Bien qu’elle ait vécu l’une des années les plus turbulentes de leur mariage, Kim Kardashian a fait preuve d’unité lorsqu’elle a jailli de son mari Kanye West en novembre.

Célébrant 10 ans depuis la sortie de l’album Dark Twisted Fantasy de Kanye, elle a révélé que les paroles de l’un des morceaux, Lost In The World, avaient en fait commencé sa vie comme un poème qu’il avait écrit pour son 30e anniversaire.

Depuis lors, on a peu vu Kanye sur ses réseaux sociaux, Kim semblant avoir passé Noël avec sa mère et ses sœurs à une brève apparition de Kanye le 22 décembre.

Récemment, des amis ont décrit leur relation comme «vraiment étrange». Et hier soir, il a été affirmé que depuis que Kanye, 43 ans, a fustigé Kim, 40 ans, sur Twitter à la veille de sa campagne électorale ratée, ils vivaient des vies complètement séparées.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Le rappeur serait enfermé dans son ranch du Wyoming tandis que Kim vit dans leur caverneux manoir à Los Angeles.

De plus, il n’y a apparemment aucun plan pour changer le statu quo, avec une source disant à Hollywood Life: «On dirait qu’il n’a pas l’intention de retourner à Los Angeles de si tôt, du moins pas à plein temps, mais Kim est d’accord avec ça.

Alors qu’est-ce qui se passe vraiment? Des « querelles » sur la garde d’enfants à la « raison » pour laquelle Kim ne divorcera pas, voici ce que les amis disent qu’il se passe dans les coulisses …

Elle « veut partir – mais ne le fera pas »







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



L’année dernière, une source a déclaré à la même publication que le couple avait « lutté » dans leur mariage pendant « des mois et des mois » mais qu’ils étaient tous deux « satisfaits » de vivre des vies séparées pour le moment.

Cependant, un autre ami a affirmé que Kim avait désespérément envie de divorcer mais voulait faire ce qu’il fallait avec leurs quatre enfants, North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, deux ans et un an, Psalm.

«C’est un cauchemar pour Kim. Elle cherche une issue », a déclaré l’initié. «Mais c’est aussi une personne gentille et elle veut faire de son mieux pour ses enfants.»

Pour le moment, le résultat, selon le site Web, était que « il ne semble pas qu’elle demandera le divorce, du moins de si tôt ».

Sa famille « veut qu’elle divorce de Kanye »







(Image: kimkardashian / Instagram)



Kim aurait été « furieux » lorsque Kanye a déclaré publiquement qu’ils avaient presque avorté leur premier-né, North, au milieu d’un épisode bipolaire.

Il a ensuite qualifié Kim et sa mère Kris Jenner de « suprémacistes blancs » et a affirmé qu’il essayait de divorcer de Kim depuis qu’elle avait rencontré le rappeur Meek Mills pour discuter de la réforme des prisons deux ans plus tôt.

«J’essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek au Waldorf pour une« réforme de la prison »», a-t-il tweeté.

Kim a immédiatement pris sa défense sur Instagram, suppliant les gens de faire preuve de compassion envers son mari souffrant de troubles mentaux.







(Image: Twitter)



Mais dans les coulisses, des sources affirment que « la confiance est partie » et que ses sœurs l’exhortent à recommencer.

« La famille de Kim se sent tellement mal pour elle », a déclaré l’initié au Sun.

«Kourtney et Khloe veulent tous les deux que Kim quitte Kanye et lui ont dit qu’elle pouvait mieux élever ses enfants sans qu’il soit là parce qu’il la traîne littéralement vers le bas maintenant et il est devenu un danger et un handicap.

« La confiance est partie. Le conte de fées de Kim vient de se terminer et maintenant elle a le choix d’être une mère célibataire de 40 ans avec quatre enfants ou de rester avec son mari mentalement instable qui ne la respecte pas. »

Un représentant de la famille a déclaré que les affirmations n’étaient « pas vraies ».

‘Vivre à part’







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Bien qu’il ait dépensé des millions pour transformer son manoir de Los Angeles en maison familiale, Kanye serait maintenant basé à plein temps dans le Wyoming pendant que Kim détient le fort chez lui.

« [He’s] dans un meilleur endroit quand il est là-bas et que Kim doit être à LA et veut que les enfants soient avec elle », a déclaré une source à Hollywood Life.

«Elle fait de son mieux pour garder leur vie normale. Ils communiquent quotidiennement et il est souvent en contact sur FaceTime et aussi au téléphone avec les enfants.

« En ce moment, Kanye se concentre sur Kanye pendant que Kim maintient tout à LA et garde la vie des enfants normale. »

«Lignes sur la garde d’enfants»







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Sans aucune aide salariée sur laquelle se rabattre et sans empire à gérer, Kim aurait pris soin de ses quatre enfants à elle seule.

Et selon un initié, l’avocate stagiaire est plus qu’un peu agacée par l’apparente réticence de son mari à aider parce qu’il est trop «concentré sur la création».

« Kim trouve frustrant que Kanye ne lui demande pas comment il peut aider avec les enfants », a déclaré une source au magazine américain.

« Elle essaie d’être une maman formidable, de se concentrer sur la faculté de droit et ses engagements professionnels et il est difficile de faire tout cela sans que Kanye l’aide autant qu’il le peut. »

Des retombées mystérieuses avec Larsa Pippen







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Ils sont les meilleurs amis depuis des années, donc plus que quelques sourcils ont été soulevés lorsque Kim et Larsa Pippen se sont soudainement disputés et se sont désabonnés sur les réseaux sociaux.

Larsa a démenti avec véhémence les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une relation avec l’homme de Khloe, Tristan Thompson, ou a tenté de faire bouger l’ex-petit ami de Kylie, Travis Scott.

Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait que Kanye était devenue peu sûre de leur amitié et avait «lavé le cerveau» de la famille contre elle.

«J’ai juste l’impression que Kanye était dans un endroit où il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim», a expliqué Larsa sur le podcast Hollywood Raw.

S’adressant à Kim, elle a poursuivi: «Je ne veux pas être le problème dans votre relation. Si votre mari se sent menacé par ma relation avec vous, je ne veux pas être cette personne. J’ai ma propre merde.

«Faites ce qu’il y a de mieux pour votre famille. Je t’aime, toi et moi sommes les meilleurs amis, nous avons tout traversé ensemble. Je ne ferais jamais rien pour compromettre notre relation. Si vous devez ne plus me suivre pour faire de votre maison un meilleur endroit, faites-le.

«Si Kanye a l’impression que Kim et lui sont meilleurs sans moi, qu’ils soient sans moi.

«Il a littéralement lavé le cerveau de toute la famille en pensant que je ne sais même pas quoi», a-t-elle déclaré. «Je ne sais même pas.

Le miroir a approché l’équipe de Kim pour commenter.

Pensez-vous que Kim et Kanye devraient rester ensemble? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous …