Comme tout gagnant de Strictly Come Dancing vous le dira, hisser la Glitterball en altitude n’est tout simplement pas possible sans le soutien de votre famille.

Ainsi, l’année de Covid, Bill Bailey avait plus besoin du soutien de ses proches que de tout autre champion qui l’a précédé.

Comme vous vous en doutez, le funnyman excentrique a besoin de quelqu’un à ses côtés qui le garde vraiment sur ses gardes.

Bill était attiré par «l’esprit sauvage» de sa femme Kristin Bailey lorsqu’ils se sont réunis il y a plus de 30 ans.

Ils se sont rencontrés pour la première fois lors de l’un des concerts de comédie de Bill en 1987 alors qu’elle tenait un bar à Édimbourg où il se moquait des blagues.

Il a dit d’elle: « Elle avait un style très distinctif. Elle avait ce long manteau de brocart, et j’ai réalisé qu’elle était un esprit libre et a fait son propre truc.







(Image: Ealing Times)



« Nous avons fini par bavarder, et tous sont allés à une fête, et elle m’a mis sur son canapé. »

Un peu plus de dix ans plus tard, ils se sont mariés. Mais était-ce dans une occasion planifiée avec chaque petit détail pris en charge tout en étant arrangé à la perfection?

Pas assez. Ils se sont fait atteler sur un coup de tête.

Kristin et Bill se sont mariés sur l’impulsion du moment lors d’un voyage en Indonésie bak en 1998.







(Image: Getty)



Dans une interview avec L’indépendant en 2009, le comédien a expliqué: « Nous voyagions à travers l’Asie et nous nous sommes rendus dans un endroit appelé Banda, avec un magnifique lagon, et un volcan fumant d’un côté et un fort colonial néerlandais, une vieille église et les vestiges d’une petite ville L’autre.

« Nous avons donc décidé de nous marier sur place. »

Proud Kristin est apparu sur It Takes Two pour rendre hommage à Bill et expliquer ce qui fait de lui qui il est.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « C’est un père, un mari merveilleux et un peu un génie. Regarder Bill danser est passionnant – quand Bill se met un peu entre ses dents, il y va. »









Leur fils unique est né en 2003 et ils vivent tous ensemble à Hammersmith, à Londres.

Comme vous vous en doutez, David ou John était hors de question. Ils l’ont nommé d’après un enfant qu’ils ont rencontré lors de leurs voyages.

Dax est arrivé et a complété leur famille et l’adolescent dit qu’il ne pouvait pas être plus fier.

Bill rit: « Contrairement à la croyance populaire, Dax ne porte pas le nom d’un personnage de Star Trek. Le nom vient d’un de nos amis qui a épousé un Indonésien.







(Image: WireImage)



« Ils avaient un fils appelé Dax et nous l’avons toujours associé au fait d’être en Indonésie et nous avons toujours dit: » Si jamais nous avons un enfant, ce sera dans la course « . »

Dax est très fier de son père et il a déclaré dans l’émission: « Quand j’étais jeune, papa était mon modèle. Quand je serai grand, j’aspire à être lui. »

La nièce de Bill, Uisce, est également apparue dans It Takes Two et a déclaré que la famille ne pouvait pas croire à quel point il avait réussi.