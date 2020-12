La chérie du savon Tamzin Outhwaite a fait des vagues lors d’une récente interview en révélant qu’elle vendait des vêtements pour rembourser l’hypothèque.

L’actrice de 50 ans, surtout connue pour son passage dans les EastEnders à la fin des années 90 et au début des années 90, a déclaré qu’elle fouettait de vieux biens pour continuer les paiements alors que Covid ravage l’industrie du divertissement.

« Je pense juste que ce sera probablement ainsi que je vais payer mon hypothèque et exister pendant un certain temps, jusqu’à ce que notre industrie revienne », a déclaré Tamzin avec le podcast Irregular B ******.

Thrifty Tamzin a réfléchi à d’autres moyens d’aider à payer les factures, ajoutant: «Je ne suis pas snob ou fier de ce que je fais. J’adore une vente de démarrage de voiture, mais tout est en ligne. Je pense à:« Comment est-ce que je fais ça maintenant?







«Je ne suis pas fier. ‘Oh mon Dieu, les influenceurs gagnent de l’argent, comment faites-vous cela?

Et la star de Mel Owen a traversé beaucoup de choses depuis ses jours à Walford, qu’elle a laissés derrière elle en 2002.

Apparue pour la première fois sur la place en 1998, Tamzin s’est taillé une grande suite au cours de son court passage de quatre ans – étant nommée la femme la plus sexy des soaps deux ans au trot.





Mais cela n’a pas duré et elle a quitté EastEnders pour saisir de nouvelles opportunités d’actrice.

Elle a ensuite joué dans des émissions comme New Tricks et Hotel Babylon, et a fait un retour loué à EastEnders en 2017.

Aujourd’hui âgée de 50 ans, la vie personnelle de Tamzin la voit heureuse avec son petit ami Tom Childs, 29 ans, qui est très vite devenu plus qu’une simple «aventure».







Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un studio de yoga il y a trois ans et n’ont cessé de se renforcer depuis.

Elle a dit au Mirror: « C’était censé être juste une aventure.

«Ensuite, il est passé d’une aventure à, ‘Je ne veux pas être loin de toi.’







« Pour l’une des premières fois de ma vie, je vis le moment présent et je ne m’inquiète pas de ce qui va se passer, ce qui est charmant. »

Tom s’est récemment lié avec Tamzin et ses deux filles Marnie, 18 ans, et Flo, 12 ans.

Il semble, cependant, que le mariage soit hors de propos car Tamzin a révélé que ses filles détesteraient si elles se mariaient.







Elle a expliqué au Sun: « Mes filles étaient excitées par son emménagement, mais elles n’aimeraient pas que nous nous marions – elles détesteraient ça. »

Mais Tamzin n’a pas toujours été aussi chanceuse en amour – son mariage avec Lucifer et l’acteur de Miranda Tom Ellis a pris fin, citant l’adultère.

Ils se sont mariés en 2012, après avoir été présentés par leur copain commun James McAvoy.







Et même si elle n’a jamais abordé directement la cause de leur rupture, elle a partagé que c’était plus grave qu’une «aventure d’un soir».

Tom a depuis admis avoir triché.

Et il a épousé Meaghan Oppenheimer en 2019.