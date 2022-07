La vie et la mode de l’agent immobilier Ryan Messer

– Paroles de Susan Lundy Photographies de Don Denton

Bon style pour moi, c’est tout ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Une fois que vous avez accompli cela, personne ne peut vous dire le contraire », déclare Ryan.

Et son style personnel ?

“En dehors du travail, j’aime garder les choses décontractées : jeans ajustés, baskets de marque, T-shirts noirs, une belle montre et TOUJOURS mes lunettes de soleil Tom Ford.”

Ryan a grandi dans l’Okanagan et a joué au rugby de niveau provincial et de premier ministre tout au long du secondaire et pendant des années par la suite.

“Je me suis lancé dans l’immobilier parce que j’ai une personnalité pour les ventes et une passion pour aider les gens”, explique Ryan. “Je voulais aussi une carrière qui me laisserait le temps de faire les choses que j’aime, qui sont la randonnée avec mon chien, le VTT, le vélo de route et les voyages.”

L’éthique de travail de Ryan consistant à « ne pas abandonner tant que le travail n’est pas terminé ou à ne pas relâcher le pied dans le processus », associée à une forte capacité de résolution de problèmes, a conduit à son succès.

Lorsqu’on lui demande quelles sont les plus grandes leçons de vie qu’il a récemment apprises, Ryan répond : « Soyez vous-même et mettez-vous à l’aise d’être seul de temps en temps. Les choses que vous pouvez accomplir et apprécier à votre rythme sont extrêmement stimulantes. En dehors de cela, entourez-vous de personnes ayant un état d’esprit et des intérêts similaires, et en particulier des personnes que vous considérez comme ayant plus de succès que vous. Cela m’a poussé à travailler plus dur, à adopter de nouvelles compétences et à garder une énergie positive tout au long de la vie.

Vêtements/Toilettage

Uniforme: Jeans, bonnes baskets, T-shirt, blazer.

Jean préféré, marque et coupe : Neuw Jeans : Iggy Skinny (effilé, bien sûr).

Tenue vestimentaire actuelle : Chemise boutonnée à manches courtes Desoto.

Paire de chaussures préférée : Baskets en cuir St Laurent.

Meilleur nouvel achat : Manteau de sport Matinique de Hughes Clothing.

Sac de jour préféré : Sac messager OXFORD.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Montres.

Outil de travail préféré : Planificateur de passion.

Lunettes de soleil : Tom Ford.

Indulgence nécessaire : Bracelet chaîne fantôme Gucci.

Parfum: Le Labo Santal 33.

Produit capillaire préféré : Spray au sel de mer Agiva.

Matériel de lecture

Blog de style préféré : Men’s Fashion Post.

Livre de table basse/livre de photographie : Magazine des boulevards ou Magazine de la maison moderne.

Dernière bonne lecture : Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene.

Livre en cours de lecture : The Almanack of Naval Ravikant : A Guide to Wealth and Happiness par Eric Jorgenson.

Livre préféré de tous les temps : Can’t Hurt Me : Maîtrisez votre esprit et défiez les probabilités par David Goggins.

Style Inspirations & Vie

Icône Style : Anderson .Paak.

Artiste préféré : Zach Langer, Vernon, ou Michael Goodwin, Victoria.

Créateur ou marque de mode préférée : Virgile Abloh.

Musicien préféré : J.Cole.

Restaurant local préféré : Boom & Batten pour les loisirs ; Zambri est pour formel (ish).

Cocktail ou vin préféré : Negroni / Tignanello Super toscan.

Album en rotation actuelle : de Kendrick Lamar M. Morale & The Big Steppers.

Ville préférée à visiter : Prague, Tchécoslovaquie.

Hôtel préféré : Fairmont Pacific Rim.

Application préférée : Spotify.

Endroit préféré dans le monde entier : Victoria, C.-B.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

