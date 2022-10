La vie et le style avec Tim Miller – Kelowna Capital News

– Mots et photographie par Lia Crowe

“J’aime les gens, et je suis excité si je peux inspirer les autres avec un sourire chaleureux et un mot d’encouragement”, déclare Tim Miller, lorsqu’on lui demande ce qui “le motive le plus dans son travail”.

Nous nous rencontrons au Matchstick Coffee dans le West End de Vancouver, où je suis accueilli avec le plus chaleureux des sourires qui rend soudainement ma journée bien meilleure.

Tim rêvait d’être propriétaire d’entreprise quand il était au lycée, et à partir de là, il a obtenu un diplôme en administration des affaires et a rejoint un frère aîné dans le secteur du meuble en 1981. Après 20 ans à posséder un magasin de meubles indépendant, Miller’s Fine Furniture, Tim s’est associé à un jeune frère pour ouvrir les galeries de meubles La-Z-Boy du Grand Vancouver. Ils ont actuellement quatre points de vente avec un effectif de 75 personnes.

Avec autant de succès derrière lui, je me demande quelle pratique quotidienne Tim a adopté qui l’a amené ici.

« Ne vous laissez pas trop enliser dans le quotidien », dit Tim. « Traitez la tâche à accomplir et passez à autre chose. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. J’ai récemment vu une citation de l’auteur James Clear : « Chaque jour est une petite vie. Vivez une bonne vie aujourd’hui.

En dehors du travail, Tim est un bénévole passionné, tant au niveau local qu’à l’étranger.

« Localement, La-Z-Boy s’associe au Manoir Ronald McDonald. Une fois par trimestre, nous nous rendons au RMH local et préparons un repas fait maison pour les parents et les enfants qui restent à la maison pendant que leurs enfants suivent un traitement. »

À l’échelle internationale, Tim fait partie d’un groupe d’entrepreneurs locaux qui aiment redonner.

« Notre groupe, Guatemala Conexions, s’est associé à des dirigeants autochtones locaux au Guatemala, aidant à répondre aux besoins dans leurs villages ruraux. Nous avons financé des centres communautaires dans des villages éloignés, financé la construction de salles de classe ainsi que des projets d’amélioration de l’eau.

Tim poursuit en disant : « Nous nous sommes associés à un médecin local et avons financé la construction d’un petit hôpital. Avec l’aide d’un couple autochtone local, nous avons un soutien continu pour un groupe d’étudiants, les aidant financièrement, leur permettant de terminer leurs études de 12e année. Nous avons également soutenu un programme leur enseignant l’anglais pendant leurs vacances scolaires. Plusieurs diplômés travaillent maintenant pour des entreprises américaines au Guatemala, les sortant ainsi que leurs familles du cycle de la pauvreté. Grâce à la technologie d’aujourd’hui, nous avons pu rester en contact avec nos partenaires et nos étudiants au cours des dernières années, mais j’ai un billet réservé pour visiter en personne cet automne.

En matière de style, pour Tim, il s’agit d’être authentique avec soi-même.

“Passez plus de temps à faire des choses qui vous donnent de l’énergie qu’à des tâches qui aspirent votre énergie. Je suis à l’aise avec qui je suis, qu’il s’agisse de converser avec un mendiant dans la rue ou d’assister à un gala au centre-ville. Pourtant, égoïstement, je suis plus à l’aise de discuter autour d’un café dans n’importe quel café local.

Lorsqu’on lui demande de décrire sa meilleure leçon de vie, Tim répond : « Prenez soin de vous physiquement, mentalement et spirituellement. Si vous aimez qui vous êtes, il est facile d’aimer et de soutenir les autres. Soyez curieux, écoutez et souriez.

Vêtements/Toilettage

Uniforme : Casual est le meilleur !

Jean, marque et coupe préférés : Je suis plus à l’aise avec un jean : 34 Marque Héritage.

Le vêtement incontournable du moment : Ma veste ANIÁN.

Actuellement convoité : Un nouveau VTT.

Indulgence nécessaire : Une bonne tasse de café.

Style Inspirations & Vie

Musicien préféré : J’adore la musique country : Luke Combs et Chris Stapleton sont en tête de liste de lecture, mais mon préféré de tous les temps est Elton John.

Cocktail ou vin préféré : Buveur de vin rouge (est récemment devenu un investisseur dans Stoneboat Vineyards à Oliver, en Colombie-Britannique).

Ville préférée à visiter : Vancouver — j’ai tellement de chance de vivre ici! Et je dirai que mon récent voyage de pêche à Haida Gwaii, en séjournant au Queen Charlotte Lodge, a été assez épique!

Endroit préféré dans le monde entier : À part la Colombie-Britannique, le lac Atitlán, le Guatemala.

Matériel de lecture

Application : J’adore l’application Audible.

Le livre audio récent écoute : Feu vert de Matthew McConaughey, Ne peut pas me faire de mal de David Goggins, Habitudes atomiques par James Clear.

Podcast préféré : Théorie de l’impact par Tom Bilyeu.

Livre de table basse/livre de photographie : Les humains de New York.

Livre préféré de tous les temps : La Bible.

