait avoir émergé dans notre galaxie environ 8 milliards d’années après formé. La recherche prédit que certaines de ces civilisations auraient pu se trouver à 13000 années-lumière du centre galactique, environ 12000 années-lumière plus proches que la Terre, où les humains auraient émergé 13,5 milliards d’années après la formation de la Voie lactée.

Pour tirer leurs conclusions, les scientifiques ont également pris en compte des facteurs généralement négligés tels que le processus d’abiogenèse, qui est la création de molécules organiques par des forces autres que les organismes vivants, différentes échelles de temps d’évolution et une auto-annihilation potentielle, explorant la propension croissante de l’ETI.

L’étude a également pris en compte les facteurs qui ont pu mettre fin à ces civilisations, tels que l’exposition aux radiations, une pause soudaine dans l’évolution et la tendance de l’ETI à s’auto-annihiler par des phénomènes comme le changement climatique, les progrès technologiques ou la guerre. Cela découle également du fait que toutes les civilisations extraterrestres existantes sont très probablement jeunes, car l’auto-annihilation se produit généralement après une longue période.

La recherche a mentionné que l’existence de l’intelligence extraterrestre est directement liée à l’habitabilité et à une zone galactique habitable (GHZ). La vie potentielle est plus susceptible de se former sur une planète habitable. Pour en tirer les résultats, les chercheurs ont également développé un modèle lagrangien avec des techniques de Monte Carlo pour simuler avec précision chaque planète semblable à la Terre dans la galaxie de la Voie lactée. Expliquant la nécessité de mener cette recherche, l’article a mentionné que des missions comme Search for ETI (SETI) ont été fortement limitées par la technologie actuelle et un manque de compréhension quantitative de la vie intelligente à l’échelle galactique, et les réponses à l’absence de découverte de la vie. ailleurs sont restés controversés.