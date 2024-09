La vie de Tonka après « Chimp Crazy » : nourriture végétalienne, peinture et beaucoup de sexe

Après avoir été enfermé dans une cage au sous-sol pendant près d’un an, Tonka voulait simplement être dehors. Bien que les gardiens aient aménagé un espace confortable rempli de hamacs et de couvertures pour le chimpanzé, à son arrivée dans sa nouvelle maison – un sanctuaire de singes sur la Treasure Coast en Floride – il a évité cette pièce privée. Au lieu de cela, il est sorti sous la pluie et s’est assis sans bouger, laissant l’eau tremper son corps.

Cela fait un peu plus de deux ans que Tonka est arrivé à Save the Chimps, une parcelle de 150 acres de terre protégée où 222 singes nés en captivité sont venus vivre leur retraite. Comme le montre le dernier épisode de « Chimp Crazy », la série en quatre épisodes qui se termine dimanche sur HBO, Tonka a été envoyé au sanctuaire de Fort Pierce, en Floride, après que PETA a découvert que sa propriétaire l’avait caché dans les entrailles de sa maison du Missouri.

L’organisation de défense des animaux a été alertée de l’endroit où se trouvait Tonka par les producteurs de « Chimp Crazy », qui craignaient que Tonia Haddix n’euthanasie le singe. Haddix a déclaré aux caméras que son vétérinaire local avait diagnostiqué chez Tonka une insuffisance cardiaque congestive. Mais lorsque l’animal a été saisi au domicile de Haddix par les agents fédéraux le 5 juin 2022, les vétérinaires de Save the Chimps ont constaté qu’il n’avait aucun problème médical grave. Il était en surpoids – les Happy Meals de McDonald’s faisaient partie intégrante de son régime alimentaire – et pâle à cause de son séjour à l’intérieur, mais il a été déclaré suffisamment en bonne santé pour effectuer le trajet de 23 heures en van du Missouri à la Floride.

Tonka mange une tomate au sanctuaire Save the Chimps. (Mélissa Simbrat)

Dans la série documentaire, Haddix exprime constamment sa crainte que Tonka ne s’épanouisse pas en vivant parmi d’autres chimpanzés. Après tout, il s’agissait d’un animal qu’elle appelait un « humanzé », un singe qui avait passé sa jeunesse à jouer dans des films hollywoodiens comme « Buddy » et « George de la jungle ». Plus tard, à la Missouri Primate Foundation, il a vécu dans une cage aux côtés d’autres chimpanzés, mais interagissait davantage avec les humains qui lui donnaient de la nourriture comme du Powerade, des frites et des beignets.

Les gardiens de Tonka au sanctuaire de Floride disent cependant qu’il s’est bien adapté à la vie avec ses semblables.

« C’est incroyable à quel point Tonka se porte bien », déclare Ana Paula Tavares, PDG de Save the Chimps. « Lorsque les chimpanzés arrivent ici, ils peuvent être attirés par les humains au début. Mais lorsqu’ils ont la possibilité d’être parmi d’autres comme eux, ils préfèrent et finissent par choisir d’être entourés d’autres chimpanzés. »

À son arrivée, Tonka a été placé en quarantaine pendant 60 jours. Durant cette période, les primatologues de l’association ont observé son comportement pour déterminer dans quel groupe familial de chimpanzés il serait le plus judicieux de l’intégrer progressivement. Parmi la douzaine d’habitats insulaires de la propriété, les scientifiques se sont installés sur l’île de Doug, un espace de 3 acres avec des collines vallonnées, des structures d’escalade et 16 autres chimpanzés.

L’objectif du sanctuaire est de « fournir aux chimpanzés une vie aussi proche que possible de celle qu’ils auraient eue dans la nature », explique Tavares. Cela signifie leur permettre de se déplacer où ils le souhaitent et de les placer dans de grands groupes sociaux où ils développent des sociétés hiérarchisées.

Tonka n’a pas montré beaucoup d’intérêt à participer au classement du groupe familial, dit Tavares. Mais il a développé de profondes amitiés avec deux autres chimpanzés, Jake et Cayleb — ce dernier s’est depuis avéré être le fils biologique de Tonka.

Tonka avec Cayleb, son fils biologique.

« Nous n’avions aucune idée qu’ils étaient père et fils, mais les voir sauter l’un à côté de l’autre est la plus belle chose qui soit. C’est incroyable à quel point ils sont proches », dit-elle.

Une autre progéniture de Tonka, Lisa Marie, qui était l’animal de compagnie d’un imitateur d’Elvis, vit sur une autre île du sanctuaire. Comme Tonka appartenait à un éleveur de chimpanzés, Tavares soupçonne qu’il a de nombreux enfants ; sa relation paternelle avec les deux singes de Save the Chimps a été établie grâce à des informations recueillies auprès d’éleveurs passés.

Tous les singes mâles du sanctuaire subissent une vasectomie, mais cela ne les empêche pas de copuler.

« Je dois vous dire qu’il s’intéresse beaucoup aux femmes. Tonka est un véritable séducteur », dit Tavares en riant.

Tonka court avec un autre chimpanzé nommé Jacob au sanctuaire.

Tonka passe ses journées à participer à des activités d’enrichissement spécialement conçues par les primatologues du site pour stimuler les chimpanzés physiquement, cognitivement et émotionnellement. Ils peignent, jouent avec des bulles et recherchent de la nourriture comme des fraises congelées, des haricots verts et des têtes de laitue.

L’ensemble de la population de Save the Chimps consomme 1 130 kilos de nourriture par jour, préparée par l’ancien chef de Jimmy Buffett. Ils suivent un régime végétalien et les friandises ne sont pas de la catégorie fast-food, mais plutôt des pastèques le 4 juillet et des pommes recouvertes de caramel sans sucre et de noix.

« Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Tonka pour perdre du poids après avoir été mis au régime à base de fruits et de légumes frais et être resté actif sous le soleil de Floride », explique Tavares, ajoutant que s’il reste en bonne santé, Tonka pourrait vivre jusqu’à 60 ans, soit environ deux décennies de plus que la moyenne dans la nature.

La nuit, la plupart des chimpanzés se dirigent vers leurs espaces intérieurs, où ils peuvent décider où et avec qui dormir. Chaque jour, chaque chimpanzé reçoit une nouvelle réserve de foin afin qu’il puisse construire un nid complexe dans lequel s’endormir – un comportement que les chimpanzés adoptent dans la nature. Bien qu’ils puissent voir le personnel soignant à l’intérieur, ils ne les touchent jamais – le plus proche qu’ils peuvent approcher est des « bâtons à chatouiller », un tuyau de 60 cm de long que les employés insèrent à travers une barrière grillagée pour jouer avec les animaux à distance.

Tonka et Tonia Haddix dans « Chimp Crazy ». (HBO)

Save the Chimps n’est pas ouvert au public, mais l’organisation organise trois événements par an qui permettent aux donateurs de venir sur la propriété et d’observer les singes à distance. (Le sanctuaire à but non lucratif est financé par des dons ; Tavares estime que cela coûte à l’organisation environ 30 000 dollars par an pour prendre soin d’un chimpanzé.) Bien qu’elle affirme qu’il y a de bonnes chances que ces visiteurs voient Tonka parce qu’il est « très curieux et sociable », il n’y a aucune garantie : « Nous sommes à l’heure des chimpanzés. »

Quant à Haddix, la PDG affirme qu’elle n’a pas encore eu de nouvelles de l’ancien propriétaire de Tonka. Si Haddix demandait à visiter la propriété, Tavares dit qu’elle consulterait les primatologues du personnel et « prendrait toutes les décisions en fonction du bien-être de Tonka ».

« C’était très bouleversant pour nous de regarder certaines scènes de Tonka [in ‘Chimp Crazy’] « Et voyez à quel point il semblait bouleversé dans ces mauvaises conditions », dit Tavares. « Si vous le voyez en ce moment, il est très calme. Il semble vivre la vie qu’il devrait vivre. »