Le même compte Instagram que le réalisateur danois Lars von Trier a utilisé pour solliciter une muse au début du mois a publié un message en réponse à la promesse de Copenhague d’envoyer des avions de chasse à Kiev.

« La vie des Russes compte aussi », la publication Instagram a déclaré en danois, avec une traduction en anglais ajoutée dans la légende.

Il était adressé au président ukrainien Vladimir Zelensky, au président russe Vladimir Poutine et au Premier ministre danois Mette Frederiksen, décrit comme quelqu’un qui, « Comme quelqu’un éperdument amoureux, posé dans le cockpit de l’une des machines à tuer les plus effrayantes de notre époque, souriant d’une oreille à l’autre. »

Frederiksen et Zelensky ont posé pour les caméras à l’intérieur d’un F-16 dimanche. Le Danemark a promis à l’Ukraine 19 des avions de chasse fabriqués aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, le même compte Instagram a publié une courte vidéo de von Trier à la recherche d’un « petite amie ou muse. » Le réalisateur, divorcé deux fois, a parlé de la maladie de Parkinson, d’un trouble obsessionnel-compulsif et de « Alcoolisme actuellement maîtrisé », mais a insisté pour que « Dans un bon jour, en bonne compagnie, je peux être un partenaire tout à fait charmant. »

von Trier, 67 ans, est le cinéaste le plus connu du Danemark et a également joué, produit et écrit des chansons. Il est célèbre pour des films tels que ‘Antichrist’, ‘Melancholia’, ‘Nymphomaniac Vols. I et II’, et ‘Dogville’.

Le Danemark et les Pays-Bas ont mené les efforts pour armer l’Ukraine avec des avions de chasse F-16, malgré les avertissements de la Russie selon lesquels cela aggraverait le conflit. Copenhague a déjà commencé à former des pilotes ukrainiens, tandis que les Néerlandais se sont engagés à livrer un nombre indéterminé de chasseurs à une date ultérieure, avec la bénédiction de Washington.