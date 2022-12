La vie de nos enfants est en danger à cause de la piste cyclable de 4 millions de livres sterling du conseil – les cyclistes descendent comme s’ils faisaient le Tour de France

Les parents paniqués disent que la vie de leurs enfants est en danger à cause d’une piste cyclable “dangereuse” de 4 millions de livres sterling à l’extérieur de leur école primaire.

Les cyclistes auraient parcouru le tronçon d’un demi-mile à Houghton le Spring, Tyne and Wear, comme s’ils faisaient le Tour de France.

Le conseil affirme que le nouveau tracé, qui a vu le trottoir prolongé et la route rétrécie à l’extérieur de l’école catholique St Michael, améliorera la sécurité routière pour tous les utilisateurs.

Mais les habitants pensent que c’est une catastrophe imminente.

La maman furieuse Punam Khaira, une employée de l’agence de l’environnement de 41 ans de Sunderland, a déclaré: “Il va y avoir des accidents.

“Ils ont rendu la route extrêmement étroite et vous ne pouvez pas voir les enfants bondir sur la route depuis l’école, donc quelqu’un va finir par être tué.”

Wendy Willis, 53 ans, une conseillère qui habite près de l’école, a déclaré: “Avez-vous vu le côté du trottoir?

“Qu’est-ce que c’est, le Tour de France ? C’est ridicule.”

Et une autre maman inquiète, qui a voulu rester anonyme, a ajouté : “Il n’y a pas de barrières entre les enfants et les vélos donc c’est tellement dangereux.

“Les enfants s’épuisent tous à la fin de la journée. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les petits ne courent pas partout. Quelqu’un va être tué.

“Il y aura à la fois des enfants et des cyclistes qui fileront le long du chemin. C’est une énorme préoccupation.”

L’année dernière, le conseil a annoncé que les travaux sur la piste cyclable, qui commence à la frontière de Sunderland à East Rainton et se termine à la jonction de l’A19, seraient terminés d’ici 2023.

La voie emprunte un tronçon de Durham Road sur lequel se trouve un petit cul-de-sac où se trouve l’école.

Au lieu de contourner cette courte distance, la piste cyclable est construite pour l’inclure.

Laura Brown, une soignante de 31 ans qui a une fille à St Michael’s, a déclaré: “Les enfants courent le risque d’être frappés.

“Quand les gens essaient de faire demi-tour avec leur voiture sur la route, ils ne voient pas un enfant courir derrière eux.

“Nous n’avions même pas besoin d’une piste cyclable ici, c’est une perte de temps et d’argent, surtout compte tenu de ce qui se passe d’autre dans le pays.

“Je ne vois pas pourquoi ils voulaient une piste cyclable ici, c’est une impasse de toute façon.”

Dinhia Lopez, 49 ans, infirmière, a déclaré: “Je suis inquiète pour les enfants qui marchent à côté des vélos.

“Parce que la route est si étroite, la traverser est maintenant dangereuse, surtout pour les enfants qui marchent seuls dans la circulation.

“Les enfants ne regardent pas toujours quand ils traversent la route et ils pourraient se blesser.

“Ils pourraient être heurtés par un vélo sur le chemin ou se blesser en traversant la route.”

Et Lucy Dorian, une assistante sociale de 41 ans dont le fils fréquente l’école, a ajouté: “Cela va être dangereux car les voitures ne peuvent pas voir les enfants sortir en courant.”

Les propriétaires d’entreprises affirment qu’ils sont également touchés par les travaux, car les clients ne peuvent plus se rendre dans leurs magasins.

Anil Sivandan, qui dirige un dépanneur à East Rainton depuis 18 ans, dit avoir constaté une diminution du nombre de clients depuis l’installation de la piste cyclable controversée.

“Les clients arrivent toujours extrêmement confus parce qu’ils ne savent pas s’ils peuvent se garer ou non”, a-t-il déclaré.

“S’ils se garent, ils bloquent la piste cyclable mais il n’y a nulle part où aller car la piste cyclable est des deux côtés de la route.

“Nous avons des clients âgés qui doivent se garer à l’extérieur car ils ne peuvent pas marcher d’ailleurs.

“Moins de gens utilisent le magasin maintenant que le chemin est là, donc cela a un impact sur notre entreprise.”

‘SI DANGEREUX’

L’homme de 53 ans a convenu que le chemin avait rendu toute la zone plus dangereuse pour tout le monde.

Il a déclaré: “Il y a une île plus loin d’ici et la route est si étroite que les voitures doivent emprunter la piste cyclable pour la contourner.

“S’il y a un cycliste et un bus qui arrivent en même temps, cela pourrait provoquer un accident.”

La piste cyclable de 3 747 347 £ est financée par le Transforming Cities Fund du gouvernement.

Un porte-parole du conseil municipal de Sunderland a déclaré: “Nous avons constaté des perturbations temporaires de la circulation alors que les travaux se poursuivent pour créer une nouvelle installation partagée pour piétons et pistes cyclables qui reliera Durham au centre-ville de Sunderland et au-delà.

“Une fois terminé, il fournira des itinéraires piétons/cyclables sécurisés en tant que liaisons de transport à faible émission de carbone, tout en améliorant la sécurité routière pour tous les utilisateurs.

“Les agents du conseil travaillent de manière proactive avec les personnes directement concernées pour répondre à leurs préoccupations et accordent la priorité à la collaboration avec l’école pour soutenir leur plan de voyage et la gestion des dépôts/ramassages.

“Pour formaliser les dispositions de stationnement et empêcher le stationnement gênant, le conseil municipal a introduit une ordonnance expérimentale de réglementation de la circulation (ETRO) dans la zone et a rendu le stationnement hors rue disponible à proximité.

“Il s’agit d’encourager les parents à utiliser l’installation partagée pour les vélos et les piétons et d’assurer la sécurité des enfants, ainsi que de fournir des aires de stationnement sûres et gérées.

“Le stationnement sera surveillé et des mesures de répression seront prises si nécessaire pour encourager les automobilistes à utiliser les installations mises à disposition.

“Nous tenons à remercier tous les usagers de l’autoroute pour leur patience pendant la réalisation de cette phase des travaux.

“Les travaux sur Old Durham Road devraient être pratiquement terminés d’ici la fin de ce mois, et le projet global devrait être achevé à la fin du printemps de l’année prochaine.”

