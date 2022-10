La vie et le style avec Nate Cassie – Kelowna Capital News

– Mots et photographie par Lia Crowe

Bon style consiste à s’exprimer de manière réfléchie sans dire un mot », explique l’agent immobilier Nate Cassie.

Alors que je rencontre Nate dans une magnifique maison surplombant le lac près de Kelowna, je lui demande ce qu’il aime le plus dans son travail, et il dit : « Pouvoir travailler avec des maisons spectaculaires et aspirer à en posséder une un jour est ce qui me motive.

Avec une expérience de sport, de compétition et de victoire dans des compétitions de musculation et de lutte contre les incendies de forêt, Nate a développé un esprit de compétition qui s’est traduit par une solide éthique de travail en tant qu’agent immobilier.

En dehors du travail, il est passionné par la musculation et le wake surf et lorsqu’on lui demande quelle a été sa meilleure leçon de vie, il répond : «[I’ve learned to] m’entourer de personnes qui ont le même état d’esprit et les mêmes objectifs que moi et, plus important encore, de personnes qui réussissent mieux que moi. Il y aura toujours quelqu’un là-bas qui travaillera plus dur que vous, alors restez affamé.

Il est facile de voir que le style est important pour Nate, alors je lui demande comment il décrirait son style personnel, et il dit : « Professionnel urbain avec une touche de battage médiatique ».

Vêtements/Toilettage

Uniforme: Blazer, T-shirt blanc, jean tailleur et baskets blanches.

Jean préféré, marque et coupe : Légende London Skinny.

Tenue vestimentaire actuelle : T-shirt blanc cassé ou manches courtes boutonnées DESOTO.

Convoite actuellement : Rolex Submariner.

Paire de chaussures préférée : Baskets Gucci blanches et grises.

Meilleur nouvel achat : Audi S5 Coupé.

Sac de jour préféré : Sac Louis Vuitton.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Montres.

Outil de travail préféré : Planificateur de passion.

Des lunettes de soleil: Or Ray-Ban Round Metal Classic.

Parfum: 1 Million Paco Rabanne.

Indulgence nécessaire : Baskets.

Produit capillaire préféré : Pommade de fibres de Reuzel.

Matériel de lectureje

Magazine imprimé préféré : Rapport Robb.

Livre de table basse/livre de photographie : Les livres de Tom Ford.

Livre préféré de tous les temps : Can’t Hurt Me : Maîtrisez votre esprit et défiez les probabilités par David Goggins.

Style Inspirations & Vie

Artiste préféré : Zach Langner, Vernon, C.-B.

Créateur ou marque de mode préférée : Virgil Abloh, Blanc cassé.

Musicien préféré : Mike.

Restaurant local préféré : Home Block à Cedar Creek et Waterfront Wines.

Cocktail ou vin préféré : Démodé.

Album en rotation actuelle : les hauts par mike.

Application préférée : SkipTheDishes.

Endroit préféré dans le monde entier : Kelowna, C.-B.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

