La vie de Wayne Gretzky est étroitement liée au golf

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le capitaine de l’équipe internationale Mike Weir s’entretient avec Wayne Gretzky lors des matchs à quatre balles de jeudi lors de la première journée de la Coupe des Présidents 2024 au Club de golf Royal Montréal à Montréal, le 26 septembre.Vaughn Ridley/Getty Images

C’est toujours une aventure de rencontrer Wayne Gretzky. Même pour les journalistes qu’il connaît, les rencontres en tête-à-tête avec lui sont rares. Une fois qu’il a commencé, cependant, il est bavard et amical et se soucie légèrement des publicistes qui préféreraient qu’il s’en tienne à un scénario.

Vendredi après-midi, il a accordé une interview au Globe and Mail pour une entrevue de 40 minutes dans le hall du Ritz-Carlton, au centre-ville de Montréal. Il trouva un endroit calme pour parler au bout du bar ; Ses associés étaient assis à côté de lui pendant qu’ils déjeunaient, le Grand ne mangeait ni ne buvait.

Il s’est rapidement plongé dans la conversation, principalement sur la façon dont le hockey et le golf sont devenus étroitement liés dans sa vie.

Il portait une bague du Temple de la renommée du hockey à un doigt et un laissez-passer pour le tournoi de golf de la Coupe des Présidents autour du cou. Il en aurait besoin plus tard lorsqu’il participera au Michelob Ultra Hole Challenge au Golf Saint-Raphaël, à quelques pas du Club de golf Royal Montréal où se déroule la Coupe des Présidents de quatre jours.

Dans le cadre de l’Ultra Hole Challenge, Gretzky et le professionnel de la PGA Michael Block auraient chacun 45 chances de percer un trou d’un coup vendredi soir depuis un tee situé à 90 mètres. Gretzky a joué des milliers de rondes depuis qu’il a pris sa retraite du hockey en 1999 et a un as à son actif : le soir du Nouvel An 2020 au Sherwood Country Club de Thousand Oaks, en Californie.

Vendredi soir, Block a obtenu un as au 92e tir.

Quand il avait 17 ans, son père Walter lui a suggéré d’apprendre à jouer au golf, car de nombreux joueurs de hockey professionnels collectaient des fonds pour des œuvres caritatives grâce à ce sport. Cela a amené Wayne à suivre le cours municipal dans sa ville natale de Brantford, en Ontario.

Il est allé au pro shop pour acheter un jeu de clubs. Il n’y en avait pas pour les gauchers, alors il a appris et a toujours joué du côté droit.

« J’aime me plaindre que je serais un meilleur golfeur si j’avais eu des clubs pour gauchers », plaisante Gretzky. Il est gaucher naturel et est le plus grand joueur de hockey de l’histoire.

Il a 63 ans maintenant et adore le golf, mais c’est un sport capricieux et en tant que tel, il ne l’aime pas nécessairement tout le temps. Il joue rarement avec les gens qui le regardent parce que cela lui fait peur.

« Le plus difficile pour moi, c’est que les gens disent que j’étais un athlète et que je dois donc être un bon golfeur », explique Gretzky. « Ce n’est absolument pas vrai. »

Une fois, il a frappé un spectateur entre les yeux avec un tir en coin lors du célèbre événement pro-am à Pebble Beach, en Californie.

« Mike Weir m’a dit un jour : ‘C’est le rêve de tout garçon d’être en finale à Pebble Beach' », raconte Gretzky. «Je lui ai dit : ‘C’est un rêve pour toi mais un cauchemar pour moi.’»

Gretzky a passé du temps cette semaine avec Weir, l’entraîneur de l’équipe internationale, à la Coupe des Présidents. Weir est le seul Canadien à avoir remporté le Masters.

Le gendre de Gretzky, Dustin Johnson, est un golfeur professionnel qui a remporté l’US Open et le Masters. Johnson l’invite souvent à jouer ensemble, mais à mesure qu’il vieillit, Gretzky a suggéré qu’il avait besoin d’un partenaire plus jeune.

Gretzky, qui vit en Californie, joue trois tours par semaine avec sa femme, Janet Jones. Ils se sont rencontrés lorsque Gretzky était juge sur La fièvre de la danse et s’est marié à Edmonton en 1988 lors d’un somptueux mariage qui a été diffusé partout au Canada.

«J’aime le golf», dit Gretzky. « C’est l’un des sports que l’on peut pratiquer en famille pour toujours. Ma femme a pris des cours et est très compétitive. Je suis le contraire. Si je tire un 81 ou un 91, cela ne changera pas ma vie.

« Je n’ai plus ce goût de compétition. J’y suis allé et j’ai fait ça.

Son statut de célébrité lui a permis de jouer avec de nombreux golfeurs célèbres : Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Weir, Jordan Spieth et la défunte star canadienne Moe Norman.

« Ce qu’il y a de bien dans le sport, c’est que les gens sont si gentils », dit Gretzky. « C’est ce qui rend les choses amusantes. Et en tant qu’athlètes, nous pouvons faire tellement de choses pour aider les gens. Et cela nous revient. Les choses vont mal pour les athlètes et la communauté se mobilise autour d’eux.

Les anecdotes arrivent vite et furieusement. Il tend la main pour vous toucher lorsqu’il veut souligner quelque chose en particulier.

En 1980, Gretzky se rend à Vancouver pour rencontrer Terry Fox chez lui. Fox était alors très malade d’un cancer des os.

« Il était au lit et est allé prendre des médicaments et les a montrés pour que je les voie », raconte Gretzky. On dirait que ses yeux commencent à briller. « Il a dit : ‘Ça ne marchera probablement pas pour moi, mais ça marchera pour quelqu’un d’autre un jour.' »

Les pensées de Gretzky se tournent vers Tyler McGregor, le capitaine de l’équipe canadienne de hockey sur luge. McGregor avait le même type de cancer que Fox. Il a été amputé, a subi une chimiothérapie, a reçu des médicaments et a remporté trois médailles paralympiques et sept aux championnats du monde.

Gretzky réfléchit à la conversation avec Fox, décédé l’année suivante, et avec McGregor, qui a vaincu le cancer.

« Si vous ne croyez pas en Dieu », dit-il tandis que sa voix s’éteint.

Il doit maintenant se préparer à assister un peu à la Coupe des Présidents puis à relever le Michelob Ultra Challenge. La première a eu lieu l’année dernière, à Toronto, avec Block comme seul participant. Il n’y avait aucun trou en un.

Cette année, Gretzky a été ajouté au mélange.

Il y a plusieurs mois, lui et Block ont ​​filmé une publicité qui devait être diffusée avant l’événement de vendredi.

Block a fait un trou d’un coup sur son deuxième tir.

«Je l’ai vu rebondir une fois et directement», dit Gretzky. « Je lui ai dit : « C’est dommage que tu aies fait ça. Tout le monde va penser que c’est faux.’»

Le sponsor organisait un concours en ligne dans lequel le public pouvait prédire combien de coups il faudrait avant qu’un trou d’un coup soit réalisé.

Quelqu’un a dit à Gretzky qu’ils avaient choisi le numéro 79.

«Je lui ai dit qu’il aurait dû en choisir 99», dit Gretzky.

Il semble heureux et au bon endroit.

«Je fais partie des rares chanceux en ce moment», dit-il. « J’ai cinq enfants fabuleux et je ne pourrais pas demander mieux. »