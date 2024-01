La vie et la mort compliquées des influenceurs maladies de TikTok

Madison Baloy a commencé à faire des vidéos TikTok au début du confinement dû à Covid parce que son très mignon « petit chien » Binks (comme dans Jar Jar) méritait une audience. Mais les véritables opinions – les opinions sur l’accord de marque – sont venues après son diagnostic de cancer de stade 4 plus tôt cette année. Avec 7 millions de vues, sa vidéo phare était un « préparez-vous avec moi » pour le jour où elle s’est fait tatouer la tête, une représentation du soleil. Baloy a des illustrations de deux cartes de tarot, le soleil et la lune, suspendues au-dessus de son lit.

Chaque carte de tarot a deux significations, qui dépendent de la façon dont vous la regardez. Le soleil, vu à la verticale, est synonyme de contentement, de bons résultats dans des luttes difficiles et de vitalité. Inversée, la chaleur du soleil est bloquée par les nuages, symbolisant plutôt le pessimisme, les revers difficiles et la tristesse. Le compte de Baloy, @fruitsnackmaddy, rayonne des deux orientations. Elle y partage un tutoriel de maquillage pour sa soirée au club avec son oncologue. Elle a filmé son propre PET-scan. Elle a parlé de la gravité de son anxiété tout en révélant son produit préféré pour garder sa tête hydratée : l’huile pour cheveux et cuir chevelu Renee’s Shea Souffle de Lush. (Lush lui a ensuite envoyé un paquet de produits gratuits.)

“Viens passer la journée avec moi”, dit Baloy dans une vidéo de la vie, “parce que je ne sais pas combien il m’en reste.”

Baloy fait partie d’une cohorte de créateurs atteints de maladies potentiellement mortelles partageant leur vie avec le monde sur TikTok. Il y a aussi Erin Lennon, une jeune femme de 26 ans avec 312 000 abonnés qui réalise des TikToks (dont beaucoup se moquent de sa propre mort imminente) depuis sa chambre incroyablement rose. Amanda Tam, une Québécoise de 23 ans atteinte de SLA, a déclaré que son récit était au départ une blague, mais qu’il est rapidement devenu un outil de plaidoyer. Kasey Altman a lancé un podcast et un fonds de recherche après avoir documenté sa vie avec un sarcome rare de stade 4. Altman est décédé en 2022. Sa famille gère désormais son compte.

La première vidéo d’Altman que je me souviens avoir vue est également l’une d’elle les plus vues: une sombre blague sur le diagnostic, au son d’une playlist transition brusque de « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana à « Sicko Mode » de Travis Scott – un mème populaire de TikTok. Alors que certaines de ses vidéos, celle-ci incluse, ressemblent à des infiltrations sournoises dans la culture des mèmes de TikTok qui attirent votre attention avant de livrer une punchline inattendue, Altman en a fait d’autres, sur les personnes atteintes de cancer et ses « amis cancer ». Regarder son récit au fil du temps a fourni un aperçu soigneusement présenté d’une expérience personnelle avec une maladie en phase terminale.

Les histoires personnelles de maladies graves ne sont pas rares. Pourtant, les principaux narrateurs de la maladie et de la mort en Amérique ont tendance à être des personnes et des institutions qui ne sont pas malades, m’a dit Anita Hannig, anthropologue et éducatrice en matière de mort dont les recherches portent sur les composantes culturelles du système médical. Avant le 19ème siècle, le clergé et d’autres personnalités religieuses parlaient pour et pour les mourants, délivrant les derniers rites, guidant le deuil, faisant respecter les normes requises pour un enterrement religieux. Une industrie funéraire en plein essor, puis le système médical, ont ensuite été choisis comme principaux narrateurs pour les mourants. Les voix des patients restent nombreuses et importantes, mais elles n’ont pas autant d’influence sur notre façon de penser la maladie et la mort.

Susan Sontag, qui se remettait d’un traitement épuisant pour un cancer du sein de stade 4 en 1978, a écrit que « la maladie n’est pas une métaphore ». Elle essayait d’annuler les mythologies de la maladie en tant que test spirituel, justice divine ou coda poétique sur la façon dont la vie d’une personne était vécue. La maladie n’est qu’une maladie, affirmait-elle. « Malade » et « en bonne santé » ne sont pas des types de personnalité, et nous serons tous les deux à différents moments de notre vie.

Lorsque j’ai commencé à recevoir des vidéos de créateurs gravement malades sur ma page TikTok For You, je me suis laissé brièvement penser que j’avais trouvé quelque chose que Sontag recherchait. Si quelque chose peut être contenu, alors peut-être que transformer la maladie en publications sur les réseaux sociaux l’aplatit dans la culture des mèmes de TikTok, la rendant comme n’importe quoi d’autre. Si les algorithmes de TikTok peuvent créer un jeu personnalisé de cartes mélangées pour chaque utilisateur, alors le contenu sur la maladie n’est qu’une des combinaisons possibles.

Mais ces histoires – qu’elles soient conservées dans des archives de lettres personnelles, dans une conférence largement commentée ou sur les pages de millions de personnes For You – sont toutes façonnées par les attentes du « puits ». Transformer la maladie en contenu peut générer des vues. Et comme tout contenu, toutes les personnes, ni toutes les maladies, n’ont pas les mêmes chances de devenir virales.

Le hashtag #BreastCancer sur TikTok compte 2,9 milliards de vues. La lutte contre cette maladie dispose d’une armée de marketing et de poches profondes. Pendant ce temps, #SickleCellAnemia, une maladie sanguine héréditaire la plus courante chez les Noirs, ne compte que 40 millions de vues.

Les gens cherchent souvent l’inspiration dans les histoires d’étrangers malades ou mourants, dit Tonia Sutherland, professeur adjoint d’études de l’information à l’UCLA, dont les travaux se concentrent sur les intersections de la mémoire, de la communauté et de la technologie. « Nous voulons retenir ces histoires et ces récits et dire : « Oui. C’était une vie magnifiquement vécue », a-t-elle déclaré. Il y a là un jugement.

En réalité, toutes les personnes malades ou mourantes ne s’expriment pas de manière aussi prévisible. Parfois, les téléspectateurs qui recherchent l’idéal d’une « personne mourante » dans les TikToks d’une personne en phase terminale peuvent se mettre en colère lorsqu’ils trouvent à la place un être humain. Certains créateurs m’ont dit que lorsque leur contenu ne répondait pas aux attentes d’une personne malade, ils étaient confrontés au harcèlement et au vitriol de la part d’étrangers.

Krystal Lee, une femme de 34 ans atteinte d’amyotrophie spinale qui publie sur TikTok et Instagram sous le nom de SuperGimpChick, a déclaré qu’elle avait eu affaire à des commentateurs essayant de lui faire honte et de critiquer ce qu’elle avait partagé publiquement sur ses décisions de fin de vie. Baloy a déclaré qu’elle avait été repoussée pour avoir juré dans ses vidéos, un trait que certains trouvent indigne d’une personne atteinte d’un cancer en phase terminale. Une étude de 2019 suggère que les campagnes GoFundMe destinées aux personnes atteintes d’un cancer du poumon sont en réalité plus efficaces si le discours mentionne que le bénéficiaire est un « non-fumeur ».

Parfois, même publier sur la maladie peut ressembler à une transgression. Lorsque Amanda Tam, 23 ans atteinte de SLA, a publié ce qui allait devenir sa vidéo TikTok phare, elle craignait que son médecin ne la voie et ne soit en colère contre elle. Dans la vidéo, Tam danse sur un son populaire de TikTok appelé « My Happy Song », avec une légende qui dit : « Comment mon médecin pensait que je réagirais quand elle m’a dit que j’étais en train de mourir mais que je dois encore trouver un emploi et être un adulte.”

Tam n’avait rien à craindre. Son équipe ALS a vu la vidéo sur ses propres pages Pour vous et l’a adorée.

“Nous valorisons cette idée d’avoir la lèvre supérieure raide et de ne pas se plaindre”, a déclaré Hannig, l’anthropologue. Les malades sont censés souffrir en silence. Ceux qui meurent de leur maladie, a noté Sutherland, sont considérés comme vertueux lorsqu’ils utilisent leurs derniers instants pour inspirer les autres, à condition qu’ils correspondent au type de personne dont les pensées sont considérées comme dignes.

Peu de temps après son diagnostic de sarcome synovial potentiellement mortel, Natasha Allen a dit à sa mère qu’elle allait publier rapidement une publication sur Instagram pour faire savoir aux gens qu’elle avait un cancer.

«Je me souviens que ma mère me disait : ‘Pourquoi dois-tu le dire aux gens ?’ Que cela devrait être davantage une lutte privée, je suppose », m’a dit Allen. Mais le partage est devenu un moyen de réduire la pression de devoir présenter au monde une version d’elle-même qui n’était pas malade. « J’ai besoin d’être plus ouvert, d’être plus gracieux envers moi-même. C’est ce que j’ai dit à ma mère.

De plus, trouver des moyens de communiquer avec les gens n’est pas toujours facile lorsqu’on est jeune et en phase terminale. La forme particulière de cancer d’Allen était rare, en particulier chez les jeunes. Elle ne trouvait donc pas de personnes comme elle en parler en ligne. Son compte TikTok compte désormais près de 150 000 abonnés.

« Les gens ont cette vision d’une personne plus âgée. Beaucoup de gens m’ont dit : « Vous n’avez pas l’air malade » », a déclaré Allen. Les gens sont également surpris lorsqu’elle mentionne qu’elle travaille à temps plein tout en suivant un traitement.

« Tout le monde n’a pas le privilège d’être malade », a-t-elle déclaré.

C’est, je pense, l’une des plus grandes divergences entre les créateurs partageant leur vie avec des maladies graves et les étrangers qui les regardent à travers leurs flux algorithmiques : les personnes malades ne sont pas toujours simplement malades. Leur statut n’est pas toujours immédiatement identifiable d’un simple coup d’œil. La maladie fait partie de l’identité d’Allen ces jours-ci. Mais ce n’est pas toujours son principal objectif.

Ces divisions sont également très visibles dans ce que j’appellerai Disability TikTok. Il existe trois groupes de créateurs qui ont tendance à obtenir des opinions dans cet espace : les personnes handicapées, les personnes qui sont des partenaires de soins ou des proches de personnes handicapées, et les professionnels de la santé qui travaillent dans un domaine connexe. Ces différentes catégories de créateurs peuvent se retrouver en tension les unes avec les autres, surtout lorsque les personnes qui ne vivent pas avec un handicap s’expriment le plus fort à ce sujet. Par exemple, le contenu sur la démence est extrêmement populaire sur TikTok, et la grande majorité d’entre eux sont publiés par des partenaires de soins de personnes atteintes de démence – par exemple, des personnes qui ne souffrent pas de déclin cognitif – ce qui soulève des questions sur l’éthique du récit de l’histoire de quelqu’un. qui ne peut pas consentir à être filmé.

Les personnes atteintes de maladies graves sont confrontées à leur propre version de la situation. Allen a décrit le phénomène des « moldus atteints du cancer », un terme en ligne populaire dans certains espaces de soutien contre le cancer pour les personnes qui n’ont pas eu de cancer elles-mêmes mais qui se sentent obligées de donner des conseils à celles qui en sont atteintes. Certains raconteront des histoires pleines d’espoir sur quelqu’un qu’ils connaissent qui a « vaincu » un cancer de stade 4. (Quel cancer, Allen répond souvent mentalement.) D’autres sautent dans les commentaires de ses messages recommandant de faux «remèdes miracles», comme les smoothies verts et le corossol, un arbre fruitier avec aucun avantage prouvé pour les patients atteints de cancer comme traitement. Elle fait ce qu’elle peut pour y remédier…