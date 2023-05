La vie et le style etc. avec Lena Lutsenko

– Mots et Photographie par Lia Crowe

« Elégant et classe » c’est ainsi que Lena décrit son style personnel. Elle ajoute : « Pour moi, le bon style est le style qui vous représente, votre énergie, votre âme… Je sais ce qui fonctionne pour moi et ce qui ne fonctionne pas ; et cela me donne une fierté supplémentaire lorsque je réalise un look que j’ai créé.

Originaire d’Ukraine, Lena a déménagé au Canada en 2008. Elle est diplômée en économie et en gestion des affaires, mais après des années d’expérience dans la mode, elle a été inspirée pour embrasser sa passion pour le design d’intérieur et la décoration d’intérieur.

Qu’est-ce qui motive le plus Lena dans son travail ?

« Mon objectif est d’aider mes clients à s’exprimer », dit-elle. « Grâce à mon expérience de voyage, j’ai rassemblé de nombreuses approches passionnantes et différentes de l’apparence intérieure, des aspects pratiques et des combinaisons de couleurs. J’aime créer des chambres où mon client se sent heureux et équilibré. J’aime le moment où je peux offrir à mes clients quelque chose d’unique et de personnalisé.

Interrogée sur les pratiques qui ont mené à son succès, Lena répond : « Je suis ouverte à l’expérience et aux gens. Je n’ai pas peur d’essayer quelque chose de nouveau et d’explorer. Je crois qu’il ne faut jamais prendre une grande décision sans dormir dessus.

Et quelle est la meilleure leçon de vie qu’elle ait apprise récemment ?

« Rien n’est éternel. Tout dans notre vie peut changer très rapidement. Profitez de chaque instant aujourd’hui et soyez dans le présent.

Inspirations de style et vie :

Icône Style : Anna Wintour et Yolanda Hadid.

Artiste préféré : Gustave Klimt.

Œuvre d’art: Le baiser.

Créateur ou marque de mode préférée : Max Mara, Brunello Cucinelli.

Musicien préféré: Les Rolling Stones, Toni Braxton.

Cocktail ou vin préféré : Négroni ; Caymus Cabernet Sauvignon.

Album en rotation actuelle : Évolution par Anastacia.

Fleur préférée : Pivoines, tulipes.

Application préférée : Pinterest.

Ville préférée à visiter : Florence, Italie et Kiev, Ukraine.

Endroit préféré dans le monde entier : Vancouver, Cannes, Sud de la France.

Une chose qui remonte constamment le moral pendant les moments difficiles : Tout a un début et une fin. Les temps difficiles prendront fin à un moment donné et seront le moment d’un nouveau départ. La meilleure pratique pour moi quand c’est une période difficile est de me concentrer sur les petites choses et de faire ma routine et mes petites tâches et projets.

Fashion beauté

Uniforme: Denim, pull, baskets.

Pièce préférée de tous les temps : Blouson de moto en cuir ajusté.

Convoite actuellement : Montre Patek Philippe en or blanc et Max Mara Icon Coat.

Paire de chaussures préférée : Baskets Atelier Valentino Garavani, bottes hautes Stuart Weitzman.

Sac de jour préféré : Sac ceinture Alexander Wang et sac Fendi Sunshine.

Crème hydratante: Clarins Extra ; Recherche Biologique.

Flairer: Coco Mademoiselle de Chanel ; Diamant jaune Versace.

Produit capillaire indispensable : base de brushing milk_shake.

Secret de beauté : Nettoyez toujours votre visage la nuit.

Matériel de lecture

Magazine imprimé préféré : Vogue, Harper’s Bazaar.

Blog style préféré : Mine Mia Mia.

Blog de design d’intérieur préféré : Bouquet maison.

Livre de table basse/livre de photographie : Les meilleurs livres de table basse pour moi sont les grands livres avec un contenu de design de mode ou de design d’intérieur : Pour l’amour du blanc : la maison blanche et neutre, par Chrissie Rucker; MOOD : Intérieurs & Inspiration, par Anne Hepfer; Pacifique naturel à la maison, par Jenni Kayne.

Dernière bonne lecture : L’art de choisir, par Sheena Iyengar.

Livre préféré de tous les temps : L’alchimiste, de Paulo Coelho.

