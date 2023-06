La vie et le style avec Jaclyn Robertson

-Mots et photographies par Lia Crowe

Passer du temps avec Jaclyn c’est comme se prélasser au soleil. Elle semble avoir une intention derrière chaque aspect de la vie et laisse un sentiment d’expansion et d’élévation.

Passionnée par la lecture, l’écriture, la vie lente et consciente, le vélo et le yoga, Jaclyn est également mère de deux garçons.

Je commence par lui demander ce qu’elle aime le plus dans son travail, et elle dit : « Les personnes brillantes et attentionnées de classe mondiale avec lesquelles je travaille dans la magnifique région de l’Okanagan.

La « patience » étant la pierre angulaire de sa pratique quotidienne pour réussir, Jaclyn ajoute : « Faire confiance à ma vision stratégique et travailler avec une grande intégrité m’a amené là où je suis aujourd’hui. Mention spéciale à Libby DeLana et Alex Elle qui m’ont inspiré l’année dernière à adopter une belle et cohérente pratique de marche en plein air. Dans la lenteur de la marche à travers la vallée de l’Okanagan, je me retrouve chaque nouveau jour.

Et quelle est la meilleure leçon de vie que Jaclyn ait apprise ? « Ne jamais cesser d’apprendre ou d’écouter généreusement. Le pouvoir d’être volontairement agile et l’énorme importance de prendre soin de soi en tant que première et principale priorité – on ne peut pas verser d’un récipient vide ! »

En matière de style, Jaclyn déclare : « Un bon style signifie exprimer vos dons et votre personnalité uniques dans tous les domaines de votre vie. Je crois que vivre un style de vie intégré avec une profonde connaissance de qui vous êtes est l’une des quêtes les plus élégantes qui soient.

Style Inspirations & Vie

Icône de style : Grece Ghanem.

Album en rotation actuelle : La défaite de Steffany Gretzinger.

Fleur préférée : les pivoines roses – elles me rappellent ma défunte grand-mère Helen (qui a donné naissance à 13 enfants dans une ferme et était aussi féroce et gentille que possible !).

Ville préférée à visiter : Cela évolue : récemment Armstrong, Victoria, Montréal et New York. Chacun pour de nombreuses raisons différentes !

Application préférée : Mon application de podcast.

Endroit préféré dans le monde entier : Sincèrement, la vallée de l’Okanagan.

Une chose qui remonte constamment le moral pendant les moments difficiles : la musique, sans aucun doute ni aucun doute.

Matériel de lecture

Livre de table basse/livre de photographie : Actuellement sur ma table basse est Encore : la maison lente par Natalie Walton et L’entrepreneur Kinfolk par Nathan Williams.

Dernière bonne lecture : Rise Up: Habitudes de leadership pour les temps turbulents par Ali Grovue et Mike Watson.

Fashion beauté

Pièce préférée de tous les temps : Cela dépend du jour ! Mon style est fluide, en constante évolution et en expansion, comme moi !

Paire de chaussures préférée : Mes bottes John Fluevog préférées me font sentir comme chez moi. Ils me permettent de me sentir ancré mais confiant.

Sac de jour préféré : Je suis partial, mais le fourre-tout Jax de The Market Bags.

Outil de travail préféré : Ma montre Apple ! J’apprécie que ce simple accessoire me permette de rester connecté à ce qui compte le plus pour moi, à la fois professionnellement et avec ma santé/bien-être, tout en ayant des limites quand je veux être à la maison et présent avec ma famille.

Bijou ou créateur préféré : J’aime la réflexion et la durabilité derrière mes pièces Pyrrha.

L’accessoire pour lequel vous dépensez le plus : Ma collection de chapeaux !

Indulgence nécessaire à la mode comme à la beauté : l’Eau. Est-ce que ça compte ! ? Flow Water a été un atout incroyable dans ma boîte à outils beauté et santé.

Hydratant : J’adore la lotion hydratante pour le visage d’Om Naturale, d’une ferme locale à Armstrong.

Produit capillaire indispensable : Davines Invisible Dry Shampoo.

Secret de beauté : See You Sundae Face Tan Water.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Mode