La vie de «Hard Knocks»: ce que l’ouverture du camp aux caméras signifie pour les joueurs et les équipes

À moins d’un mois du camp d’entraînement, les fans de la NFL attendent avec impatience l’annonce de l’équipe qui sera présentée dans les docu-séries populaires « Hard Knocks » de NFL Films. Les Jets, avec Aaron Rodgers qui entame sa première saison avec New York, devraient être le choix parmi un groupe éligible qui comprend également les Bears, les Saints et les Commanders.

La série primée raconte les hauts et les bas d’un camp d’entraînement de la NFL à travers les yeux des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants. L’accès intérieur emmène les fans derrière le rideau, laissant même les observateurs occasionnels de la NFL en vouloir plus lorsque chaque série est terminée.

En tant qu’ancien joueur et dépisteur, la sortie annuelle de la série me rappelle mon parcours et les rebondissements que j’ai parcourus au cours d’une carrière de 12 ans dans la ligue. Bien que je n’ai jamais fait partie d’une équipe qui a été présentée dans la série, je comprends l’intrigue mais aussi la réticence à inviter des caméras dans le bâtiment.

Lorsqu’une équipe ouvre ses portes à l’équipe de NFL Films, elle expose le fonctionnement interne de ses processus de constitution d’équipe et les compétences en leadership de ses entraîneurs et cadres. Bien que ces idées et perspectives constituent une excellente télévision, l’exposition pourrait ruiner la chimie et la connectivité de l’équipe si la structure, l’organisation et l’authenticité de la franchise ne sont pas à la hauteur.

De plus, les idées et les conversations qui se dévoilent dans l’émission pourraient mettre à l’épreuve la capacité de l’entraîneur-chef à garder l’équipe soudée lorsque les joueurs peuvent regarder l’émission.

Compte tenu des risques associés à l’ouverture des portes et à l’entrée des caméras, il est facile de comprendre pourquoi certaines équipes, dont les Jets, espéraient éviter les projecteurs cette saison. Après avoir consulté quelques cadres et entraîneurs sur les défis de passer par un camp d’entraînement avec des caméras tournant 24h/24 et 7j/7, voici mes réflexions :

Les messages privés deviennent des gros titres éclaboussants

L’octroi de tous les accès aux équipes de tournage de NFL Films pendant le camp d’entraînement offre aux fans la partie la plus intime du processus de constitution d’équipe. Les camps d’entraînement sont une partie essentielle du parcours de consolidation d’équipe, les entraîneurs utilisant le temps pour établir la culture de l’équipe à travers un voyage intensif de six semaines.

Alors que les camps d’entraînement sont radicalement différents à cette époque avec l’élimination des deux jours et les entraînements rembourrés exténuants qui ont été conçus pour tester le courage et la ténacité de chaque joueur, les camps nouveaux et améliorés proposent plus de réunions, de séances de cinéma et a orchestré des activités de cohésion d’équipe qui aident l’équipe à développer la chimie et la connectivité nécessaires pour jouer au football gagnant.

Avec les caméras qui tournent sans arrêt pendant ces réunions, les entraîneurs risquent que leurs discours et leurs conférences deviennent viraux sur les plateformes de médias sociaux. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons été ravis des qualités de leadership de Mike Tomlin après images d’une récente réunion d’équipe a été rendu public par l’équipe des médias sociaux des Steelers de Pittsburgh dans le cadre de la série de vidéos sur les coulisses « The Standard ».

Bien que l’équipe détermine en fin de compte ce qui est rendu public, vous ne savez jamais comment ces discussions privées seront reçues par un public qui n’a pas un contexte complet autour des discussions. En tant qu’entraîneurs, l’accès et l’exposition peuvent être une épée à double tranchant, avec des discours impromptus créant des gros titres qui mènent à d’innombrables questions lors des séances médiatiques.

De plus, l’interprétation publique d’une discussion enflammée peut conduire à un « tableau d’affichage » pour un futur adversaire. Compte tenu des risques associés à un accès accru, les entraîneurs et les cadres doivent faire preuve de prudence en ce qui concerne les discussions ouvertes avec l’équipe lorsque les caméras tournent en arrière-plan.

La perception devient réalité

L’éclat et la beauté de « Hard Knocks » est l’accès aux coulisses qui permet aux fans de voir ce que les entraîneurs et les joueurs vivent pendant le camp d’entraînement. Bien que l’équipe examine les derniers clips diffusés au public, les interprétations des fans des actions de leur joueur préféré peuvent créer une impression défavorable circulant sur les réseaux sociaux.

En 2016, nous avons vu des observateurs et des sceptiques démolir Jared Goff après que ses malheurs de recrue aient été révélés lors de l’édition des Rams de « Hard Knocks ». L’ancien choix n ° 1 au classement général a semblé perdu et dépassé dans quelques segments en travaillant avec Jeff Fisher et son équipe d’entraîneurs.

Et cette perception est en effet restée avec lui quand il a commencé à connaître le succès sous Sean McVay. Rappelez-vous comment les observateurs ont suggéré que l’entraîneur donnait à Goff les réponses au test en ordonnant à l’attaque de fonctionner à un rythme effréné qui permettait à McVay de parler au QB à travers ses lectures pré-instantanées via le dispositif de communication du casque ? (L’entraîneur-chef/coordinateur offensif peut discuter avec le quart-arrière jusqu’à ce qu’il reste 15 secondes sur l’horloge de jeu).

Bien que Goff ait fait des progrès significatifs en tant que passeur et meneur de jeu qui ont abouti aux honneurs du Pro Bowl et à une apparition au Super Bowl, le quart-arrière n’a jamais reçu le respect qu’il méritait en tant que vainqueur de haut niveau jusqu’à ce qu’il ramène les Lions de Detroit sur le devant de la scène en 2022.

Compte tenu de la façon dont Goff avait enduré les innombrables railleries et barbes des fans en raison de sa mauvaise première impression via son apparition sur « Hard Knocks », l’opportunité de mettre des caméras dans un camp d’entraînement devrait faire faire une pause aux entraîneurs avant de signer.

L’authenticité est tout

L’accès 24h/24 et 7j/7 aux caméras « Hard Knocks » testera l’authenticité du leadership de l’équipe. Bien que les interactions entre joueurs puissent passer inaperçues dans les épisodes, les caméras mettront en lumière les capacités de communication et les compétences en leadership des entraîneurs et des cadres. Les conversations privées qui seront révélées montreront à quel point les dirigeants traitent les problèmes et proposent des solutions dans les situations de crise. Qu’il s’agisse de blessures, de blocages ou de suspensions, nous avons l’occasion de voir comment les entraîneurs et les dirigeants gèrent une crise en temps réel.

De plus, on peut voir si un coach incarne le message qu’il transmet à son équipe lors des réunions. Qu’il s’agisse de faire preuve de résilience et de courage tout en faisant face à la perte d’un joueur vedette ou de créer une unité cohérente lorsque de fortes personnalités menacent de briser l’équipe, les meilleurs entraîneurs trouvent un moyen de s’adapter et de surmonter l’adversité qui frappe au camp d’entraînement.

Dans l’édition 2010 de « Hard Knocks », les Jets et Rex Ryan ont fait face à un hold-up de la demi de coin All-Pro Darrelle Revis au milieu du camp tout en préparant une équipe qui devrait concourir pour un titre. Ryan a été contraint de naviguer dans une situation délicate en tant qu ‘ »entraîneur de joueurs » qui a régulièrement défendu et soutenu son meilleur joueur lors d’une négociation de contrat controversée tout en essayant de garder l’équipe de stars concentrée sur le prix.

Alors que Ryan marchait habilement sur la corde raide entre un entraîneur attentionné et un bâtisseur d’équipe faisant autorité, nous avons vu les défis auxquels un entraîneur peut être confronté à la tête d’une équipe dans la NFL d’aujourd’hui. S’il était important pour Ryan de soutenir Revis et de montrer au All-Pro qu’il était derrière lui en tant qu ‘ »entraîneur de joueurs », il devait également montrer à son équipe qu’elle était assez bonne pour gagner avec ou sans le futur intronisé au Temple de la renommée. .

Avec les caméras tournant sans arrêt tout au long du processus, l’authenticité de Ryan en tant que leader a été exposée au monde. Compte tenu du défi auquel les dirigeants sont confrontés dans la NFL d’aujourd’hui, il est facile de comprendre pourquoi certains entraîneurs et cadres préfèrent garder les caméras à l’extérieur lorsqu’ils tentent de constituer une équipe de championnat.

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il apparaît régulièrement sur « Speak For Yourself » et décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast « Moving the Sticks ». Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jets de New York Steelers de Pittsburgh