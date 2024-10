La vie de Mithun Chakraborty est plus dramatique que la plupart des films | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Au cours de l’été 1969, son père a demandé à Mithun Chakraborty de quitter Calcutta pour s’être impliqué dans les Naxalites, les rouges radicaux dont l’idéologie avait enchanté des centaines de jeunes hommes en quête d’une cause à Calcutta. Dans les années qui ont suivi, Mithun a notamment dormi sur les trottoirs de Mumbai et a été contraint de payer une redevance pour ce précieux espace. Lundi, il a été déclaré prochain récipiendaire de la plus haute distinction du cinéma indien, le Prix ​​Dadasaheb Phalkepar le ministre de l’Union I&B Ashwini Vaishnaw sur X.

La vie a été des montagnes russes pour l’acteur qui a remporté le prix national à trois reprises. Mithun a obtenu le prix du meilleur acteur pour son interprétation d’une tribu lésée dans son premier grand film, Mrigayaa de Mrinal Sen (1977) et encore pour son interprétation sur celluloïd d’un combattant de la liberté désillusionné dans Tahader Katha de Buddadev Dasgupta (1992). Un troisième prix du meilleur acteur dans un second rôle est venu pour son rôle de Sri Ramkrishna Paramhans dans Swami Vivekananda de GV Iyer (1995). La profondeur que Mithun a apporté à ces différents rôles a souvent été éclipsée par son image de star des films grand public.

Même dans le cinéma commercial, l’acteur de 74 ans, né à Calcutta, a fait plus que ce que l’on attribue souvent. Mithun a travaillé pendant 10 ans dans le dur milieu cinématographique de Mumbai avant de trouver ses marques et le succès ; 1979 est son année décisive lorsque Surakksha, où il incarne le desi Bond, Gunmaster G-9, devient un gagnant au box-office. Il a été la première star de la danse à émerger à l’ère de la vidéo, que le public non noble aimait et à laquelle s’identifiait. Personne n’a pris la danse dans la rue pour exprimer sa joie et célébrer des mariages et des festivals comme Mithun.

L’acteur a également surmonté les préjugés liés à la couleur qui étaient subtilement ancrés dans le choix des héros du Bollywood des années 1980, soucieux de la couleur. Mithun a rendu Dusky sexy. Aujourd’hui encore, Mithun est une icône en Russie où Danseuse disco (1983) est un succès intergénérationnel. À Tokyo aussi, il y a un sanctuaire dédié au Disco Dancer. Aujourd’hui plus de quatre décennies et demie dans le métier d’acteur, il a joué dans le blockbuster de 2022, The Kashmir Files.

Au fil des années, l’acteur élargit son répertoire. Il a livré des succès dans des films d’action matures (Ghulami), des drames romantiques (Pyar Jhukta Nahi) et des mélodrames du sud (Ghar Ek Mandir, Swarg Se Sundar et Pyaar Ka Mandir), sans oublier les comédies (Golmaal 3).

Mithun a également joué avec succès dans des films à petit budget tels que Jallad, créant un modèle de tels films. Ses dialogues comme « Marbo ekhane lash porbe shoshane (Frappez-vous ici, et le corps atterrira dans le crématorium) » dans le film bengali, MLA Fatakesto, sont diffusés sur YouTube à ce jour.

L’acteur a toujours été à l’avant-garde des causes sociales. En 1986, il prend l’initiative d’organiser la version Calcutta de Hope 86, un concert en faveur des travailleurs de l’industrie cinématographique de Bombay. Dans les années 1990, on lui a souvent attribué Rashtriya Samman pour être l’un des plus gros contribuables du pays.

La politique a été un arc-en-ciel ludique pour Mithun. Il a apprécié ses différentes couleurs et nuances. Après avoir débuté avec le rouge extrême, il s’est réchauffé aux teintes plus douces des politiciens du CPM dans les années 1980. Il est devenu député du Rajya Sabha via le centriste Trinamool. Et a adopté le safran du BJP en 2021.

« Le remarquable parcours cinématographique de Mithun Da inspire des générations ! » a déclaré Vaishnaw dans son message. La vérité est que la vie de Mithun est plus dramatique que la plupart des films. Ce fut une vie exceptionnelle dans l’ensemble qui inspirera certainement tout jeune homme ou femme ambitieux essayant d’atteindre les étoiles.