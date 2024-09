La vie de Johnny et Matthew Gaudreau commémorée lors des funérailles en Pennsylvanie

Onze jours après leur mort soudaine et tragique, les funérailles de Johnny et Matthew Gaudreau sont en cours à l’église catholique Sainte-Marie-Madeleine à Media, en Pennsylvanie.

La famille, les amis et les proches de Johnny, une star de la LNH, et de Matthew, qui a également joué au hockey professionnellement, ont commencé à arriver à l’église peu avant le début du service à midi, heure locale.

Les personnes en deuil arrivent pour les funérailles du joueur de hockey des Blue Jackets de Columbus John Gaudreau et de son frère Matthew Gaudreau à l’église catholique St. Mary Magdalen à Media, en Pennsylvanie, le lundi 9 septembre 2024.

AP Photo/Matt Rourke



John, plus connu dans le monde du sport sous le nom de « Johnny Hockey », et Matthew sont décédés dans le New Jersey le 29 août après avoir été heurtés par un SUV alors qu’ils circulaient à vélo. La police a déclaré que les enquêteurs soupçonnaient le conducteur du véhicule d’avoir consommé de l’alcool. L’accident a eu lieu la veille du jour où John, 31 ans, et Matthew, 29 ans, devaient être les garçons d’honneur au mariage de leur sœur Katie.

L’histoire continue sous la publicité

Les funérailles de lundi devraient rassembler un grand nombre de personnes de la communauté du hockey. Les deux Gaudreau ont joué pour le Boston College avant de devenir professionnels.

On voit ici un mémorial improvisé pour le joueur de hockey de la LNH Johnny Gaudreau et son frère Matthew qui ont été tués par un conducteur présumé ivre alors qu’ils faisaient du vélo sur une route rurale, le 5 septembre 2024, à Oldmans Township, dans le New Jersey, jeudi.

AP Photo/Matt Rourke



John est devenu un nom familier dans le sport, passant des années en tant que favori des fans avec les Flames de Calgary. John, qui était physiquement très petit pour un joueur de hockey professionnel, a ignoré les inquiétudes soulevées par les recruteurs et les analystes de hockey quant à sa capacité à rivaliser avec des joueurs beaucoup plus grands et à afficher d’énormes statistiques offensives avec les Flames. En 2022, il a signé un contrat pour rejoindre les Blue Jackets de Columbus, affirmant que lui et sa famille voulaient être plus proches de leurs proches dans le New Jersey.

Matthew a également joué au hockey professionnel dans l’ECHL et l’AHL.

La semaine dernière, des milliers de personnes se sont rassemblées lors de veillées aux chandelles à Calgary et à Columbus pour honorer la vie des deux frères dont la mort a secoué le monde du sport.

L’histoire continue sous la publicité

L’un des intervenants à la veillée de mercredi à Columbus était le défenseur des Blue Jackets Erik Gudbranson, qui a été coéquipier de John dans la LNH en Ohio et à Calgary. Il a parlé de la gentillesse de John et du fait qu’il était un mari et un père aimant. Il a également partagé quelques souvenirs de sa vie au sein de la même équipe que John et de certaines de leurs traditions.

Recevez les dernières nouvelles nationales Pour les nouvelles qui ont un impact sur le Canada et le monde entier, inscrivez-vous pour recevoir directement des alertes de dernière minute lorsqu’elles se produisent.

« J’ai fait une petite chose avec John, c’est de le prendre dans mes bras et de lui faire un gros câlin, et je ne le posais pas jusqu’à ce qu’il me dise qu’il m’aimait », a déclaré Gudbranson aux personnes présentes à la veillée de l’Ohio. « Il ne m’a rien dit pendant longtemps. Je sais que c’était parce qu’il aimait le câlin. »

« Tu continueras à m’inspirer à être comme toi. »





2:52

Les fans des Flames de Calgary pleurent Johnny Gaudreau



Lors d’une veillée organisée à Calgary le même jour, les partisans qui s’étaient rassemblés à l’extérieur de l’aréna des Flames pour la commémoration ont spontanément scandé « Johnny! Johnny! » à certains moments.

L’histoire continue sous la publicité

Le capitaine des Flames, Mikael Backlund, était l’un des intervenants lors de la veillée funèbre de l’Alberta. Il a parfois semblé presque submergé par l’émotion et a raconté que John « avait toujours le sourire aux lèvres, sur la glace et à l’extérieur ».

« Ce sourire va me manquer », Johnny va me manquer quand il me parlait de tout et de rien, comme il aimait toujours le faire.

« Il me disait toujours n’importe quoi : « Allez, Backs, parle à l’entraîneur et accorde-nous un jour de congé. Allez, Backs, prends une bière. Allez, Backs, détends-toi. Allez, Backs, ce n’est que du hockey. »

« Je sais que je ne suis pas aussi détendu que toi, Johnny, mais j’y travaille. »





1:37

Les Flames de Calgary organisent une veillée aux chandelles émouvante pour les frères Gaudreau à Calgary



Tendance actuelle Air Canada se prépare à une fermeture partielle en prévision d’une grève imminente des pilotes

Le melon de Montréal, qu’on croyait presque disparu, fait un retour tant attendu

Un immense mémorial improvisé à l’extérieur du Scotiabank Saddledome n’a cessé de s’agrandir depuis la mort des Gaudreau et a attiré un flot constant de visiteurs, certains ayant fait plusieurs heures de route pour visiter le site de Calgary et lui rendre hommage. Le mémorial comprenait des maillots, des fleurs et une énorme étendue de béton couverte d’hommages écrits à la craie en l’honneur de John et Matthew.

L’histoire continue sous la publicité

Whitney Mandel a déclaré à Global News dimanche dernier qu’elle était venue après avoir fait deux heures de route depuis Duchess, en Alberta.

« Nous avons dû venir dire au revoir à Johnny », a-t-elle expliqué. « Il était avec moi pendant toute ma vingtaine, je regardais Johnny jouer au hockey. »

« C’est beaucoup, mais il est vraiment important de venir et de faire son deuil ensemble », a déclaré Jacqueline Cornett lors d’un passage au mémorial de Saddledome.





3:19

Un mémorial pour Johnny Gaudreau s’agrandit au Scotiabank Saddledome



En contemplant tous les hommages écrits à la craie, Nick Haddow a décrit le mémorial comme « puissant ».

« C’est surréaliste », a déclaré le fan de hockey. « Je suis content que Calgary montre ce que Johnny représentait pour nous. »

Plus tôt ce mois-ci, la veuve de John, Meredith, qui est également la mère de leurs enfants, a publié un article sur le mémorial de Saddledome sur les réseaux sociaux.

L’histoire continue sous la publicité

« Merci Calgary », a-t-elle écrit.

« C’est incroyable. Mais je ne suis pas surpris. Ce sont les meilleures personnes qui soient. »

La veuve de Matthew, Madeline, attend la naissance de leur bébé en décembre. Un compte GoFundMe a été ouvert après les décès pour collecter des fonds afin de la soutenir, elle et le bébé, et a désormais dépassé les 645 000 $ de dons.

« Il n’a pas gagné les millions que Johnny a gagnés et n’a pas de pension de l’Association des joueurs (de la LNH) », a déclaré Michael Myers à propos des Worcester Railers de l’ECHL, une équipe pour laquelle Matthew avait joué.

« Il est important que la communauté du hockey reconnaisse cela et l’accepte pour aider la famille de Matthew. »





1:45

La campagne GoFundMe de la famille Gaudreau récolte plus de 300 000 $ de dons



– avec des dossiers de Dan Gelston et Stephen Whyno de l’Associated Press