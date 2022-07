La vie de Tony Sirico avant les Sopranos et en tant que Paulie Walnuts dans ses propres mots: “J’étais un gars qui emballait des pistolets”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant que Gennaro Anthony “Tony” Sirico ne donne vie au personnage fictif Paulie Walnuts de la série “Les Sopranos”, il était un New-Yorkais rude et dur qui avait un passé criminel avec un cœur tendre pour son petit quartier italien.

“Je prendrais cet endroit au-dessus de Beverly Hills n’importe quel jour”, a déclaré Sirico à un journaliste du Los Angeles Times en 1990, alors que les deux naviguaient dans le quartier de Bensonhurst à Brooklyn. “C’est un bon quartier italien. Vous faites partie de quelque chose ici.”

Et la première feuille de rap de Sirico reflétait le personnage qu’il dépeint plus tard à l’écran.

“J’étais un gars qui emballait des pistolets. La première fois que je suis allé en prison, ils m’ont fouillé pour voir si j’avais une arme à feu – et j’en avais trois sur moi. Ils demandaient pourquoi je portais et je ‘ Je dirais que je vis dans un mauvais quartier. C’était vrai. Dans notre quartier, si vous ne portiez pas d’arme, c’était comme si vous étiez le lapin pendant la saison de chasse au lapin.

Dans l’interview, l’acteur né à Brooklyn a partagé des détails sur sa petite enfance avec le journaliste du Times, Patrick Goldstein, et a expliqué que tous les jeunes du quartier idolâtraient la dureté – et devaient souvent le prouver.

“Là où j’ai grandi, chaque gars essayait de faire ses preuves. Il fallait soit avoir un tatouage, soit un trou de balle”, a-t-il déclaré. “J’avais les deux”, a-t-il ajouté.

Sirico a été arrêté plus de deux douzaines de fois, y compris une arrestation alors qu’il n’avait que 7 ans après avoir volé des nickels dans un kiosque à journaux.

“Après toutes les fois où j’ai été pincé, je connaissais tous les juges de la ville”, a déclaré Sirico au journal. “J’étais un enfant dur. J’ai toujours eu cette démangeaison dans mon pantalon pour savoir qui j’étais. J’ai testé mon (courage) tous les soirs.”

Son curriculum vitae chargé de crime a ensuite servi d’inspiration pour “Les Affranchis” des années 1990, “Cop Land” de 1997 et plus tard “Les Sopranos” de 1999 à 2007.

“J’ai eu 28 arrestations et seulement deux condamnations, donc vous devez admettre que j’ai un assez bon dossier d’acteur”, a déclaré Sircio, avant de noter ses démêlés avec les forces de l’ordre et les tribunaux lui ont donné une connaissance de première main du système judiciaire.

“Je les ai regardés et j’ai pensé:” Je peux le faire. Je savais que je n’étais pas moche. Et je savais que j’avais le (cran) de me lever et (taureau) les gens. On s’entraîne beaucoup en prison. J’avais l’habitude de me tenir debout devant ces meurtriers de sang-froid et ravisseurs et les faire rire.”

Une série d’arrestations est intervenue à un tournant de la vie de Sirico, lorsqu’il est tombé amoureux d’une fille.

Sirico, dans la vingtaine et déjà marié avec des enfants, est tombé “follement amoureux” et il a fait ce qu’il fallait pour impressionner la fille.

“Je veux dire détruit. J’ai oublié que j’avais une femme. Une femme enceinte. J’ai oublié que j’avais des enfants. Tout ce que je pouvais voir, c’était le visage de cette fille. Et quel visage”, s’est-il souvenu à voix haute lors de l’interview du Times.

Cette affection a changé la pensée et le comportement de Sirico.

“J’étais très instable. Je ne pensais pas bien. Alors j’ai rencontré ces gars et tout d’un coup, je suis devenu un artiste braqueur. J’ai coincé dans toutes les boîtes de nuit de New York”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas un ange”, a poursuivi Sirico dans l’interview de 1990. “Je suis un peu terni, mais je ne suis pas un voyou. Quoi que je fasse, j’ai toujours été un gars debout. Si vous aviez un problème, à 5 heures du matin, vous pouviez m’appeler et je descendrais , vous donner un coup de main et dire : “OK, qui vous dérange ? Je vais vous aider à vous en occuper.””

Mais cette robustesse déterminée a souvent abouti à une arrestation.

“Je méritais la punition que j’ai subie. Pour ce que j’ai fait – et pour avoir quitté ma femme – je méritais plus que ça”, a admis Sircio. Il a dit, cependant, que la punition a finalement atteint son objectif et qu’il a changé sa vie: “Mais finalement je l’ai sortie de ma tête. Je viens de me réveiller et je ne pensais plus à elle.”

La tradition et le respect étaient également importants pour Sirico – et étaient les caractéristiques de la famille Sopranos.

Lors de l’interview de 1990, Goldstein a demandé à prendre une photo d’un bistrot italien pittoresque mais la star italienne lui a fortement conseillé de ne pas le faire car ils n’avaient pas autorisation.

“Oooh, je n’en sais rien !” Sirico a repoussé lors de l’entretien. “Des personnes très importantes traînent là-bas. Les personnes les plus importantes. Vous devez demander la permission de prendre des photos.”

“Si vous ne le faites pas, ils mangeront vos caméras”, a-t-il ajouté.

“C’est très sicilien ici”, a poursuivi la star italienne. “Très sicilien, mais je connais le propriétaire. Peut-être qu’il nous laissera prendre des photos à l’extérieur. Laisse-moi demander d’abord. Tu dois montrer du respect. Ça signifie beaucoup ici.”

La menace devenue célébrité a ensuite joué dans plus de 27 films, émissions de télévision, une publicité pour Coke et a fait plusieurs apparitions dans des magazines. et était finalement fier de ce qu’il est devenu.

“Je me sens bien dans ce que j’ai accompli. Je viens d’un autre monde – et maintenant je suis un acteur. Pas une grande star, mais un acteur légitime”, a-t-il déclaré à Goldstein.

Sirico est décédé à Fort Lauderdale, en Floride, le vendredi 8 juillet à 79 ans.

“C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, un amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022”, a déclaré un communiqué. la famille partagée avec Fox News Digital a commencé.

“La famille est profondément reconnaissante pour les nombreuses expressions d’amour, de prière et de condoléances et demande au public de respecter sa vie privée en cette période de deuil.”

Sirico laisse dans le deuil ses deux enfants, Richard Sirico et Joanne Sirico Bello et plusieurs autres parents élargis.