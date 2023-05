La vie de Rob Lowe est pleine d’amour, de famille, de Dieu alors qu’il célèbre 33 ans de sobriété

La vie de Rob Lowe en tant qu’homme sobre est abondante.

L’acteur de « Parks and Recreation » a détaillé son parcours vers la sobriété au cours des trois dernières décennies, écrivant « Il y a 33 ans aujourd’hui, j’ai trouvé le rétablissement et une tribu qui m’a soutenu dans mon incroyable et reconnaissant voyage », a-t-il écrit sous une photo de lui-même dans l’océan.

« Ma vie est pleine d’amour, de famille, de Dieu, d’opportunités, d’amis, de travail, de chiens et de plaisir », a-t-il ajouté.

« Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une forme quelconque de dépendance: l’espoir et la joie vous attendent si vous le voulez et êtes prêt à travailler pour cela », a-t-il conclu.

Le message de l’acteur a été bien reçu, recueillant des centaines de milliers de likes de Jennifer Aniston, Chris Pratt et Paris Hilton, entre autres.

Les enfants de Lowe n’ont pas tardé à commenter leur soutien, le fils aîné de l’acteur, Matthew, écrivant : « Ça marche si tu travailles ! »

Le fils de Lowe, John Owen, n’a pas pu s’empêcher de troller son père, commentant « Fier de votre rétablissement, sentiment opposé à propos de ce selfie », se moquant de la décision de son père de poser torse nu dans l’eau. Les fréquents trollings de John Owen sur les réseaux sociaux de son père ont en fait inspiré leur nouvelle émission Netflix, « Unstable », dans laquelle les deux hommes jouent.

John Owen est également sobre, recevant sa puce de sobriété de cinq ans de Lowe lors de son apparition dans « The Drew Barrymore Show » le mois dernier.

« Au niveau le plus personnel possible, quand je luttais contre la dépendance, il était toujours là pour moi », a-t-il récemment déclaré à People Magazine à propos de son père. « J’attribue cela au fait d’être l’une, sinon la principale, raison pour laquelle je suis sobre, vivant et en bonne santé. »

Lowe a également reçu les éloges de son amie de longue date et co-vedette de « View from the Top » Gwyneth Paltrow.

« Nous sommes si fiers de vous. Nous vous aimons tellement », a commenté le fondateur de Goop.

Lowe a toujours été transparent dans son rétablissement, admettant qu’il avait touché le fond à 26 ans, après avoir ignoré un appel téléphonique déchirant de sa mère.

Lowe est rentré chez lui après avoir fait la fête pour découvrir la voix de sa mère sur son répondeur, suppliant son fils de décrocher le téléphone. Son grand-père avait fait une crise cardiaque. Lowe a choisi de ne pas répondre.

« Je me souviens d’être allé dans la salle de bain, de me regarder dans le miroir et mon processus de pensée était: » Vous devez boire directement dans cette bouteille de Cuervo Gold pour pouvoir vous endormir, pour pouvoir vous réveiller, pour pouvoir faire face à ceci », a déclaré Lowe à propos du moment. « De toutes les choses qui se sont passées dans ma vie, c’est la chose où je suis finalement allé, ‘Ce n’est pas une façon de vivre.’ Je suis allé en cure de désintoxication 48 heures plus tard. »