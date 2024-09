La vie de Chuck remporte le prix du public

Mike Flanagan La vie de Chuck a remporté dimanche le prix du public au Festival du film de Toronto, alors que son édition 2024 s’est terminée avec une nouvelle vague de célébrités, mais toujours dans l’ombre de Venise et de Cannes.

L’adaptation de la nouvelle de Stephen King met en vedette Mark Hamill, Karen Gillan et Chiwetel Ejiofor dans un film de genre sur l’espoir face à la tragédie et a eu une première mondiale à Toronto. Flanagan a remercié le TIFF pour le prix du public : « Je suis absolument bouleversé. Nous sommes tellement reconnaissants que La vie de Chuck « J’ai réussi à me connecter avec le public d’une manière si puissante, mais je ne m’attendais pas à cela. »

Le deuxième finaliste du Prix du public était Jacques Audiard. Emilia Pérez, Une comédie policière queer est arrivée sur Netflix et a valu au réalisateur le prix du jury à Cannes, tandis que Karla Sofía Gascón, interprète principale du film, est devenue la première femme transgenre à remporter le prix de la meilleure actrice au festival français, un prix qu’elle a partagé avec ses collègues Selena Gomez, Adriana Paz et Zoe Saldaña. La première dauphine était la comédie loufoque sur les travailleuses du sexe de Sean Baker Anoraqui a remporté la Palme d’Or à Cannes.

Le prix du public le plus prestigieux du TIFF est considéré comme un baromètre des futures nominations aux Oscars alors que la saison des récompenses à Hollywood démarre. Les précédents lauréats du prix du public du TIFF, notamment Chambre, La La Land, 12 ans d’esclavage et Pays nomade — ont reçu un coup de pouce du festival canadien habituellement rempli de célébrités sur leur chemin vers la victoire aux Oscars.

Le prix du public pour le meilleur documentaire a été décerné à The Tragically Hip : Pas de répétition généraleréalisé par Mike Downie. Prime Video et MGM Amazon Studios ont acheté le film sur le dernier concert du groupe canadien après que le leader Gord Downie, frère du réalisateur Mike Downie, a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

Le premier finaliste de la catégorie est Josh Greenbaum Will et Harperun road trip avec Will Ferrell et l’ancien SNL le scénariste en chef Harper Steele qui a été salué à Sundance et qui se dirige vers Netflix, et le deuxième finaliste est Votre avenir du réalisateur Ali Weinstein, un film sur l’Ontario Place de Toronto qui a été présenté au TIFF.

Et le prix du public pour le meilleur titre Midnight Madness au TIFF est allé à Coralie Fargeat La substancequi a fait ses débuts à Cannes et met en vedette Demi Moore dans le rôle d’une actrice hollywoodienne en déclin qui se dispute avec la manifestation de sa jeunesse, jouée par Margaret Qualley. Le premier finaliste est : La Société des Talents Mortsréalisé par John Hsu, qui a fait ses débuts en Amérique du Nord à Toronto après avoir fait ses débuts à Taiwan et le deuxième finaliste est Andrew DeYoung Amitié après sa première mondiale au TIFF.

Les prix du public sont décernés par les participants du TIFF. L’édition 2024 de Toronto, qui réunit des films de studio en lice pour les Oscars et des joyaux du cinéma d’art et d’essai, a connu un regain de popularité auprès des célébrités après l’année dernière, lorsque la grève des acteurs d’Hollywood a empêché les membres de la SAG-AFTRA de présenter leurs derniers films au TIFF et dans d’autres festivals de cinéma d’automne, à moins que leurs producteurs ne signent des accords provisoires.

L’édition 2024 a toutefois été plus modeste que celle de Venise et de Cannes, puisque Toronto n’a pas accueilli de conférence de presse officielle pour promouvoir les films destinés aux Oscars, aux Golden Globes et à d’autres récompenses prestigieuses, et n’a pas de compétition officielle. Hollywood ayant contracté ses contrats, les célébrités ont fait des apparitions sur le tapis rouge à Toronto et ont salué leurs fans devant le Roy Thomson Hall, mais avec moins de paillettes et de glamour que sur la Croisette et le Lido.

Lors de la remise des prix du jury, le film du cinéaste espagnol Carlos Marques-Marcet Ils seront poussièreun drame choral sur une femme atteinte d’une maladie incurable qui se rend en Suisse pour mettre fin à ses jours, a remporté le prix Platform. « Je tiens à remercier tous les militants ou associations de défense du droit à mourir qui nous aident à réfléchir à la manière dont nous allons procéder. Nous serons là. J’espère donc que nous pourrons réfléchir, discuter et ouvrir le débat sur la manière dont nous voulons procéder », a déclaré Marques-Marcet à propos du sujet brûlant de l’euthanasie lors de la réception de son prix au TIFF Lightbox dimanche.

Le prix FIPRESCI a été décerné à Mère Mère, réalisé par l’artiste canadien d’origine somalienne K’naan Warsame. Et le prix NETPAC du meilleur film asiatique réalisé par un réalisateur débutant ou débutant au TIFF a été décerné à La dernière des femmes de la merun documentaire de la réalisatrice Sue Kim et produit par Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix.

Ailleurs, le Prix Découverte Canadien pour les cinéastes émergents a été décerné à Langage universelun hommage absurde au cinéma iranien par le réalisateur Matthew Rankin. Et le prix du meilleur long métrage canadien décerné par un jury du TIFF a été décerné à Sophie Deraspe Bergers, un drame sur un Rédacteur publicitaire montréalais qui se réinvente en berger de moutons dans les Alpes françaises. Deraspe avait précédemment remporté le prix du meilleur long métrage canadien pour Antigone en 2019.

Le prix Short Cuts du meilleur film international a été décerné à Pont 5Bde la réalisatrice suédoise Malin Ingrid Johansson, tandis que le trophée du meilleur court métrage canadien a été remporté par Bec Pecout pour Avez-vous peur d’être vous-même parce que vous pensez que vous pourriez échouer ?

Du côté des ventes de films, aucun accord n’a été dévoilé à Toronto au cours des 10 derniers jours après une autre année en demi-teinte en 2023, lorsque les grèves des scénaristes et des acteurs et les restrictions SAG-AFTRA ont empêché les acheteurs de se rendre à Toronto ou de conclure des accords pour des titres d’acquisition sur place.

Le marché informel des ventes a fait suite à l’annonce par Toronto du lancement d’un marché officiel des contenus en 2026. Cette année également, les tensions politiques mondiales ont été au cœur des débats pour certains titres du TIFF. Le 5 septembre, des manifestants ont perturbé la cérémonie d’ouverture du TIFF en scandant des slogans selon lesquels la Banque Royale du Canada, partenaire bancaire officiel du festival, « finance un génocide ».

La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a fait face à une réaction négative à Venise, puis à Toronto, lorsque des Canadiens d’origine ukrainienne ont protesté contre son documentaire. Les Russes en guerre à Toronto avant sa première nord-américaine. Les organisateurs du TIFF ont finalement annulé les projections publiques du film controversé pour des raisons de sécurité pendant les 11 jours de l’événement.

Un porte-parole des services de police de Toronto a confirmé à Le Hollywood Reporter dimanche, la décision de suspendre les projections pour le moment a été prise « indépendamment par les organisateurs de l’événement », sans l’avis des autorités policières locales.