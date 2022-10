La vie et le style avec Brian Balsdon – Kelowna Capital News

– Paroles de Lia Crowe Photographies de Don Denton

Heureusement que je suis Gémeaux ! D’accord, parfois malheureusement », dit Brian, lorsqu’on lui a demandé sa meilleure qualité innée.

Il poursuit en disant: «J’ai la capacité d’avoir une variété de conversations avec une grande variété de sujets. Cela rend chaque journée unique et intéressante !

L’expérience professionnelle de Brian reflète cette variété puisqu’il a été directeur de magasin pour les entreprises Loblaws, qui comprend Loblaws et Supercentres, il a possédé un supermarché No Frills et possédé et exploité Buckhorn Renovations (constructeur/rénovations de maisons).

Maintenant qu’il est président de Country Home and Kitchen à Duncan, je lui demande quel aspect de son travail il aime le plus.

“J’adore prendre le temps de rencontrer les clients et j’adore acheter de nouveaux produits passionnants, en particulier à Noël. Je peux à peine attendre Noël cette année !

En dehors du travail, dit Brian, il est passionné par l’astrologie.

“J’adore suivre l’astrologie. C’est assez intéressant, surtout maintenant. Le monde change et tout est censé être. Bienvenue dans l’ère du Verseau ! Nous sommes maintenant à l’ère technologique, alors préparez-vous, la vie va changer plus vite que vous ne pouvez l’imaginer.

En matière de style, Brian est très décontracté.

«Je suis à l’aise dans une paire de Levi’s, une chemise habillée ou un t-shirt élégant avec des cuirs confortables aux pieds. Pour moi, le bon style est un sentiment à l’intérieur de soi-même. Si vous regardez dans le miroir vos cheveux, votre tenue, vos accessoires, vos chaussures et que vous vous sentez comme une meilleure personne… vous avez du style ! Et tout aussi important, sinon plus important, est un beau sourire. Maintenant va marcher d’un pas fier !

Jean préféré : La jambe droite de Levi.

Lieu de prédilection actuel : Chemise habillée Polifroni.

Chaussures préférées : Chaussures habillées Cole Haan.

Meilleur nouvel achat : Ensemble complet pour le mariage de ma fille.

Accessoire préféré : Mon téléphone portable.

Outil de travail préféré : Mon esprit.

Des lunettes de soleil: Ray Ban.

Parfum: C’est un match nul entre Alfred Sung Homme et Drakkar Noir de Guy Laroche.

Produit capillaire : Pâte coiffante ROUGH.RIDER de Kevin Murphy.

Musicien préféré : C’est un match nul entre Don Henley et Robert Plant.

Inspiration d’époque : Milieu des années 80.

Inspiration télé : Miami Vice (ok, je sais, je montre mon âge).

Restaurant local: Le Lakehouse à Shawnigan Lake.

Cocktail préféré : Russe noir.

Ville préférée à visiter : Santorin, Grèce.

Hôtel préféré : Hôtel Goldener Hirsch à Salzbourg, Autriche.

Application préférée : Facebook et Instagram.

Endroit préféré au monde : Partout où les amis et la famille se réunissent.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

