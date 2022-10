La vie est-elle possible sur Mars ? Des scientifiques découvrent de nouvelles preuves d’eau liquide sur la planète rouge

Une équipe internationale de chercheurs a trouvé de nouvelles preuves de l’existence possible d’eau liquide sous la calotte polaire sud de Mars. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy, fournissent la première source de preuve indépendante, utilisant des données autres que le radar, qu’il y a de l’eau liquide sous le pôle sud de Mars. Les chercheurs, dirigés par l’Université de Cambridge avec la participation de l’Université de Sheffield, ont utilisé des mesures d’altimètre laser de vaisseau spatial de la forme de la surface supérieure de la calotte glaciaire pour identifier des motifs subtils dans sa hauteur. Ils ont ensuite montré que ces modèles correspondent aux prédictions des modèles informatiques sur la façon dont une masse d’eau sous la calotte glaciaire affecterait la surface.

Leurs résultats sont en accord avec les mesures radar antérieures pénétrant dans la glace qui ont été interprétées à l’origine pour montrer une zone potentielle d’eau liquide sous la glace.

Il y a eu un débat sur l’interprétation de l’eau liquide à partir des seules données radar, certaines études suggérant que le signal radar n’est pas dû à l’eau liquide.

“Cette étude donne la meilleure indication à ce jour qu’il y a de l’eau liquide sur Mars aujourd’hui, car cela signifie que deux des principaux éléments de preuve que nous recherchons lors de la recherche de lacs sous-glaciaires sur Terre ont maintenant été trouvés sur Mars”, a déclaré Frances. Butcher, deuxième auteur de l’étude de l’Université de Sheffield.

“L’eau liquide est un ingrédient essentiel à la vie, même si cela ne signifie pas nécessairement que la vie existe sur Mars”, a déclaré Butcher.

Pour être liquide à des températures aussi froides, les chercheurs ont noté que l’eau sous le pôle sud pourrait avoir besoin d’être vraiment salée, ce qui rendrait difficile toute vie microbienne de l’habiter.

Cependant, cela laisse espérer qu’il y avait plus d’environnements habitables dans le passé lorsque le climat était moins impitoyable, ont-ils déclaré.

Comme la Terre, Mars a d’épaisses calottes glaciaires aux deux pôles, à peu près équivalentes en volume combiné à la calotte glaciaire du Groenland.

Cependant, contrairement aux calottes glaciaires de la Terre qui reposent sur des canaux remplis d’eau et même de grands lacs sous-glaciaires, on pensait jusqu’à récemment que les calottes glaciaires polaires sur Mars étaient gelées jusqu’à leurs lits en raison du climat martien froid.

En 2018, les preuves du satellite Mars Express de l’Agence spatiale européenne ont remis en question cette hypothèse.

Le satellite dispose d’un radar pénétrant dans la glace appelé MARSIS, qui peut voir à travers la calotte glaciaire sud de Mars. Il a révélé une zone à la base de la glace qui reflétait fortement le signal radar, qui a été interprétée comme une zone d’eau liquide sous la calotte glaciaire.

Cependant, des études ultérieures ont suggéré que d’autres types de matériaux secs, qui existent ailleurs sur Mars, pourraient produire des schémas de réflexion similaires s’ils existent sous la calotte glaciaire.

Compte tenu des conditions climatiques froides, l’eau liquide sous la calotte glaciaire nécessiterait une source de chaleur supplémentaire, telle que la chaleur géothermique de l’intérieur de la planète, à des niveaux supérieurs à ceux attendus pour Mars d’aujourd’hui.

“La combinaison des nouvelles preuves topographiques, des résultats de notre modèle informatique et des données radar rend beaucoup plus probable qu’au moins une zone d’eau liquide sous-glaciaire existe sur Mars aujourd’hui, et que Mars doit encore être géothermique active afin de garder le l’eau sous le liquide de la calotte glaciaire », a déclaré le professeur Neil Arnold du Scott Polar Research Institute de Cambridge, qui a dirigé la recherche.

Sur Terre, les lacs sous-glaciaires affectent la forme de la calotte glaciaire sus-jacente – sa topographie de surface. L’eau des lacs sous-glaciaires réduit la friction entre la calotte glaciaire et son lit, affectant la vitesse d’écoulement de la glace sous l’effet de la gravité.

Cela affecte à son tour la forme de la surface de la calotte glaciaire au-dessus du lac, créant souvent une dépression dans la surface de la glace suivie d’une zone surélevée plus en aval.

L’équipe, comprenant des chercheurs de l’Université de Nantes, de l’University College, de Dublin et de l’Open University, a utilisé une gamme de techniques pour examiner les données du satellite Mars Global Surveyor de la NASA sur la topographie de surface de la partie de la calotte polaire sud de Mars où le signal radar a été identifié.

Leur analyse a révélé une ondulation de surface de 10 à 15 kilomètres de long comprenant une dépression et une zone surélevée correspondante, qui s’écartent toutes deux de la surface de glace environnante de plusieurs mètres.

Ceci est similaire en échelle aux ondulations sur les lacs sous-glaciaires ici sur Terre. L’équipe a ensuite testé si l’ondulation observée à la surface de la glace pouvait être expliquée par de l’eau liquide au niveau du lit.

Ils ont exécuté des simulations de modèle informatique de l’écoulement de la glace, adaptées aux conditions spécifiques sur Mars. Ils ont ensuite inséré un patch de frottement réduit du lit dans le lit de la calotte glaciaire simulée où l’eau, si elle est présente, permettrait à la glace de glisser et d’accélérer.

Les chercheurs ont également fait varier la quantité de chaleur géothermique provenant de l’intérieur de la planète. Ces expériences ont généré des ondulations sur la surface de glace simulée qui étaient similaires en taille et en forme à celles que l’équipe a observées sur la surface réelle de la calotte glaciaire.

La similitude entre l’ondulation topographique produite par le modèle et les observations réelles des engins spatiaux, ainsi que les preuves radar antérieures pénétrant dans la glace, suggèrent qu’il y a une accumulation d’eau liquide sous la calotte glaciaire polaire sud de Mars, ont déclaré les chercheurs.

Cette activité magmatique s’est produite relativement récemment dans le sous-sol de Mars pour permettre le chauffage géothermique amélioré nécessaire pour maintenir l’eau à l’état liquide, ont-ils ajouté.

