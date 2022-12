La vie est fragile, ne la lâchez pas – Shaw Local

Cette semaine, nous avons appris la triste nouvelle du suicide de Stephen “tWitch” Boss, qui a joué le rôle de DJ et d’acolyte d’Ellen Degeneres dans son talk-show de 2014 jusqu’à sa fin en mai de cette année.

En réponse à la nouvelle, Degeneres a écrit sur Twitter :

“J’ai le coeur brisé. tWitch était pur amour et lumière. Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il me manquera. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants – Weslie, Maddox et Zaia.

Je n’ai pas regardé “Ellen” régulièrement, mais chaque fois que je l’ai fait, la voir interagir avec Boss était l’une de mes parties préférées de la série.

Il présentait une ambiance décontractée et affable et savait se connecter avec les autres à travers la musique et la danse.

Il était amusant.

Le public d’Ellen, à la fois en studio et à l’extérieur, l’aimait aussi.

C’est pourquoi tant de personnes ont exprimé leur profond choc et leur chagrin sur les réseaux sociaux cette semaine.

Je veux dire, il avait l’air heureux.

Il a agi heureux.

Il était heureux.

N’était-il pas?

Apparemment non.

Son corps a été retrouvé dans une chambre de motel, non loin de chez lui, le lendemain de son arrivée pour une nuit. Il est mort d’une blessure par balle auto-infligée.

Bien que je ne sache pas exactement ce qui a poussé Boss à se suicider, il a été dit qu’il souffrait peut-être de dépression ou de maladie mentale.

La triste réalité est que ceux qui luttent contre la maladie mentale sont souvent habiles à montrer un visage heureux au monde et à leurs proches.

Au point que quand on se suicide, ceux qui les connaissaient le mieux disent qu’ils n’avaient aucune idée que ça allait arriver.

John Pavlovitz a écrit un essai après avoir entendu parler de la mort de Boss, “Le masque de la maladie mentale”, qui élabore à ce sujet. Vous pouvez trouver cet essai sur https://johnpavlovitz.com/2022/12/15/the-mask-of-mental-illness/.

Alors que le suicide sous toutes ses formes, à tout moment, est tragique, il semble que pendant les mois d’hiver, en particulier autour des vacances et en janvier, les incidents montent en flèche.

Pour moi, cette augmentation est logique.

Dans le même temps, les médias et les attentes sociales élèvent les «heureuses» vacances à un sentiment de plaisir et de gaieté obligatoires – même pour ceux qui ne veulent vraiment pas en faire partie – l’obscurité et le froid s’approfondissent à l’extérieur.

Il est assez facile de voir comment ceux qui sont poussés à l’intérieur par l’obscurité et le désespoir continus ressentiraient l’intensité de ces sentiments à plus grande échelle et penseraient qu’ils n’ont nulle part où aller, personne à qui parler et que les circonstances de leur vie ne s’amélioreront jamais. prendrait des mesures drastiques.

La partie la plus tragique de cela, je crois, est que les circonstances de la vie changent toujours. Parfois à court terme, et parfois sur une plus longue période.

Mais ils changent toujours.

Il fut un temps dans ma propre vie où j’ai été poussé au bord du désespoir.

Ça m’a fait peur. Profondément.

J’avais tellement peur de me faire du mal que j’ai demandé de l’aide et, heureusement, j’ai eu de bons amis qui m’ont soutenu et qui m’ont guidé à travers le point de crise pour obtenir l’aide dont j’avais besoin.

Cela a été un long voyage de retour, mais j’ai fait mon chemin, grâce à une grâce infinie et au soutien de beaucoup, vers une vie remplie de bénédictions que je n’aurais jamais pu imaginer à cette époque.

La vie vaut la peine d’être vécue.

Nous devons tous le savoir.

Nous devons faire attention à nos proches et à ceux de notre entourage. Ce n’est pas parce que quelqu’un semble heureux qu’il l’est. Leur sourire et leur attitude décontractée pourraient masquer une obscurité à laquelle ils pensent ne pas pouvoir échapper.

Si vous sentez que votre vie est sans espoir ou si vous n’avez personne vers qui vous tourner, parlez-en à quelqu’un. Ne faites qu’un pas. Et puis un autre…

Votre vie compte.

Donnez-vous la possibilité de découvrir à quel point.