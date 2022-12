La vie du journaliste Grant Wahl célébrée lors d’un rassemblement à New York

On se souvient de Grant Wahl pour sa vie d’écrivain sportif, sa quête de justice sociale et son impact durable sur la famille, les amis et les personnes qu’il a encadrées.

Wahl est décédé à 49 ans d’un anévrisme de l’aorte le 10 décembre alors qu’il couvrait un match de Coupe du monde au Qatar. Une célébration de deux heures de sa vie au Times Center mercredi a attiré plusieurs centaines de personnes, dont des collègues et des officiels de football.

– Echegaray : Un hommage à l’impact de Grant Wahl sur le football américain

“Grant et moi n’étions vraiment que des enfants quand nous nous sommes rencontrés à Princeton”, a déclaré sa femme, le Dr Céline Gounder, sa voix se brisant parfois. “J’avais 18 ans. Il avait 21 ans. À bien des égards, nous avons fini de grandir ensemble. … Il n’avait pas encore parcouru le monde. En fait, il n’était sorti du pays que deux fois à ce moment-là, les deux fois en Argentine. Mais même si je me moquais de sa palette provinciale à l’époque, il y avait quelque chose de mondain en lui, cette curiosité qu’il avait pour le monde.

Wahl a grandi dans la banlieue de Kansas City à Mission, a obtenu un baccalauréat de Princeton en 1996 et est devenu vérificateur de faits chez Sports Illustrated. Il a été promu écrivain et a couvert le basket-ball universitaire et le football avant de passer à plein temps au football.

“Grant a vraiment écrit à Sports Illustrated à la fin de l’école primaire pour dire:” Je m’appelle Grant Wall et je veux écrire pour votre magazine “”, se souvient son frère, Eric Wahl. “Et il a vraiment reçu une réponse qui disait quelque chose comme : Cher Grant. Merci pour votre lettre. C’est mignon. Continuez à écrire.” Mais le fait qu’il ait reçu une réponse l’a marqué.”

La réprimande de Wahl à l’entraîneur de basket-ball à la retraite de Princeton Pete Carril dans le Daily Princetonian en 1996 a été rappelée comme un signe précoce de la colonne vertébrale morale de Wahl et son article de couverture SI 2002 sur LeBron James comme un exemple de sa prescience. Plus tard dans sa carrière, Wahl a défendu les droits des LGBTQ et critiqué la FIFA et le gouvernement du Qatar pour leur traitement des travailleurs migrants.

Wahl est resté chez SI jusqu’à ce qu’il soit licencié en 2021 pendant une période de repli du magazine, puis a lancé son propre site Web. Wahl avait également un podcast Planet Fútbol.

“L’effort de Grant pour être Anthony Bourdain du football sans jamais essayer l’héroïne”, a déclaré Joel H. Samuels, doyen du Collège des arts et des sciences de l’Université de Caroline du Sud, hôte de la célébration, ami de l’époque de Princeton et officiant au mariage de Wahl. .

“Ce n’était pas facile d’être le rédacteur en chef de Grant à l’époque”, a déclaré Samuels à propos de leur époque à Princeton. “Chaque mot que Grant Wahl a écrit était de l’or. Et je sais que c’est vrai pour vous tous, les écrivains, mais pour Grant, il repousserait n’importe quel mot que nous voulions éditer, jamais.”

Le rédacteur en chef du New Yorker David Remnick, qui a enseigné Wahl à Princeton, a enregistré un hommage vidéo. Parmi les conférenciers figuraient trois des collègues de Wahl de Sports Illustrated : Alexander Wolff, L. Jon Westheim et Mark Mravic. La célébration comprenait une vidéo de Wahl parlant et des photos de plusieurs de ses histoires de couverture SI.

Wolff a rappelé “le ton aigu que sa voix a pris lorsqu’il a raconté une absurdité commise par un bouffon en blazer du football mondial”.

« La semaine dernière, certains ont qualifié notre amour d’épopée. Était-ce une histoire d’amour épique ? dit Gounder. “Je suppose que cela dépend de ce que tu veux dire. Nous avons dû surmonter des obstacles. Je n’étais pas un fan de sport, ce qui a dérouté beaucoup de nos amis lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois.”

“Il était parfois difficile de partager Grant avec le reste du monde”, a-t-elle ajouté. “Jusqu’à la semaine dernière, je n’avais pas réalisé à quel point il partageait de lui-même avec vous tous.”