Travel pourrait être la meilleure défense contre le vieillissement. Oubliez les crèmes de nuit au rétinol, des chercheurs de l’Université Edith Cowan (ECU) pensent que voyager pourrait être le meilleur moyen de défier le vieillissement prématuré.

Ce titre et cette déclaration principale ont certainement touché tous nos boutons. Qui n’a pas envie de voyager ou n’a pas besoin d’une autre excuse pour le faire ? La recherche universitaire devrait être irréprochable, n’est-ce pas ? De plus, qui pourrait résister à la lecture de la meilleure façon de défier le vieillissement prématuré ?

Les citations ci-dessus sont tirées d’un communiqué du 5 septembre 2024 publié par la salle de presse en recherche de l’Université Edith Cowan. L’article fait référence à une étude interdisciplinaire dirigée par Mme Fangli Hu, doctorante dans une université australienne. Des articles sur l’étude sont immédiatement apparus partout, du Le Washington Post à Science Quotidienne à Yahoo. D’accord, ECU, vous avez retenu mon attention, mais qu’est-ce que votre étude a découvert spécifiquement sur les voyages qui sont si étonnamment spéciaux ou uniques qu’ils justifieraient l’affirmation selon laquelle les voyages pourraient être le meilleur moyen de défier le vieillissement prématuré ? Les poils épineux de mon cou étaient en pleine alerte lorsque je lisais le deuxième paragraphe du communiqué de l’ECU, qui déclarait : « Pour la première fois, une étude interdisciplinaire a appliqué la théorie de l’entropie (la tendance générale de l’univers vers le désordre) à le tourisme, trouver ce voyage….”.

Whoa, attends une minute. Nous sommes désormais passés au tourisme plutôt qu’aux voyages. Pas sûr qu’un voyage au Caesar’s Palace équivaut à une randonnée dans les Highlands écossais pour ses bienfaits anti-âge.

Le document de l’ECU affirme ensuite que les expériences de voyage positives telles que l’engagement dans de nouveaux environnements, l’interaction sociale et les émotions positives sont mentalement bénéfiques. Mme Hu poursuit avec des exemples de tourisme qui incluent la randonnée, la marche et le vélo en voyage ; suggérant que de telles activités améliorent la circulation sanguine, stimulent le métabolisme et renforcent le système immunitaire du corps.

« Le tourisme n’est pas seulement une question de loisirs et de loisirs. Cela pourrait également contribuer à la santé physique et mentale des personnes », a ajouté Mme Hu.

Avec tout le respect que je dois à ECU, nous sommes ici sur le territoire de Captain Obvious. Les élèves apprennent cela dans les cours de santé de 9e année. Le rapport conclut également que les expériences touristiques négatives telles que les accidents, la violence, les problèmes de sécurité de l’eau et des aliments peuvent entraîner des problèmes de santé potentiels qui favorisent l’augmentation de l’entropie, code du vieillissement prématuré. Ce résultat n’a tout simplement pas été trouvé dans le titre et le préambule de l’article.

À la fin de leur communiqué de presse, ECU inclut un lien vers l’étude complète, qui a été publiée dans le Journal de recherche sur les voyages par la Travel and Tourism Research Association, avec le mérite de Fangli Hu, June Wen et leur équipe, 27 jours avant que l’université ne le publie elle-même.

L’ironie, à mon avis, est que l’étude de Mme Hu ne parvient pas à prouver la nécessité de voyager pour défier ce qu’elle qualifie de vieillissement prématuré. Son équivoque généralisée sur les bienfaits pour la santé et le vieillissement ralenti ou l’entropie négative est simpliste, fondée sur l’idée que tout bénéfice pour la santé réduira le vieillissement.

L’étude fait toutefois allusion à bon nombre des activités de style de vie les plus élémentaires que nous pouvons adopter pour atteindre un bon bien-être mental et physique, à la manière dont ces choix favorisent une bonne santé et aux activités à éviter. C’est à nous de décider si nous les considérons dans le contexte d’expériences de voyage ou d’activités locales moins coûteuses et plus accessibles.

L’étude différencie le tourisme de bien-être, le tourisme de santé et le tourisme de yoga de la « thérapie de voyage », un terme plus large qui, selon Mme Hu, se concentre sur les expériences de voyage qui aident le corps à maintenir un état global de faible entropie. Elle affirme que les activités de voyage pourraient réduire le stress chronique, prévenir la suractivation du système immunitaire et aider le système d’autodéfense de notre corps à devenir plus résilient. Si l’activité physique accompagne son voyage, notre capacité à lutter contre la fatigue musculaire et notre résistance à l’usure des articulations pourraient s’améliorer, tout comme la circulation sanguine, le transport des nutriments et l’élimination des déchets.

Malheureusement pour l’Association du voyage et du tourisme, une longue marche sur le sentier Gerry Berkhout ou le long du sentier Bruce de l’escarpement aura le même effet. Parcourez le sentier Berkhout dans l’obscurité, seul, avec un phare de camping-car fixé sur votre front, en écoutant les cris d’un coyote à proximité. Vous serez tellement impliqué dans le moment que le stress chronique disparaîtra. Ou choisissez plutôt le sentier Bruce, légèrement plus isolé et rocheux. Votre métabolisme augmentera et les « capacités d’auto-organisation » de votre corps, comme les appelle Mme Hu, seront obligées de s’améliorer rapidement.

Parcourez l’un ou l’autre des sentiers en hiver, avec la neige fraîche qui souffle tout autour, et votre système d’auto-défense s’activera, libérant des hormones prêtes à vous défendre contre le froid et les blessures qu’il pourrait causer. Parcourez le sentier Berkhout lors d’un week-end d’automne ensoleillé et engagez courageusement les étrangers que vous croisez. Le résultat n’est peut-être pas aussi stimulant que de prendre le métro à Budapest, mais cela peut vous faire sortir de votre zone de confort, avec tous les bienfaits mentaux que procure cette expérience.

Parcourez le sentier Bruce dans la zone de conservation Beamer pendant un lever de soleil sur Hawkwatch, jumelles et guide d’identification des oiseaux à la main, et chaque observation procurera un frisson instantané. Il y a certainement des avantages à voyager, et cette chronique en a déjà détaillé plusieurs. Il arrive cependant qu’une nouvelle activité ou activité sociale puisse offrir des avantages similaires dans le cadre d’un calendrier ou d’un budget permettant de rester local.

Désolé Edith Cowan University, mais je suis un peu sceptique quant à celui-ci.