La vie de Rob Mallard de Coronation Street avec un état de santé « qui s’aggrave » alors que les fans ont le cœur brisé par la mise à jour

La star du feuilleton est connue pour son rôle de Daniel Osbourne

Rob Mallard est un habitué de la série sur Coronation Street depuis 2016 (Image: Getty Images )

Daniel Osbourne est devenu l’un des personnages les plus importants de Coronation Street. L’enseignant fictif est le fils de Ken Barlow et a été accueilli pour la première fois à Weatherfield en 1995, avant de partir avec sa mère, Denise Osbourne, deux ans plus tard.

Rob Mallard est désormais fermement établi comme l’une des figures les plus renommées de Coronation Street. Daniel est revenu aux Cobbles pour un court scénario en 2007 et est finalement devenu un habitué de la série en 2016 après que Ken ait subi un accident vasculaire cérébral.

Le résident de Weatherfield est joué par Rob Mallard depuis qu’il est devenu un pilier de Coronation Street. La star du feuilleton a ensuite joué Daniel à travers certaines des intrigues les plus dramatiques de la série.

Daniel a été impliqué dans l’une des intrigues majeures de la série alors que sa partenaire, Bethany Platt, s’est rendue en Turquie pour une procédure cosmétique bâclée. Le personnage, interprété par Lucy Fallon, a voyagé à l’étranger pour subir une liposuccion dans un nouvel établissement.

Cependant, elle s’est retrouvée dans un état critique après avoir contracté une septicémie à la suite d’une procédure bâclée, ce qui l’a conduite à vivre avec une stomie permanente. Bethany a du mal à accepter de vivre avec une stomie.

Les fans étaient bouleversés après qu’une scène déchirante du dernier épisode ait vu Daniel rentrer chez lui à l’improviste et voir la stomie pour la première fois. Les téléspectateurs ont pris en compte les commentaires du clip partagé sur Instagram et ont déclaré qu’ils avaient été émus par la façon dont Corrie met en lumière le sujet.

Sophie a déclaré : « Mon cœur se brise pour elle x » Mike a ajouté : « C’est une histoire tellement difficile. Mais vous ne pouvez pas repousser ceux qui vous aiment. » Leanne a dit : « Bénis son cœur. »

Daniel a ravivé sa romance avec Bethany après une relation dramatique avec Daisy Midgeley. Bethany a été amenée à se faire opérer après avoir craint que Daniel ne tombe à nouveau amoureux de Daisy.

En dehors de l’écran, Rob entretient une amitié étroite avec la star de Lucy et Daisy, Charlotte Jordan. Dans une édition de Lorraine alors que Daniel et Daisy sortaient ensemble, Rob s’est réjoui de l’amitié étroite des stars du feuilleton et a expliqué qu’elle était vitale pour leur chimie à l’écran.

Il a déclaré : « Vous développez un raccourci qui vous permet de comprendre ce dont la personne avec laquelle vous travaillez a besoin. » Cependant, Charlotte est intervenue pour plaisanter sur le fait que sa co-star était en fait « non professionnelle » alors qu’elle partageait un secret en coulisses.

Elle a déclaré : « Il a l’air très professionnel, mais en réalité, ce qu’il aime faire, c’est me laisser des notes sur le plateau. Des notes coquines qui me feront rire juste pour voir si je peux garder un visage impassible. »

Rob a expliqué que l’astuce était une « vieille tradition de Corrie ». Il a ajouté : « Apparemment, Vera et Jack avaient l’habitude d’avoir le script parsemé de morceaux d’accessoires et ils aimaient le cacher l’un à l’autre donc pendant une prise, ils allaient dans une buanderie pour chercher leur prochaine ligne et elle je ne serais pas là. »

En dehors de l’écran, la vie de Rob est heureusement moins dramatique que celle de son homologue à l’écran. L’acteur ne publie pas régulièrement sur ses réseaux sociaux et il a déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait retrouvé l’amour l’année dernière avec son dernier.

Rob a partagé une photo avec Matthew Martin avant les British Soap Awards l’année dernière. Les fans ont pris en compte les commentaires et ont félicité les deux alors que Jayne a déclaré: « Beau couple. » La star de Daisy, Charlotte, a déclaré : « Espèce de salope sexy xxx. »

Auparavant, Rob entretenait une relation avec sa co-star Daniel Brocklebank, qui incarne le vicaire Billy Mayhew. Les stars du feuilleton sont sorties ensemble en 2017 et ont fait leurs débuts ensemble sur le tapis rouge lors des British LGBT Awards.

Rob a remporté le prix du meilleur nouveau venu aux British Soap Awards cette année-là – et a déclaré que sa co-star était « la meilleure chose que j’ai ramenée à la maison cette année ». Cependant, le couple s’est séparé deux mois après avoir rendu public leur relation.

Rob a parlé publiquement de sa sexualité lors d’un entretien avec le Temps gays en 2017. Il a déclaré : « Je n’ai jamais prévu de cacher que j’étais gay. La seule préoccupation que j’avais au début était que si je suis avec un personnage féminin, un public qui sait que je suis gay dans la vraie vie croira-t-il ? ça ? Mais c’était juste mes propres craintes parce que je crois que ce sera le cas.

Rob a également entamé son combat contre les tremblements essentiels, un trouble neurologique souvent confondu avec la maladie de Parkinson et qui fait trembler certaines parties du corps. Rob a révélé qu’on lui avait diagnostiqué cette maladie pour la première fois à l’âge de 14 ans, mais a déclaré que ses symptômes s’aggravaient.

Il a déclaré à ITV en mai : « Quand on m’a diagnostiqué, c’était juste ma main gauche, maintenant ce sont mes deux mains et je vais l’avoir dans le diaphragme et j’ai déjà eu des tremblements de tête dans le passé.

« C’était quelque chose dont je ne voulais pas parler, je voulais juste le cacher, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que c’est évident. » Rob travaille régulièrement avec le Site officiel de la National Tremor Foundation et est un mécène des jeunes pour l’association caritative.

L’acteur est déterminé à ne pas se laisser affecter par cette maladie et souhaite informer les autres sur les tremblements essentiels. Il a déclaré : « Beaucoup de gens supposent qu’il s’agit d’un trouble anxieux, pire encore, ils peuvent supposer que vous êtes en manque de boisson. »