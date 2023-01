La vie de Lisa Marie Presley grandissant avec Elvis et Priscilla dans ses propres mots

Lisa Marie Presley, décédée le 12 janvier, a vécu la majeure partie de sa vie sous les yeux du public car la chanteuse était la fille unique d’Elvis Presley et de Priscilla Presley. Mais grandir avec le roi du rock ‘n roll alors que son père rendait les choses “très excitantes”, a-t-elle déclaré.

« Il me réveillait toujours pour chanter au milieu de la nuit, monter sur la table et chanter », se souvient Lisa Marie lors d’une interview sur Good Morning America en 2009, a rapporté People. “Je me souviens de lui comme de mon père, mais c’était un père très excitant.”

Le couple emblématique a eu Lisa neuf mois après leur mariage, et elle est née à Memphis, Tennessee, le 1er février 1968.

Son temps avec Elvis à la maison était amusant, a-t-elle expliqué, car elle se souvenait lors d’une interview avec l’Associated Press en 2012 qu’il la promenait sur des voiturettes de golf dans le quartier.

Elle se souvient également avoir vu ses entrées extravagantes alors qu’il descendait les escaliers.

“Il était toujours parfaitement équipé. Vous ne le verriez jamais en pyjama descendre les marches, jamais”, a-t-elle déclaré au point de vente en 2012. “Vous ne le verriez jamais autrement qu’en” prêt à être vu “. tenue.”

Ses parents ont cependant divorcé en 1973, alors que Lisa Marie avait 4 ans, et elle et sa mère ont déménagé à Los Angeles.

C’est dans l’Ouest que Lisa Marie a rencontré Michael Jackson lors d’un des concerts de son père à Las Vegas alors qu’elle avait 7 ans. Elle et le roi de la pop se sont ensuite mariés.

Elvis est décédé des années plus tard, en août 1977. Il avait 42 ans.

Elle est restée à Graceland cette nuit-là et se souvient avoir embrassé son père avant qu’il ne s’effondre et ne se remette jamais. Elle le trouva le lendemain matin sur le sol de la salle de bain.

“J’ai juste eu un sentiment”, a-t-elle déclaré à Rolling Stone en 2003. “Il n’allait pas bien. Tout ce que je sais, c’est que je l’ai eu (un sentiment), et c’est arrivé. J’étais obsédée par la mort à un très jeune âge. “

Sa mort a fait d’elle la cohéritière de sa succession et, lorsque son grand-père, Vernon Presley et son arrière-grand-mère, Minnie Mae Hood Presley sont décédés en 1979 et 1980, elle est devenue l’unique héritière de la résidence Graceland.

Lisa Marie a suivi les traces de son défunt père en s’intéressant à la musique et a porté son héritage. Son père a fortement influencé sa musique.

“Ça a été toute ma vie”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2012, faisant référence à son influence. “Ce n’est pas quelque chose que j’écoute maintenant et c’est différent. Bien que je puisse écouter de plus près. Je reste cohérent sur le fait que j’ai toujours été un admirateur. Il m’a toujours influencé.”

Elle a épousé Danny Keough, un musicien basé à Chicago, en octobre 1988.

Les deux ont accueilli deux enfants, une fille Riley en 1989 et un fils Benjamin en 1992, et ont divorcé en mai 1994.

Moins d’un mois plus tard, elle et Jackson se sont mariés.

“Je suis très amoureuse de Michael, je consacre ma vie à être sa femme. Je le comprends et le soutiens”, avait-elle expliqué à l’époque, a rapporté People. “Nous avons tous les deux hâte d’élever une famille.”

La relation a duré deux ans.

“La seule chose qui correspond à Michael et à mon père à ce sujet, c’est qu’ils avaient le luxe de créer la réalité autour d’eux qu’ils voulaient créer”, a déclaré Lisa Marie à Oprah Winfrey en 2016, selon HuffPost. “Ils pourraient avoir le genre de personnes qui allaient suivre leur programme ou ne pas suivre leur programme. S’ils ne l’étaient pas, ils pourraient être éliminés.”

Jackson est décédé le 25 juin 2009.

Lisa Marie s’est également fiancée au musicien John Oszajca en 2000, mais l’a rompu lorsqu’elle a rencontré l’acteur Nicolas Cage.

Deux ans plus tard, Lisa Marie et Cage se sont mariés. Ils ont organisé une cérémonie secrète à l’occasion du 25e anniversaire de la mort d’Elvis à Hawaï, mais se sont séparés moins de quatre mois plus tard.

“Je suis triste à ce sujet, mais nous n’aurions pas dû être mariés en premier lieu”, a expliqué Lisa Marie par l’intermédiaire de son publiciste, Paul Bloch.

Lisa Marie s’est remariée en 2006 avec Michael Lockwood, et les deux ont eu des jumelles, Harper et Finley, en 2008.

Leur relation a également pris fin lorsque Marie a demandé le divorce en juin 2016. Les deux se sont séparés et le divorce a été finalisé en 2021. Une longue bataille pour la garde des enfants a eu lieu.

Lisa Marie était « férocement protectrice » de ses enfants, a-t-elle déclaré à Healthy Living en 2014.

“Je les étouffe d’amour”, a-t-elle ajouté. “Ils sont ma priorité. C’est ce que je fais. C’est ce qui m’importe le plus. Je les garde près de moi et je m’assure qu’ils sont heureux et en bonne santé.”

En 2020, Lisa Marie a perdu son fils Benjamin par suicide. Cela a fondamentalement changé sa vie.

“Mon bel, bel ange, j’ai vénéré le sol sur lequel tu as marché, sur cette terre et maintenant au paradis”, a-t-elle écrit sur Instagram après son décès. “Mon cœur et mon âme sont allés avec vous. La profondeur de la douleur est suffocante et sans fond sans vous à chaque instant de chaque jour.”

Elle a exprimé ouvertement son chagrin dans les années qui ont suivi, plus récemment dans un essai pour People Magazine en 2022.

“J’ai fait face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus que quiconque dans ma vie, et d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi jusqu’ici”, a-t-elle écrit au temps.

“Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils ? L’être le plus doux et le plus incroyable que j’aie jamais eu le privilège de connaître, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à sa grand-père à tellement de niveaux qu’il m’a vraiment fait peur ? Ce qui m’a fait m’inquiéter pour lui encore plus que je ne l’aurais fait naturellement ? son essai a continué. “Non. Juste non… non, non, non, non…”

“C’est un vrai choix de continuer, un choix que je dois faire chaque jour et un défi constant, c’est le moins qu’on puisse dire… Mais je continue pour mes filles”, a-t-elle écrit. “Je continue parce que mon fils a dit très clairement dans ses derniers instants que prendre soin de ses petites sœurs et s’occuper d’elles étaient au premier plan de ses préoccupations et de son esprit. Il les adorait absolument, et elles lui.”

Lisa Marie est décédée le jeudi 12 janvier après avoir été transportée à l’hôpital suite à un possible arrêt cardiaque. Priscilla a confirmé le décès ce soir-là.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

Partout au pays, les gens ont immédiatement ressenti la perte alors que Tom Hanks, Rita Wilson, John Travolta et d’autres pleuraient sa mort.

