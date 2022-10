La vie devient plus insupportable pour les Palestiniens dans le seul camp de réfugiés de Jérusalem

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter de CNN Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Les habitants de cette île isolée et pauvre des réfugiés des guerres de 1948 et 1967 n’ont jamais eu la vie facile. Mais au cours des deux dernières semaines, les conditions au camp de Shuafat à Jérusalem-Est sont devenues encore plus insupportables.

Israël a rendu la vie plus difficile aux résidents du camp de réfugiés de Shuafat depuis qu’une attaque du 8 octobre au poste de contrôle militaire du camp a fait un soldat israélien mort et un autre grièvement blessé.

Depuis lors, les troupes des Forces de défense israéliennes ont envahi les maisons au milieu de la nuit, utilisant intensivement des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes dans et autour des maisons alors qu’elles recherchaient le tireur présumé, un habitant, Udai Tamimi. Des restrictions plus strictes ont créé de longues files de voitures à l’entrée et à la sortie du camp, laissant aux résidents le sentiment qu’Israël nie leur liberté et leur liberté de mouvement.

“Ils nous punissent collectivement”, a déclaré Asa’ad Ali, un habitant. « Nous sommes dans une situation de crise. La politique sur le poste de contrôle nous humilie pour prouver qu’ils sont toujours au pouvoir après la faille de sécurité qui s’est produite le jour de l’attaque. Si vous allez au zoo de Jérusalem, vous trouverez des animaux qui obtiennent des droits que nous n’avons pas eu ici depuis des décennies.

Dix jours après la fusillade au poste de contrôle, non loin de l’endroit où Tamimi était censé se cacher, il a mené une nouvelle fusillade, blessant légèrement un soldat israélien, avant d’être abattu par des soldats israéliens. Israël a répondu en imposant encore plus de restrictions au camp de réfugiés où il a grandi.

Plus de 130 000 Palestiniens vivent dans le camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est et dans la ville voisine d’Anata, selon le centre d’information du camp. C’est le seul camp de réfugiés palestiniens à l’intérieur des limites municipales construites par Israël pour Jérusalem après avoir pris le contrôle de la partie orientale de la ville en 1967. Mais bien qu’il se trouve dans la municipalité, le camp manque d’infrastructures ou de services appropriés que d’autres quartiers de Jérusalem sont obtenir, comme la collecte des ordures, les conduites d’eau, le système d’égouts et l’assainissement.

Les autorités de la municipalité de Jérusalem n’ont pas répondu à une demande de commentaires de CNN sur le manque de services publics dans le camp de réfugiés.

Un mur isole le camp du reste de la ville. Les résidents du camp, qui détiennent tous des papiers d’identité israéliens de Jérusalem, doivent traverser un poste de contrôle pour entrer à Jérusalem pour aller à l’école, travailler et faire leurs courses.

Atallah Ismail était en deuil pour sa mère la semaine dernière alors que la recherche de Tamimi se poursuivait. Elle est décédée deux jours après l’attaque d’un poste de contrôle dans un hôpital de Jérusalem. Ismail n’était pas autorisé à être avec elle.

« Ils nous poussent à perdre les dernières gouttes d’espoir. La vie devient de plus en plus insupportable ici », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas pu dire au revoir à ma mère. Nous ne pouvions même pas penser à ramener son corps chez elle avant l’enterrement afin que les personnes qui l’aimaient et qui ont été élevées par elle puissent la voir pour la dernière fois. Parce qu’il y a une fermeture qui nous empêchera également de l’emmener au cimetière, elle a été enterrée sans funérailles au cimetière de Lion’s Gate.

Israël nie que le camp de Shuafat soit complètement fermé

« Le poste de contrôle de Shuafat est ouvert depuis lundi [October 10] à la circulation des véhicules et des piétons sous un contrôle strict effectué conformément aux besoins opérationnels, dans le cadre de la poursuite de la chasse au terroriste qui a perpétré une fusillade sur le site il y a quelques jours », a déclaré la police israélienne dans un communiqué en octobre 12.

Une grève générale a été annoncée dans le camp le jour de la déclaration de la police comme un rejet de ce que les résidents considèrent comme un blocus, les invasions nocturnes des maisons des résidents et les arrestations par la police israélienne qui recherchait toujours le tireur.

Des centaines de jeunes hommes ont bloqué l’entrée du camp ce jour-là. Les magasins fermaient leurs portes et la police israélienne et la police des frontières se tenaient en face, prêtes aux affrontements.

Maha Abrash, 35 ans, avait un rendez-vous à l’hôpital alors qu’elle en était à sa 32e semaine de grossesse.

“J’ai tellement peur de perdre mon bébé ou d’accoucher prématurément. J’ai eu mal pendant trois jours et les gaz lacrymogènes m’ont vraiment beaucoup affectée », a-t-elle déclaré. “J’ai essayé de traverser trois fois mais nous ne pouvons pas utiliser de voitures pour traverser et seulement autorisés à traverser, mais rester dans la file peut prendre des heures.”

La violence et les tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est se sont rapidement intensifiées cette année, avec des incursions plus fréquentes des forces israéliennes en Cisjordanie et davantage d’attaques par balles par des Palestiniens en Cisjordanie et en Israël.

Les habitants du camp de réfugiés de Shuafat y voient une bombe à retardement et accusent les politiciens israéliens de jouer un jeu avec leur vie avant les élections du 1er novembre.

“Si je me réveille et que je ne trouve pas de pain ou de lait ou les besoins de base pour mes enfants à cause d’Israël, alors oui, je vais attaquer”, a déclaré Asa’ad Ali, un habitant du camp. « C’est de la politique israélienne à la manière des adolescents… ils devraient laisser les gens aimer la vie parce que soit nous vivons dans la dignité, soit nous mourons. Ils devraient donner aux gens leurs droits au lieu de chercher comment les mettre par terre.

Le haut conseiller de l’Iran Khamenei appelle à la réouverture des ambassades saoudienne et iranienne

L’Iran et l’Arabie saoudite doivent rouvrir leurs ambassades pour faciliter un rapprochement entre les deux rivaux régionaux, a déclaré mercredi un haut conseiller du chef suprême de l’Iran, au milieu des mesures prises par Téhéran et Riyad pour raviver les liens, a rapporté Reuters. “Nous sommes voisins de l’Arabie saoudite et nous devons coexister. Les ambassades des deux pays devraient rouvrir afin de mieux résoudre nos problèmes », a déclaré Ali Akbar Velayati, selon l’agence de presse semi-officielle ISNA.

Arrière plan: L’Iran et l’Arabie saoudite, les principales puissances musulmanes chiites et sunnites du Moyen-Orient, ont rompu leurs liens en 2016, les deux parties soutenant des camps opposés dans des guerres par procuration dans toute la région, du Yémen à la Syrie et ailleurs. L’année dernière, Téhéran et Riyad ont entamé des pourparlers directs dans le but d’améliorer leurs relations. Bagdad a accueilli jusqu’à présent cinq séries de pourparlers, la dernière en avril.

Pourquoi est-ce important: L’Iran a accusé l’Arabie saoudite de soutenir les manifestations qui ont saisi la République islamique, affirmant que sa couverture médiatique avait « provoqué la jeunesse iranienne ». Cette semaine, le commandant des puissants gardiens de la révolution iraniens, Hossein Salami, a mis en garde l’Arabie saoudite contre toute ingérence.

Israël va aider l’Ukraine à développer un système d’alerte de défense aérienne mais il n’enverra pas d’armes

Israël aidera l’Ukraine à développer un système d’alerte de défense aérienne, a annoncé mercredi le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, mais le pays ne prévoit pas de livrer des systèmes d’armes.

Arrière plan: Gantz a fait cette annonce lors d’une réunion avec les ambassadeurs de l’Union européenne en Israël. Mais Gantz a ajouté que si “Israël soutient et soutient l’Ukraine, l’OTAN et l’Occident”, et continuera d’envoyer du matériel humanitaire et défensif, “Israël ne livrera pas de systèmes d’armes à l’Ukraine en raison de diverses considérations opérationnelles… nous continuerons à soutenir L’Ukraine dans nos limites, comme nous l’avons fait dans le passé », a-t-il ajouté. L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré mercredi à CNN que l’offre d’Israël était toutefois arrivée “trop ​​tard”.

Pourquoi est-ce important: Les commentaires de Gantz interviennent quelques jours après que Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe et ancien président russe, ait mis en garde Israël contre la fourniture d’armes militaires à l’Ukraine. L’avertissement de Medvedev semblait être une réponse au tweet d’un ministre du gouvernement israélien disant qu’il était temps pour Israël de fournir une « aide militaire » à l’Ukraine après que la Russie ait commencé à utiliser des armes de fabrication iranienne.

Des personnalités sportives iraniennes exhortent la FIFA à bannir l’Iran de la Coupe du monde

Un cabinet d’avocats a envoyé une lettre à la FIFA au nom d’un groupe de personnalités sportives iraniennes anciennes et actuelles qui exhorte l’instance dirigeante du football à suspendre la Fédération iranienne de football et à lui interdire de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Arrière plan: “La brutalité et la belligérance de l’Iran envers son propre peuple ont atteint un point de basculement, exigeant une dissociation sans équivoque et ferme du monde du football et du sport”, indique un communiqué de presse publié en même temps que la lettre. La lettre indique que les actions de la fédération iranienne de football violent les statuts et les règlements de la FIFA. CNN a contacté la FIFA et l’Association iranienne de football pour obtenir des commentaires.

Pourquoi est-ce important: En septembre, Mahsa Amini, 22 ans, est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs du pays pour ne pas avoir porté son hijab correctement. Les autorités iraniennes ont depuis déclenché une répression brutale contre les manifestants, qui se sont unis autour d’une série de griefs avec le régime autoritaire du pays.

Le manuel des autorités iraniennes pour faire taire la dissidence comprend le harcèlement, la torture et la disparition des opposants au régime. Regardez le reportage de Jomana Karadsheh de CNN :

Traqué, torturé, disparu : les autorités iraniennes ont un manuel pour faire taire la dissidence, et elles l’utilisent à nouveau alors que les manifestations se poursuivent.@JomanaCNN parle à un manifestant qui a enduré une telle torture aux mains du gouvernement iranien. En savoir plus : https://t.co/nfpKh2VOtt pic.twitter.com/sW1P5EZiEB – CNN International PR (@cnnipr) 20 octobre 2022

Premier aperçu du panda géant chinois découvrant sa nouvelle maison au Qatar !#PandainQatar pic.twitter.com/mkmNzTv83R — Zhou Jian (@AmbZhouJian) 19 octobre 2022

Les visiteurs arrivant au Qatar pour la Coupe du monde pourront bientôt rendre visite à deux des nouveaux résidents du pays, un couple de pandas géants.

Les pandas sont arrivés cette semaine dans leur nouvelle maison au Qatar et sont un cadeau de la Chine avant la prochaine Coupe du monde, lorsque les visiteurs seront autorisés à les voir.

Les pandas vivent normalement dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, et sont habitués aux forêts tempérées, hautes dans les montagnes.

Initialement nommés Jing Jing et Si Hai lorsqu’ils vivaient en Chine, les pandas ont reçu de nouveaux noms arabes pour leur vie au Moyen-Orient. Jing Jing passe maintenant par Suhail, et Si Hai s’appelle maintenant Thuraya.

Le mâle de 4 ans et la femelle de 3 ans séjourneront dans un espace intérieur clos qui imite la forêt dense de leur habitat naturel chez eux, ont indiqué les médias d’État qatariens.

Le Qatar se trouve dans un climat chaud et désertique, mais se vante d’être le premier pays du Moyen-Orient à accueillir les créatures en noir et blanc et à leur fournir un environnement approprié.

Les pandas seront mis en quarantaine pendant 21 jours avant que les visiteurs ne puissent les voir et vivront dans le parc Al Khor, situé à 35 km de la capitale Doha.

“On s’attend à ce que le parc des pandas soit l’une des destinations touristiques et de loisirs les plus importantes qui attireront des visiteurs de l’intérieur et de l’extérieur du Qatar”, ont déclaré les médias d’État qatariens. Le petit État du Golfe devrait accueillir plus d’un million de fans pendant toute la durée de la Coupe, qui débutera le 20 novembre.

Les pandas sont considérés comme un trésor national en Chine. Ils ont été présentés au Qatar comme un signe de la forte amitié entre les deux pays, ont indiqué les médias officiels qataris et chinois.

Selon l’accord signé entre le Qatar et la Chine, les pandas vivront au Qatar pendant les 15 prochaines années, ont indiqué les médias d’Etat chinois.

Par Nadeen Ebrahim