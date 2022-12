La vie du pape Benoît XVI en images

Il a tenté de résoudre cette crise, devenant le premier pape à rencontrer des victimes. Il s’est excusé pour les abus et a excommunié les prêtres fautifs. Mais on lui a reproché de ne pas aller assez loin et de ne pas punir ceux qui dissimulaient les agresseurs.

On se souviendra très probablement de Benoît XVI pour avoir démissionné à 85 ans, lorsqu’il s’est rendu compte qu’en raison de son âge, ses forces mentales et physiques n’étaient “plus adaptées à un exercice adéquat” de direction de l’Église. Il n’était pas le premier pape à démissionner, mais cela ne s’était pas produit depuis près de 600 ans. Sa décision a créé un précédent que même François a réfléchi, déclarant à un journal espagnol ce mois-ci qu’il a signé une lettre de démission plus tôt dans son pontificat avec l’engagement de démissionner s’il n’était plus en mesure de remplir ses fonctions.

Voici une sélection d’images de la longue vie de Benoît.

Le cardinal Michael von Faulhaber bénit Joseph Ratzinger lors de son ordination sacerdotale dans la cathédrale de Freising dans le sud de l’Allemagne en 1951. Le père Ratzinger, 54 ans plus tard, deviendra le pape Benoît XVI.