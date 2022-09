La vie est devenue plus chère en France – Macron

Le président français estime que le pays passera l’hiver sans rationnement énergétique si “chacun joue son rôle”

Le président français Emmanuel Macron a admis jeudi que la crise de l’énergie et du coût de la vie avait rendu la vie plus difficile pour nombre de ses concitoyens. Le pays passera l’hiver sans rationnement énergétique, cependant, si tout le monde s’en tient à un “stratégie de la sobriété”.

« La vie est plus chère et donc difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Il y a une hausse des prix de la nourriture, de l’énergie », Macron a déclaré dans une interview à BFMTV.

La crise énergétique en Europe, exacerbée par les sanctions imposées à Moscou à la suite du conflit ukrainien et une diminution des approvisionnements russes en gaz naturel, a alimenté l’inflation. En août, le prix de gros de l’électricité en France a dépassé 1 000 euros par mégawattheure, soit plus de 11 fois plus que l’année précédente.

Macron a imputé les difficultés au “situation dans le monde” et a souligné la nécessité d’une responsabilité collective pour les surmonter. “Nous pouvons traverser cet hiver si chacun joue son rôle” a déclaré Macron.

Lire la suite Un média chinois désigne le “plus grand perdant” du conflit en Ukraine

Lorsqu’on lui a demandé si la France serait en mesure d’éviter le rationnement de l’énergie, le président a répondu que ses ministres poursuivaient une “stratégie de sobriété, pas de rationnement.”

Dans le cadre de cette stratégie, les citoyens devront accorder plus d’attention aux économies d’énergie lors de l’utilisation d’appareils tels que les climatiseurs et les radiateurs. Le gouvernement, a souligné Macron, prend les mesures nécessaires pour protéger les ménages, notamment en important plus d’électricité.

La France dépend de l’énergie nucléaire plus que tout autre pays européen, produisant ainsi environ 70 % de son électricité. Cependant, plus de la moitié de ses 56 réacteurs nucléaires ont été arrêtés pour maintenance, ce qui aggrave les problèmes actuels.

Plus tôt cette semaine, la responsable du régulateur français de l’énergie CRE, Emmanuelle Wargon, a mis en garde contre d’éventuelles coupures de courant ciblées cet hiver.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a précédemment comparé les tentatives de l’UE de se couper des combustibles fossiles russes à des problèmes économiques.suicide.”