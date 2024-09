« La vie de Chuck » conclut un accord de distribution avec Neon après avoir remporté le prestigieux prix du public du Festival du film de Toronto.

Le prix du public du TIFF a toujours été un indicateur fiable du succès éventuel aux Oscars. On ne sait pas si ce sera le cas cette année, même si « La vie de Chuck » a reçu des critiques largement positives. Le film sortira probablement à l’été 2025, avec une remise de prix à l’automne. Les termes de l’accord, qui n’ont pas été finalisés, n’étaient pas immédiatement disponibles. Un porte-parole de Neon a refusé de commenter.

Adapté du roman de Stephen King de 2020, « La vie de Chuck » met en vedette Tom Hiddleston et est réalisé par Mike Flanagan. Présenté comme une histoire « affirmative » sur un homme ordinaire nommé Charles Krantz, le film est divisé en trois chapitres distincts qui se déroulent dans un ordre chronologique inverse et se déroulent dans le contexte d’un monde qui semble s’effondrer lentement. Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan et Jacob Tremblay co-vedette dans « The Life of Chuck », qui a été comparé aux adaptations de King comme « Shawshank Redemption » et « Stand By Me » plutôt qu’à « It » ou « Pet Sematary ». .»

Dans le film, le titulaire Chuck a une longue séquence de danse. Hiddleston, qui incarne le comptable inhibé dont la vie est entourée de mystère, a donc suivi un cours intensif de six semaines pour tout apprendre, du jazz au swing, en passant par la polka, la samba et le cha-cha, en passant par le quickstep et le moonwalk.

« J’ai dû faire toutes ces danses techniques, mais je n’ai aucune formation pour aucune d’entre elles », a déclaré Hiddleston. Variété au TIFF. « Il y en a qui sont venus plus facilement que d’autres. J’ai découvert que j’adorais danser le jazz et le swing. La bossa nova est une chose technique qui a pris une minute à mes hanches pour comprendre. Polka, c’est comme un sprint de 100 mètres. C’est comme un galop.

WME Independent a repris « La vie de Chuck ».

Ailleurs sur le circuit des festivals, Neon a décroché les droits de « Anora » de Sean Baker, qui a remporté la Palme d’Or à Cannes, ainsi que de « La graine de la figue sacrée » de Mohammad Rasoulof. Les titres récents du studio incluent le hit d’horreur « Longlegs », qui a rapporté à ce jour 100 millions de dollars dans le monde ; « Cuckoo », un thriller mystérieux mettant en vedette Hunter Schafer et Dan Stevens ; et « Immaculate », un conte religieux tordu dirigé par Sydney Sweeney.