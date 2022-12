La vie est ce que vous en faites – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En raison de toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons et lisons quotidiennement, un soupçon de réalisation de soi est peut-être nécessaire pour nous remonter le moral pendant les vacances et la nouvelle année à venir.

Le but de la vie est ce que vous voulez qu’il soit. Vous n’avez aucune idée de ce que l’avenir vous réserve. Des événements imprévus sur lesquels vous n’avez aucun contrôle peuvent changer votre vie pour toujours. Beaucoup reçoivent une main unique dans la vie qu’ils n’ont pas demandée, mais nous devons tous jouer la main qui nous est donnée.

Certains disent que le bonheur éternel vient plus tard. Demain ne viendra peut-être jamais, alors vivez ici et maintenant et faites l’expérience de ce qui est précieux pour vous aujourd’hui. Vous n’avez qu’une seule vie pour faire ce que vous voulez. Ne gâchez pas cette opportunité en repensant aux erreurs que vous avez commises, mais attendez avec impatience ce qui vous attend.

Découvrez ces choses qui vous donnent un but et de l’inspiration. Quoi que vous fassiez pour comprendre quel est votre destin dans la vie, profitez du voyage car cette expérience est une raison suffisante pour vivre. Et n’est-ce pas le but de la vie ? Vous n’avez qu’une chance de définir qui vous êtes, ce que vous représentez et pourquoi vous êtes ici… avant de sortir du cycle de la vie.

En tant que capitaine de votre navire, tirez le meilleur parti de cette opportunité. Alors allez-y et tracez un parcours, mettez vos voiles, profitez du voyage et vivez une vie spectaculaire. Joyeuses fêtes.

Stephan C.Moen

Oswego