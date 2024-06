{{#rendered}} {{/rendered}}

Au début de « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson », on entend un producteur demander aux sujets d’interview d’utiliser des noms spécifiques lorsqu’ils se souviennent de la vie de Nicole et de leurs souvenirs entourant sa mort. Denise Brown, la sœur aînée de Nicole, répond : « Il n’y a qu’un seul nom que je ne veux pas prononcer, si cela ne vous dérange pas ».

Bien sûr, elle faisait référence à OJ Simpson, tristement célèbre accusé du meurtre de Nicole et du serveur Ron Goldman au domicile de Nicole à Brentwood, à Los Angeles, le 12 juin 1994.

Un jour après la mort de Simpson d’un cancer métastatique de la prostate à l’âge de 76 ans cette année, Lifetime a annoncé la sortie du documentaire en quatre parties diffusé samedi, quelques jours seulement avant le 30e anniversaire de la mort de Nicole.

Les sœurs de Nicole, Denise, Tanya Brown et Dominique Brown, sont rejointes par des starlettes telles que Kris Jenner et Faye Resnick et un certain nombre d’amis et d’agents chargés de l’application des lois de la femme assassinée qui ont interagi avec Nicole dans le but de dépeindre la femme au-delà de sa mort et de sa relation avec le joueur de football en difficulté.

NICOLE BROWN SIMPSON VIVAIT DANS LA PEUR D’OJ AVANT SON MEURTRE, DISENT LES SOEURS

« Je veux exorciser de mon esprit une fille allongée sur le trottoir dans une petite robe noire dans une mare de sang – ce n’est pas qui elle était », a déclaré l’ami de Nicole, Ron Hardy, aux cinéastes. « Je veux juste parler d’elle de manière cathartique, parler de qui elle était, de ce qu’elle était pour moi, de ce qu’elle était pour les autres et du fait que je ne regretterai jamais de l’avoir rencontrée. »

Auparavant, on ne se souvenait de Nicole que par les photographies qui circulaient après sa mort, y compris les Polaroïds documentant des ecchymoses sur son visage qui étaient rangés dans son coffre-fort et déposés comme preuve dans le procès pénal de Simpson.

Mais des images d’archives tout au long du documentaire montrent Nicole enfant avec sa mère, puis des images en tant que mère elle-même, roucoulant devant ses enfants sur la plage. Les histoires de la maison de vacances du couple à Laguna Beach contrastent avec les scènes innocentes. La sœur de Nicole, Dominique, a déclaré qu’un voile tombait sur la maison par ailleurs animée à chaque fois que Simpson entrait. Un passant se souvient avoir repéré l’ancienne star du football sur la plage avec sa femme, puis l’avoir regardé sous le choc alors qu’il frappait Nicole si fort qu’elle tombait dans les vagues.

LES FRÈRES ET SŒURS DE NICOLE BROWN SIMPSON REVIENNENT SUR LE VERDICT D’OJ SIMPSON : « J’étais juste engourdi »

Il est impossible de séparer Simpson de l’histoire de Nicole. Le couple s’est rencontré alors qu’elle n’avait que 18 ans et, après 15 ans de fréquentation et de mariage, Simpson a continué à jouer un rôle important dans sa vie à travers leurs enfants et le harcèlement incessant, selon ses amis et sa famille.

« Elle a dit : ‘Il ne me laissera jamais tranquille. Je ne me débarrasserai jamais de lui' », se souvient Denise à propos d’une des nombreuses fois où le couple s’est remis ensemble. « ‘Je ferais aussi bien de retourner vers lui.' »

À travers leurs histoires, les proches de Nicole dressent un tableau des années de maltraitance qu’elle a subies, déplorant souvent d’avoir ignoré les signes avant-coureurs jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

« J’espère qu’en gardant vivante sa mémoire, la personne qu’elle était vraiment, cela pourra peut-être aider quelqu’un qui était une autre Nicole », a déclaré son ami Robin Greer. « Sortez de quelque chose qui pourrait ruiner leur vie ou leur coûter la vie. »

LA CAUSE DU DÉCÈS D’OJ SIMPSON RÉVÉLÉE

« Je me suis dit : ‘Je ne peux pas aider Nicole, mais peut-être que je peux sauver une autre vie' », a déclaré Denise, parlant de son engagement de toute une vie en faveur de l’éducation sur la violence domestique. « C’est quelque chose dont personne ne veut parler. J’ai dit ‘Non, nous allons en parler.' »

Simpson avait 30 ans lorsqu’il a rencontré Nicole au club où elle travaillait. Son ami et colocataire de l’époque, David Lebon, a rappelé qu’il y avait eu des signes de violence juste après que Simpson l’ait emmenée à leur premier rendez-vous dans sa Rolls-Royce.

« Quand elle est rentrée, son pantalon était déchiré, ainsi que la fermeture éclair », a expliqué Lebon. « J’ai dit Nicole, que t’est-il arrivé ? Et elle a dit : ‘Il est devenu un peu énergique.’ … [She told me to] calme-toi. J’étais énervé. »

Un policier du LAPD a également été interrogé qui, par un hasard bizarre, a répondu à la fois aux meurtres de Nicole et Goldman et à un appel pour violence domestique impliquant la première épouse de Simpson, Marguerite, des années plus tôt.

MORT D’OJ SIMPSON : UN PROCÈS POUR MEURTRE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LES ANNÉES 1990 A SUIVI LES TENSIONS RACIALES ÉLEVÉES À LA

« Au cours de la dispute, il est devenu violent. Il l’a frappée. Pour autant que je me souvienne, il lui a arraché une touffe de cheveux », a déclaré Terry Schauer à propos de sa réponse à la maison partagée par Simpson et Marguerite. « Elle voulait juste quitter la maison et elle n’avait aucun moyen de transport – elle ne signait pas de rapport. Elle a dit : ‘Mon mari est OJ Simpson, le joueur de football.' »

Environ 20 ans plus tard, Schauer s’est rendu au domicile de Nicole à Garden Grove après que des voisins l’aient trouvée morte, elle et Goldman.

« L’officier qui était là-bas m’a dit le premier qu’il travaillait beaucoup dans ce domaine. Il a dit [that police calls were] un phénomène très courant dans cette maison avec OJ. C’est ce qui m’a rafraîchi la mémoire à propos de Marguerite Simpson », a déclaré Schauer.

La première épouse de Simpson a publiquement nié tout abus.

L’exécuteur testamentaire d’OJ SIMPSON s’engage à contester un paiement de 33,5 millions de dollars : « Les Goldmans n’obtiennent rien, rien »

Les amis de Nicole se souviennent de son malaise constant même après sa séparation d’avec Simpson. Dans un cas, Simpson a vu son ex-femme embrasser un autre homme à travers une grande fenêtre de son salon au cours d’une de ses nombreuses nuits de traque. Il a arraché sa porte d’entrée de ses gonds lors de sa crise ultérieure.

Lors de la dernière nuit en vie de Nicole, Dominique se souvient que Nicole avait souligné la voiture de Simpson passant devant le restaurant où ils mangeaient. D’une manière ou d’une autre, a déclaré Denise, leur mère était « étrangement silencieuse » et semblait savoir que quelque chose n’allait pas cette nuit-là.

Elle avait laissé ses lunettes au restaurant. Goldman, un serveur, les a amenés au domicile de Nicole, où il a été tué plus tard, a indiqué la famille.

Denise se souvient avoir entendu la terrible nouvelle le 12 juin 1994.

« Il est six heures du matin, et tout d’un coup, j’entends ce… cri déchirant et caillé venant de la chambre de mes parents », a-t-elle déclaré. « Ma mère était à genoux et mon père était sur le coude et la regardait. J’ai décroché le téléphone et j’ai dit : ‘Qui est-ce’ et il a dit : ‘C’est [a detective].’ … Il dit : « Votre sœur a été tuée. J’ai dit « Oh mon Dieu, il l’a fait, il l’a finalement fait, oh mon Dieu. »

Les proches ont décrit Simpson pleurant à leurs côtés lors des funérailles de Nicole et leur inquiétante incertitude quant à sa culpabilité. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il était responsable de sa mort lors d’un trajet en voiture, D’Anne Purcilly, une amie de la famille, a rappelé qu’il baissait les yeux sur ses mains et répétait à plusieurs reprises : « Je l’aimais trop ».

FLASHBACK: JO SIMPSON SUR NICOLE BROWN SIMPSON

Après la mort de Nicole, le spectre de l’ex-mari jaloux de leur sœur a été remplacé par le vrombissement constant des hélicoptères et l’attention de la presse. Avant que Simpson ne soit acquitté du meurtre par le tribunal et ne reprenne la garde de ses enfants, se souvient Dominique, leurs parents ont retiré tous les téléviseurs de leur maison afin que les enfants puissent être à l’abri de la couverture médiatique constante.

Bien qu’ils soient largement représentés aux côtés de leur mère dans les images familiales, les enfants de Nicole et Simpson n’ont pas participé au documentaire, pas plus que les trois enfants de Simpson issus de son précédent mariage. Sydney et Justin, respectivement âgés de 8 et 5 ans au moment du décès de leur mère, sont désormais eux-mêmes parents et évitent les projecteurs, explique la famille de Nicole.

Mais une grande partie du film donne une fenêtre sans précédent sur leur expérience au centre du meurtre qui a capturé la nation.

UN LIVRE MONTRE COMMENT OJ A TUÉ OU N’A PAS TUÉ NICOLE ET RON

« Une nuit, je bordais (Sydney) au lit, et nous parlions, et elle a dit ‘Denise, est-ce que mon père est en prison ?’ La sœur de Nicole s’est rappelée : « J’ai dit : « Oui ». Elle a dit : « Est-ce que mon père va mourir ? J’ai dit : « Non, pourquoi ? » Et elle a dit : « Les gens qui tuent d’autres personnes, ne les tuent-ils pas ? »

Purcilly se souvient d’une autre conversation inconfortable avec la jeune fille peu de temps après la sortie de prison de son père.

« Quand il est sorti de prison, il n’arrêtait pas de répéter à quel point il était important… d’être avec Sydney pour son anniversaire. Il est rentré chez lui, est allé chez les Brown, est allé chercher Sidney et les a emmenés à Neverland… la propriété de Michael Jackson. « , se souvient Purcilly.

« Elle a demandé si la prochaine fois nous pourrions prendre [my kids] au Pays Imaginaire [with them]. Je me suis assis avec elle et lui ai dit : « Sydney, tu dois comprendre que je ne laisserai jamais mes garçons aller avec ton père. Parce que je crois que ton père a tué ta mère, et je ne peux pas laisser mes enfants y aller. Elle m’a juste regardé et m’a dit : ‘Ouais, je sais.' »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Outre sa forte volonté, son énergie vibrante et sa générosité, ses amis et sa famille se souvenaient de Nicole comme d’une mère aimante.

« Elle n’a pas pu les voir grandir. Elle n’a pas pu les voir avoir des enfants, une vie et un diplôme. Il l’a tuée avant qu’elle puisse faire quoi que ce soit », a déclaré Denise. « J’ai été en colère pendant 13 ans après le meurtre de Nicole. J’ai réalisé que pendant que nous étions ici, j’avais encore beaucoup de colère en moi.

« Il a foutu toute notre famille », a déclaré Denise. « Comment une seule personne a-t-elle pu gâcher la vie de tant de gens ? »