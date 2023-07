‘La vie en plastique, c’est fantastique’ : Barbie ouvre à Revelstoke

REVY.Live Outside a connu une brève et brillante interruption hier soir alors que Grizzly Plaza était envahi de cinéphiles vêtus de rose qui faisaient la queue pour voir le film Barbie au Roxy Theatre pour sa soirée d’ouverture en ville.

« C’était aussi occupé que je le pensais et un peu plus », a déclaré le propriétaire du théâtre, Greg Rose, après le spectacle.

Depuis sa sortie vendredi dernier (21 juillet), le film Barbie de Greta Gerwig a remporté un succès commercial et critique alors que les critiques ont loué les scènes symétriques et les thèmes nuancés du film, et le public a plongé pour le box-office. Pour comprendre comment le film est devenu si populaire, ne cherchez pas plus loin que son succès à Revelstoke.

Le terme « blockbuster » a été inventé lorsque les films devenaient si importants qu’ils provoquaient une file d’attente autour du bloc pour entrer dans le film. Ces dernières années, le terme ne cesse de revenir, mais les blockbusters eux-mêmes sont rares. Avec des billets avancés et une sélection de sièges disponibles dans de nombreux cinémas à travers le monde, et des services de streaming aussi populaires que jamais, les blocs ne sont tout simplement plus bloqués comme avant.

Hier soir, le terme a été mis à l’épreuve à Revelstoke alors qu’une armée de roses formait une ligne sinueuse depuis l’entrée du Roxy de l’autre côté de la rue jusqu’à près de Skookum.

Rose s’attendait à une forte participation pour le film. Il envisageait sa sortie dans d’autres cinémas de la province, où le film s’est vendu dans les salles, grandes et petites. Rose avait formé ses ouvriers, s’assurant que le pop-corn, le beurre, les sodas et les bonbons étaient tous remplis avant la projection.

Le film a incité les spectateurs à se déguiser pour les visionnements, créant une foule rose à Grizzly Plaza. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« Je suis entré et il y avait déjà environ 30 personnes qui attendaient environ 20 minutes avant d’ouvrir nos portes, ce qui est un peu au-dessus de la normale », a déclaré Rose.

Barbie a non seulement fait irruption à l’extérieur du théâtre, mais elle a également vendu toutes les places à l’intérieur.

« Cette seule projection représentait plus d’une semaine d’affaires par rapport aux autres films que nous apportons », a déclaré Rose.

Malgré le chaos du théâtre bondé, la foule est restée civile et les courageux employés de Roxy ont résisté à l’armée de rose, s’assurant que le film pouvait commencer à l’heure et qu’aucun membre du public à la recherche de collations ne les manquait.

Rose a pensé que c’était le plus occupé qu’il ait vu au théâtre, dépassant Top Gun: Maverick l’été dernier et Avatar: The Way of Water en décembre. Il était content de le voir.

« C’était assez agréable de simplement regarder dehors et de voir la mer de rose alignée », a déclaré Rose.

Barbie devrait rester une semaine de plus au Roxy que la semaine habituelle du théâtre pour donner à tout le monde une chance de le voir. Les deux prochains films à venir sont Teenage Mutant Ninja Turtles et Oppenheimer.

