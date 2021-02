La vie discrète d’Alison Hammond … ex mari, fils, les fans voient rarement et double chagrin

Alison Hammond a trouvé la célébrité avec ses singeries folles sur Big Brother en 2002 avant de devenir une habituée très appréciée de This Morning.

Mais alors que sa personnalité grégaire à l’écran a gagné ses légions de fans, dans les coulisses Alison, 46 ans – qui a récemment repris la place du vendredi de l’émission – est beaucoup moins extravertie, préférant vivre une vie discrète.

À tel point que lorsqu’elle a célébré son anniversaire ce matin le 5 février, les téléspectateurs ont été choqués de constater qu’elle partageait son anniversaire avec quelqu’un d’autre – son fils de 16 ans, Aiden.

«C’est aussi l’anniversaire de mon fils aujourd’hui… Il y a seize ans, j’ai eu ce garçon et en fait, je me souviens d’avoir participé à cette émission en train de passer un scan et ils m’ont dit que j’avais un garçon», le présentateur, qui a récemment été promu à un créneau régulier du vendredi, jaillit.

« Dans cette émission! J’ai sorti mon ventre et nous avons scanné et il y a Aidan … joyeux anniversaire ma chérie, je serai bientôt à la maison, ne t’inquiète pas! »

Aiden est arrivée le 30e anniversaire de la star de Brummie par césarienne après avoir été induite – mais elle n’oubliera jamais la joie de le voir pour la première fois.

«Je suis juste tombée amoureuse de lui instantanément, puis je l’ai entendu pleurer pour la première fois.

On ne sait pas quand Alison et Noureddine Boufaied ont divorcé, mais en 2014, elle s’est fiancée à son père célibataire et gardien de sécurité Jamie Savage après s’être rencontrés en ligne.

Malheureusement, ce n’était pas le cas et en 2017, elle a déclaré que l’agonie de leur chagrin l’avait dissuadée de retrouver l’amour.

« Nous nous sommes séparés. C’est la pire nouvelle de tous les temps. Je ne pense pas que je veux quelqu’un d’autre maintenant », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle avait déjà dit à Woman’s Own qu’elle avait envie de tomber amoureuse et de se marier une fois de plus.

«J’adorerais me marier. J’adorerais marcher dans l’allée dans une grande robe blanche et célébrer un mariage de conte de fées», a-t-elle déclaré.

« J’aime être amoureux; je suis une personne différente quand je le suis. Mon cœur chante – c’est incroyable. »

Malheureusement, l’année dernière a été difficile pour la courageuse Alison, qui a souffert non pas d’un mais de deux deuils tragiques.

Elle a d’abord perdu sa mère d’un cancer du foie et du poumon. Partageant la triste nouvelle sur Instagram, elle a écrit: «Hier, ma famille et moi avons célébré sa vie incroyable et l’avons mise au repos lors d’une belle cérémonie dont elle aurait été fière.

«Merci maman de m’avoir donné la force d’avancer en sachant que tu vas bien et avec Dieu dans le ciel maintenant.

Puis à peine quatre mois plus tard, le père biologique d’Alison, Clifford Hammond, est décédé en Jamaïque et Alison n’a pas pu assister à ses funérailles en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage.

La douleur de ses pertes a été encore amplifiée par le fait qu’Alison et son fils vivaient juste au coin de la rue de sa défunte maman.

Mais malgré le travail glamour d’Alison qui lui a permis d’interviewer certaines des plus grandes stars d’Hollywood, elle dit qu’elle ne quittera jamais sa ville natale.

«J’aime faire des choses ordinaires mortes quand je suis loin du travail – je viens de déposer mon fils au Snowdome et c’est plus important et plus amusant que toutes les fêtes sous le soleil», a-t-elle dit un jour à Birmingham Living.

« C’est ce que je suis. Je suis une personne privée dans la vraie vie mais très ouverte quand j’ai un public.

« J’adore Birmingham. J’adore tout à ce sujet. Je ne le quitterais jamais. »

* Ce matin est diffusé aujourd’hui à 10h30 sur ITV