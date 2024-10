La vie et la mort très en ligne de Liam Payne

LLa semaine dernière, le chanteur des One Direction Liam Payne est décédé subitement à l’âge de 31 ans à Buenos Aires, en Argentine. Vous en avez probablement entendu parler par fragments, des messages apparaissant sur votre écran d’accueil à partir de discussions de groupe éclairées ou de notifications push d’actualités, ou après avoir rassemblé des morceaux de tweets sans contexte comme « Cela ne peut pas être réel » ou « Je » Je suis littéralement tellement choqué en ce moment.

Les faits (et la désinformation) nous frappaient dans le désordre grâce aux chronologies non chronologiques des sites de médias sociaux comme X, Instagram et TikTok. Les dernières heures et minutes de la vie de Payne ont été étrangement documentées sur son propre Snapchat personnel, soulignant la fragile immédiateté de la mort. Les complots, les récits non confirmés de prétendus spectateurs et les reproches imputés à l’ex-petite amie qui avait récemment ordonné au chanteur de cesser et de s’abstenir se sont rapidement succédés.

Les comptes 1D Stan de Dormant X (anciennement Twitter) se sont immédiatement connectés pour la première fois depuis des années – le groupe était en pause pour une durée indéterminée depuis 2016 – et en même temps que certains affirmaient que la nouvelle ne pouvait tout simplement pas être vraie, d’autres dissuadaient nous en cliquant sur un reportage insensible de TMZ qui montrait des photos recadrées de tatouages ​​reconnaissables sur le corps sans vie du chanteur. Pendant ce temps, les autorités étaient toujours en train de reconstituer ce qui s’était exactement passé et sa famille et ses proches étaient toujours en train d’être informés.

En savoir plus: Liam Payne est pleuré par ses pairs et ses fans

La mort prématurée de Liam Payne, pour le dire clairement, est devenue un phénomène Internet, ce qui est logique étant donné que toute sa vie d’adulte en a été également un.

Payne a auditionné pour la première fois pour Le facteur Xl’émission qui fera de lui une superstar mondiale, en 2008 alors qu’il avait 14 ans. Mais ce n’est que deux ans plus tard que Simon Cowell l’a choisi comme cinquième de son prochain projet de big boy band. Le reste, comme le chanteront plus tard les One Direction en 2016 dans leur dernier single, est histoire.

Dès le moment où Payne a rejoint Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Zayn Malik pour former One Direction, le quintette a été documenté. C’est en partie parce qu’ils participaient, à ce moment-là, à la plus grande émission de la télévision britannique aux heures de grande écoute. Mais loin des ondes terrestres, ils brisaient les barrières en ligne.

YouTube, fondé quelques années seulement avant le groupe, est devenu le terreau de leur succès mondial. C’est là qu’ils publiaient leurs journaux vidéo hebdomadaires détaillant leur expérience de compétition dans les désormais tristement célèbres escaliers de leur salle commune. Facteur X maison. Ces clips ont trouvé leur chemin sur Tumblr, puis sur un nouveau foyer semi-isolé de fandoms sur Internet, et plus tard sur Twitter, qui, grâce au succès de Justin Bieber quelques années plus tôt, était un espace de jeu éprouvé pour le soft power. pour les fans de pop afin de créer un impact mondial.

One Direction était seulement sur Le facteur X pendant 10 semaines (ils sont arrivés troisièmes), mais c’était suffisamment de temps pour attirer une légion de fans qui étaient partout en même temps. Leur premier single, « What Makes You Beautiful », premier album Debout toute la nuitet leur première tournée mondiale a eu lieu moins d’un an plus tard, en 2011, et ils ont maintenu ce calendrier chargé de sorties et de tournées pendant les cinq années suivantes. À chaque nouvelle sortie, leur armée de fans est devenue plus forte et plus dévote et a systématiquement changé la façon dont la musique pop était consommée à travers une lentille en ligne. Les Directioners – tout fandom digne de ce nom a besoin d’un surnom – ont constitué ce que l’on peut appeler à juste titre une nouvelle vague de Beatlemania à l’ère d’Internet. Il ne s’est pas passé une semaine sans battre un hit-parade ou un record YouTube, et lorsque le groupe est parti en tournée en 2013, 5 000 supporters campé devant leur hôtel à Mexico.

Avant que les avantages et les inconvénients des relations parasociales avec des célébrités ne deviennent le sujet d’un discours commun, les pop svengalis comme Cowell capitalisaient sur l’appétit vorace de leurs fans. En 2013, One Direction a participé à un diffusion en direct en ligne de sept heures appelé 1D Day, qui faisait partie Grand frère, en partie une featurette dans les coulisses et en partie une émission de discussion de fin de soirée comme un moyen de redonner aux fans.

Loin de ce que One Direction a produit, Internet du début des années 2010 a créé des paradis de poche pour les fans. Les communautés 1D ont prospéré dans des espaces en ligne où les personnes ayant des intérêts de niche et des manifestations de leur fandom (comme les fanfictions et les fan art) pouvaient trouver des compatriotes partageant les mêmes idées. Une partie de cela était saine, et beaucoup a été fait ces derniers jours sur la manière tangible dont la communauté de fans a eu un impact sur la vie réelle des gens. Dans cet espace sûr d’adoration débridée, certains ont trouvé des amis pour la vie, des opportunités de carrière et même des partenaires romantiques. Mais cela pourrait aussi être invasif, comme dans le cas des fans qui se livraient à un comportement de harcèlement criminel ou qui « expédiaient » des membres d’une manière qui les mettait mal à l’aise au point que les membres du groupe eux-mêmes critiquaient cette pratique dans les médias.

En 2015, le groupe subit un premier grand coup dur avec le départ de Zayn Malik. Cette semaine-là, quatre millions les fans ont utilisé le hashtag #AlwaysInOurHeartsZaynMalik pour exprimer leur chagrin. Puis, moins de six mois plus tard, les membres restants du groupe se sont séparés. Ils ont appelé cela une « pause », mais les fans des boys bands ont déjà entendu cela auparavant. Lors de leur dernier concert en 2016, Niall Horan a terminé le spectacle en promettant : « Nous reviendrons ».

Lorsque Liam Payne s’est lancé seul en 2017, il s’agissait d’un exercice sur la façon dont un boys-bander devrait se lancer en solo, avec des collaborations d’artistes à succès comme Quavo et J Balvin et le premier single d’un film majeur, Cinquante nuances libérées. Mais la bonne volonté a changé avec la sortie de son premier album, LP1, en 2019, qui a été sans relâche déchiré par les critiques et a fait ses débuts en dehors du Billboard Hot 100. Cette disgrâce, pour un membre de l’un des plus grands mastodontes culturels de tous les temps, était trop délicieuse pour que les gens ne se moquent pas sur Twitter.

Après cela, Payne a perdu la faveur non seulement du grand public mais aussi des Directioners. Lorsqu’il était dans les One Direction, il a été très tôt considéré comme le « papa » du groupe. Il n’était pas le membre le plus âgé, mais ses blagues boiteuses et ses prises de position un peu trop sérieuses suscitaient une sorte d’embarras attachant. Mais à mesure que l’opinion publique changeait, les mêmes qualités qui le faisaient autrefois grincer des dents étaient considérées comme éhontées et maladroites. Une interview étrange sur le tapis rouge des Oscars, où son accent sautait partout et atterrissait fermement dans le lexique des réactions des mèmes de Twitter ; une vidéo de sa chorégraphie sur le single « Strip That Down » a reçu le traitement de tendance dance dont personne ne veut sur TikTok, et une interview mal conçue avec peut-être la figure la plus controversée de l’histoire de YouTube, Logan Paul, au cours de laquelle il a parlé d’une altercation physique avec l’un de ses camarades du groupe One Direction, l’a amené à rechercher publiquement un traitement pour abus de substances et d’alcool.

Si sa mort a été une tempête en ligne, alors les semaines qui l’ont précédé ont été une alerte rouge.

Au cours du mois dernier, un nouveau discours a commencé à se faire jour sur le comportement présumé de Payne. Après avoir attiré l’attention lors du concert solo de son ex-coéquipier Niall Horan en Argentine, les fans en ligne ont commencé à le déchirer, ramenant à la lumière les accusations de violences physiques et émotionnelles portées par son ex-fiancée Maya Henry, dont elle a ensuite parlé publiquement seule. Page TikTok. Après cela, d’autres filles, dont beaucoup étaient des fans qui prétendaient être mineures à l’époque, ont fait part de leur propre récit du comportement inapproprié de Payne. Au moment de sa mort, la conversation autour de lui avait atteint son paroxysme, et il semblait qu’une sorte de règlement de comptes, ou du moins une réponse de Payne, était imminente. Cela n’est jamais arrivé.

Internet est un endroit bien différent de ce qu’il était il y a 14 ans, lorsque Payne est apparu pour la première fois comme un adolescent au visage frais. Les poches florissantes de la communauté qui ont renforcé le fandom initial des One Direction existent à peine aujourd’hui. Au lieu de cela, tout est canalisé vers deux ou trois applications dont les algorithmes favorisent les opinions les plus incendiaires. Adultes et enfants sont rassemblés sur une place publique où la nuance, comme nous le savons tous, a disparu depuis longtemps. Ceci est illustré par la manière dont les gens se sont noués pour pleurer de manière appropriée la mort de Payne sans mettre en colère quiconque critique son comportement présumé. (Spoiler : cela ne peut pas être fait.)

Notre rapport à la célébrité a également changé. L’Internet de la fin des années 2010, où les stars et leurs fans partageaient le pain numérique, n’est plus, la plupart des célébrités ayant appris les inconvénients de laisser les gens avoir trop accès à leur vie. Il suffit de regarder les réactions négatives suscitées par le récent plaidoyer de Chappell Roan en faveur de la vie privée pour voir à quel point nous avons transformé les artistes en amis, puis en idoles, puis en jouets personnels en quelques années seulement.

La renommée de Liam Payne a couvert l’intégralité de ce changement culturel sur Internet, et il est probablement juste de dire que les sommets vertigineux de ses débuts en ligne, transformés en fourrage à mèmes générant de l’engagement, ont eu des conséquences néfastes. One Direction a brisé le moule des célébrités à bien des égards, mais fondamentalement dans la façon dont elles ont marqué un changement radical dans la façon dont un objectif de caméra constant et monétisé en direct est pointé même vers leurs moments les plus sombres.

Les conséquences de la tempête Internet provoquée par le décès de Liam Payne se font toujours sentir. Des conversations se sont ouvertes sur la manière de pleurer publiquement la version de quelqu’un que vous avez aimé, tout en laissant de la place à la manière dont les autres prétendent avoir été blessés par cette personne.

Les quatre membres restants des One Direction se sont réunis pour la première fois en neuf ans pour publier une déclaration commune sur Instagram au sujet de leur perte, ainsi que pour faire des déclarations personnelles comprenant des photos avec Payne de leurs débuts. Des commémorations ont été organisées en ligne partout dans le monde, des clips vidéo et des montages émotionnels de fans ont été partagés, et les flux musicaux du groupe ont grimpé en flèche alors que les fans se rassemblent numériquement pour chérir ce qu’ils ne s’attendaient pas à perdre.

Le fandom qui a façonné le monde en ligne tel que nous le connaissons a dû se rassembler d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée. One Direction a changé Internet et Liam Payne allait toujours en être immortalisé. Mais ce fait n’a jamais été aussi révélateur que sa mort.