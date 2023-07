La vie et le style avec Gabriel Mark Hasselbach

– Paroles et photographies de Lia Crowe

« Équilibre et patience » dit Gabriel quand je lui demande quelle a été sa meilleure leçon de vie.

Né à Denver, Colorado, Gabriel a commencé à jouer de la musique à l’âge de huit ans, et quand il a fait un album avec l’orchestre de l’école cette année-là, les dés étaient jetés.

«À 12 ans, j’écoutais du jazz de fin de soirée en provenance des villes de la côte est via des ondes radio AM rebondies sur l’ionosphère vers Mile High City. J’ai commencé à payer des concerts à 14 ans et j’ai fait des concours de bataille de groupe avec un combo de jazz affrontant des groupes de rock. J’ai aussi gagné quelques concours de trompette classique à cette époque. J’ai commencé à tourner après le lycée.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’excitait le plus dans son travail, il a répondu : « J’adore les commentaires d’un public, et l’improvisation – composer des solos à la volée – est mon préféré. »

Mais lorsqu’il s’agit de sa recette du succès, Gabriel se penche sur une planification intelligente plutôt que « à la volée ».

« Je suis minutieux dans la planification et je termine ce que je commence. Le diable est dans les détails et si vous ne planifiez pas, vous planifiez d’échouer. Le succès exige de la prise de risque et de la confiance.

En dehors des feux de la rampe, Gabriel aime ses deux chiens et sa femme Sylvia, ainsi que sa cuisine : « C’est comme avoir un chef de restaurant en interne. »

Il décrit son style personnel comme « gauche du centre » et ajoute quelques-uns de ses choix uniques dans la vie, comme « des voitures anciennes, des trompettes vintage, des chemises, des vestes et des chaussures intentionnellement audacieuses ou nuancées. Un mélange d’esprit rétro et ultra-moderne. Mon Beemer cerise 1999 est dans le dossier.

Mais dans l’ensemble, le bon style pour Gabriel est : « Dans les vêtements : une interaction agréable (ou choquante, peut-être) entre les couleurs et les textures. En musique : une interaction agréable (ou choquante, si possible) entre la mélodie, l’harmonie et le groove. »

Style Inspirations & Vie

Artiste préféré : Gustav Klimt.

Créateur ou marque de mode préféré : Desigual, Giovanni Testi, TailorByrd, Robert Graham.

Musicien préféré : Moi.

Époque qui inspire votre style : moderne du milieu du siècle.

Film ou émission de télévision qui inspire votre style ou dont vous adorez le style : The Best Man: Les derniers chapitres.

Restaurant local préféré : Admiral Pub & Grill.

Cocktail ou vin préféré : Negroni.

Album en rotation actuelle : Michael Broening.

Ville préférée à visiter : Lisbonne, Portugal.

Hôtel préféré : Wedgewood Hotel & Spa.

Application préférée : Amazon.

Endroit préféré dans le monde entier : Chez moi à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Vêtements/Toilettage

Uniforme : Je penche pour le noir.

Jean, marque et coupe préférés : Coupe slim noire.

Vêtement de prédilection actuel : je penche pour le noir avec une veste cool.

Paire de chaussures préférée : Robert Graham, Calvin Klein.

Meilleur nouvel achat : Manteau sport en cuir Johnston & Murphy.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Chemises.

Outil de travail préféré : Ordinateur.

Lunettes de soleil : Maui Jim.

Parfum : Obsession de Calvin Klein pour hommes.

Indulgence nécessaire : Coloration des pointes de cheveux.

Produit de soin préféré : hydratant Trader Joe’s Enrich SPF.

Produit capillaire préféré : Got2B (poudre), Kenra (mousse).

Matériel de lecture

Que lisez-vous en ligne pour le style : Écuyer.

Magazine imprimé préféré : New-Yorkais, écuyer et TEMPS.

Livre de table basse/livre de photographie : Ansel Adams.

Dernière bonne lecture : Vivre en étant humain par Arwinder Kaur.

