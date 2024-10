LA VIE ÉQUILIBRÉE | De nouvelles recherches sur le vieillissement sont une grande surprise

Nous avons tous entendu parler des poussées de croissance. Il s’avère qu’il y a également deux poussées de détérioration majeures

SQuelqu’un à la faculté de médecine de l’université de Stanford a besoin de se trouver un passe-temps. Xiaotao Shen, biologiste informatique, et Michael Snyder, généticien, ont co-écrit une étude dans laquelle ils ont échantillonné et suivi 135 000 types de microbes et de molécules provenant de 108 adultes âgés de 25 à 75 ans sur une période de deux ans. Les échantillons ont été prélevés sur un groupe sain et ethniquement diversifié d’hommes et de femmes à des intervalles de trois à six mois au moyen de prélèvements nasaux, oraux et cutanés ainsi que d’échantillons de sang et de selles.

Faites le calcul. Cent huit personnes multipliées par 135 000 molécules et microbes, dont des protéines, des métabolites et de l’ARN, soit entre quatre et huit séances de tests par personne, ont donné 246 milliards de points de données à analyser, soit une quantité stupéfiante de détails.

Sur la base des connaissances scientifiques et médicales antérieures à cette étude récente, la plupart d’entre nous croyaient que le vieillissement humain était un processus long, graduel et malheureusement descendant. Nous commençons à perdre de la masse musculaire vers la trentaine ou la quarantaine. Nous sommes moins capables de stocker des liquides dans notre corps à mesure que nous vieillissons, de sorte que nos disques intervertébraux rétrécissent et perdent de leur élasticité, ce qui nous fait également rétrécir et perdre de notre élasticité. Nos nerfs et notre cerveau ne peuvent pas traiter les informations aussi rapidement, et nos organes sensoriels (la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût) se détériorent avec le temps. Des rides apparaissent, nos cheveux deviennent gris et de nombreux changements internes invisibles se produisent au sein de nos organes, tissus et cellules.

Notre corps dispose de mécanismes d’adaptation pour résister et s’adapter à ces changements, mais il s’agit là aussi d’un processus graduel et d’une bataille que nous finissons par perdre. Diverses nouvelles technologies développées au cours des deux dernières décennies ont permis aux scientifiques de mieux comprendre quelles molécules que nous transportons influencent des maladies spécifiques liées à l’âge telles que la dégénérescence cardiovasculaire, la fonction rénale, la détérioration du système immunitaire, la dégradation cutanée et musculaire et bien d’autres. D’un point de vue préventif cependant, il n’est pas bien compris quand réagir aux indicateurs liés à l’âge en modifiant le mode de vie ou les médicaments.

Bien que Shen et Snyder préviennent que leur étude était à court terme et impliquait un nombre limité de participants, leurs résultats indiquent qu’il y a deux moments spécifiques dans notre cycle de vie où nous subissons une poussée, ou une augmentation de la quantité de molécules et microbiotiques liés à l’âge. activité. Comprendre quand ces poussées se produisent et quels microbes spécifiques sont impliqués pourrait nous aider à planifier le mode de vie ou les interventions thérapeutiques à l’avenir.

Ils ont découvert qu’un peu plus de 80 pour cent des microbes et des molécules qu’ils ont étudiés subissaient davantage de changements, augmentant ou diminuant leur abondance et leur fonctionnalité, à deux moments majeurs de la vie : lorsqu’une personne est dans la quarantaine et lorsqu’elle est dans la quarantaine. début des années 60.

« Nous nous attendions à des changements dans les années 60, car c’est à ce moment-là que le risque de maladie augmente pour presque toutes les maladies et que le système immunitaire des gens diminue », a déclaré Snyder, « mais les changements dans les années 40 étaient inattendus ».

Des changements similaires ont été observés chez les hommes et les femmes, éliminant ainsi l’impact de la périménopause ou de la ménopause.

Les changements documentés au milieu de la quarantaine comprenaient une différence significative dans les molécules qui nous permettent de métaboliser les graisses (lipides), la caféine et l’alcool : elles ont perdu leur efficacité. La capacité de boire plusieurs tasses de café tout en dormant profondément a diminué, tout comme la capacité de notre foie à éliminer l’alcool de notre système. Le métabolisme des lipides, c’est-à-dire la dégradation et le stockage des graisses, est crucial pour la création et le transport de l’énergie, ainsi que pour la production du bon et du mauvais cholestérol, des membranes cellulaires et de certaines hormones.

La bonne nouvelle est qu’en comprenant le moment où se produisent ces changements moléculaires au milieu de la vie, nous pouvons modifier notre mode de vie et notre alimentation, si nécessaire, pour contribuer à contrecarrer leurs conséquences négatives. Cette information est arrivée beaucoup trop tard pour moi, mais réduire la consommation de café et d’alcool au cours de la quarantaine et consommer de bonnes graisses plutôt que de mauvaises graisses représentent une opportunité simple et non médicinale d’améliorer notre santé et notre vieillissement à long terme.

Les chercheurs ont noté que les résultats de leur étude démontraient que la poussée de vieillissement du début des années 60 réduisait les fonctionnalités mentales et physiques et augmentait les risques de mortalité, bien que certains cancers et problèmes cardiovasculaires nécessitent une confirmation beaucoup plus approfondie pour être utiles dans l’amélioration du vieillissement en bonne santé. Cependant, en reconnaissant que le métabolisme des glucides diminue de manière mesurable au début de la soixantaine, nous pouvons envisager des changements de mode de vie non médicinaux qui pourraient retarder la morbidité.

Les glucides se répartissent en trois groupes moléculaires : les sucres simples comme le glucose ou le saccharose ; les glucides complexes tels que le glycogène, l’amidon et la cellulose ; et les glycoconjugués, ces molécules qui se fixent aux protéines ou aux lipides et sont importantes pour limiter les risques mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.

L’American National Library of Medicine l’explique succinctement : « Les glucides peuvent être soit catabolisés pour produire de l’énergie, soit utilisés pour des fonctions anabolisantes telles que la production d’acides gras. » Les acides gras insaturés tels que les oméga-3 aident à réduire les tryglycérides dans notre sang, réduisant ainsi le risque d’athérosclérose, de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ; tandis que les graisses saturées et les graisses trans sont généralement assimilées à une prise de poids, au diabète de type 2 et à un risque cardiovasculaire accru.

Le choix nous appartient, tant en termes de mode de vie que d’alimentation. Rester actif au début de la soixantaine et au-delà brûlera ces glucides comme énergie ; et manger des glucides qui produisent des graisses insaturées plutôt que d’ingérer ceux qui contiennent des graisses saturées et des gras trans améliorera en fin de compte notre santé après 60 ans.

Nous l’avons toujours su instinctivement, et maintenant, grâce à M. Shen et M. Snyder, nous avons une meilleure idée à quel âge nous pouvons avoir notre meilleure chance d’agir.